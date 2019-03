Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5","c_author":"Illényi Balázs","category":"itthon","description":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti lelkesedésnek.","shortLead":"Egy hallatlanul sikeres portréfilm mellett több félig titkos magánlátogatás ágyazott meg az egykori trónörökös iránti...","id":"201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89415589-ffef-4d7b-9d5c-83e5a4c738f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aecbab9-bd6f-4ce6-ba1e-ffe8a8881206","keywords":null,"link":"/itthon/201909__habsburg_otto_1989__talalkozas_aneppel__taps_amoziban__terepszemle","timestamp":"2019. március. 03. 20:00","title":"30 éve popsztárként fogadták a magyarok Habsburg Ottót, szóba jött az is, hogy elnök lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b045425a-ab5f-4a38-8719-3499cd69b1c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ősi taoista szöveg alapján az \"örök élet elixírjeként\" azonosították a régészek azt a folyadékot, amelyet egy Nyugati Han-dinasztia (i.e. 202 – i.sz. 8) idejéből való sírban találtak a közép-kínai Honan tartományban.","shortLead":"Egy ősi taoista szöveg alapján az \"örök élet elixírjeként\" azonosították a régészek azt a folyadékot, amelyet...","id":"20190305_halhatatlansag_elixirje_kinai_sir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b045425a-ab5f-4a38-8719-3499cd69b1c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092639aa-7855-4a40-a9ea-34426fcc2ccf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_halhatatlansag_elixirje_kinai_sir","timestamp":"2019. március. 05. 08:33","title":"A \"halhatatlanság elixírjét\" találták meg egy 2000 éves kínai sírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cb0793-0d83-4db9-9a9c-2caabfd25978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A diszkontlánc nem teszi ki a jobboldali, konzervatív, de kormánykritikus hetilapot a polcaira.","shortLead":"A diszkontlánc nem teszi ki a jobboldali, konzervatív, de kormánykritikus hetilapot a polcaira.","id":"20190304_Beperelne_az_Aldit_a_Magyar_Hang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1cb0793-0d83-4db9-9a9c-2caabfd25978&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2fa2e7-edc1-4328-91d4-a3a88ff9d4c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Beperelne_az_Aldit_a_Magyar_Hang","timestamp":"2019. március. 04. 10:49","title":"Beperelné az Aldit a Magyar Hang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van a KRESZ-nek egy olyan része, melyet szinte senki sem ismer és az autók hangjelzésével kapcsolatos.","shortLead":"Van a KRESZ-nek egy olyan része, melyet szinte senki sem ismer és az autók hangjelzésével kapcsolatos.","id":"20190304_dudalva_elozni_semmi_sem_tiltja_sot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acd4e908-e640-4bfc-8bc7-4ee5f98a73ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_dudalva_elozni_semmi_sem_tiltja_sot","timestamp":"2019. március. 04. 06:41","title":"Dudálva előzni? Semmi sem tiltja, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7c494-4379-4fe8-bad4-9cee2bbc2f2a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több szemszögből is látható az hatalmas lavina, amely a hétvégén Coloradóban terített be egy autópályát.","shortLead":"Több szemszögből is látható az hatalmas lavina, amely a hétvégén Coloradóban terített be egy autópályát.","id":"20190305_video_autos_lavina_colorado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7c494-4379-4fe8-bad4-9cee2bbc2f2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a45a29a-2aed-433a-afbb-9048b2e66e3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190305_video_autos_lavina_colorado","timestamp":"2019. március. 05. 10:10","title":"Több videó is készült, amikor egy lavina keresztülszáguldott egy autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé haladó sávokban a 102-es km-nél történt a baleset, teljes szélességben lezárták az autópályát. Egy ember sérült meg.\r

\r

","shortLead":"A Budapest felé haladó sávokban a 102-es km-nél történt a baleset, teljes szélességben lezárták az autópályát...","id":"20190304_Kamion_es_auto_utkozott_az_M7esen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44ab28ee-d3f0-4482-bbc4-d59ff681542b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d986d335-0d36-4717-aef4-360a536fba42","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_Kamion_es_auto_utkozott_az_M7esen","timestamp":"2019. március. 04. 12:44","title":"Kamion és autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz gyártó új termékeit a jelek szerint kedvelik a magyarok, bár az eladási mutatókból nem pont ezt lehet kiolvasni.","shortLead":"Az orosz gyártó új termékeit a jelek szerint kedvelik a magyarok, bár az eladási mutatókból nem pont ezt lehet...","id":"20190304_nyugati_autokrol_valtanak_uj_ladakra_a_magyarok_mutatjuk_hogyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb173b2-5199-4705-a62d-522c7ac3e44b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_nyugati_autokrol_valtanak_uj_ladakra_a_magyarok_mutatjuk_hogyan","timestamp":"2019. március. 04. 13:21","title":"Kis magyar sikersztorikon mutatja be a Lada, hogy mennyire szeretik nálunk az autóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Netflix Behind The Curve című dokumentumfilmjének egyik csúcsjelenete, amikor két laposföld-hívő tudományos módszerrel igyekszik bebizonyítani az igazát.","shortLead":"A Netflix Behind The Curve című dokumentumfilmjének egyik csúcsjelenete, amikor két laposföld-hívő tudományos...","id":"20190304_laposfold_hivok_bizonyitek_bizonyitasi_kiserlet_kudarc_fail_netflix_dokumentumfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48d99a54-02c1-4e3f-9740-04d18bb3f76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"782d5780-bafd-46cd-8755-d8c53ef024b3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_laposfold_hivok_bizonyitek_bizonyitasi_kiserlet_kudarc_fail_netflix_dokumentumfilm","timestamp":"2019. március. 04. 09:03","title":"A nap videója: Két laposföld-hívő megpróbálta bebizonyítani, hogy a Föld lapos – nagyon kínos lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]