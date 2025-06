Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","shortLead":"Pedig kétszer is átadták, egyszer Orbán Viktor jelenlétében.","id":"20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6603ed6-6077-4858-aa60-357533c827b4.jpg","index":0,"item":"666d480d-0091-461a-b005-8c32bc65122c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250603_ujvideki-vasutallomas-lebontas","timestamp":"2025. június. 03. 13:29","title":"Milliárdokat költöttek rá a tragédia előtt, most viszont már az újvidéki vasútállomás lebontását lebegteti a szerb kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek kenyeret. Az egykori összetevők rokonfajtáit használják, és az már csak kellemes ráadás, hogy fölöttébb szárazságtűrő növényekről van szó.","shortLead":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek...","id":"20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc.jpg","index":0,"item":"a2bc8390-8fe6-43c5-b7ee-3348c5b12722","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","timestamp":"2025. június. 04. 08:03","title":"Elővettek egy 5000 éves kenyérreceptet, és az emberek nem tudnak betelni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elisabeth Sereda korábbi beszélgetések leiratából ollózta össze az interjúként közölt írást.","shortLead":"Elisabeth Sereda korábbi beszélgetések leiratából ollózta össze az interjúként közölt írást.","id":"20250604_Clint-Eastwood-allitasa-ellenere-megsem-annyira-hamis-az-osztrak-lapban-rola-kozolt-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68.jpg","index":0,"item":"dd6cf74f-e45a-4436-b7bf-00472ea42cc8","keywords":null,"link":"/elet/20250604_Clint-Eastwood-allitasa-ellenere-megsem-annyira-hamis-az-osztrak-lapban-rola-kozolt-interju","timestamp":"2025. június. 04. 12:59","title":"Ugyanazt követte el a Clint Eastwood-interjút meghamisító osztrák újságíró, amiért Návai Anikót kirúgták a Nők Lapjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége is lehet.","shortLead":"A Magyarországon is megtelepedő, elektromos autókat gyártó cég olyan durva árháborúba kezdett, aminek nagyon rossz vége...","id":"20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e7206b0-ea3f-462d-a8ad-8acbee694c79.jpg","index":0,"item":"f11d5c5e-fbb5-45dc-aefb-2ea7ac43ffdf","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_A-kinai-ingatlanpiachoz-hasonlo-lufit-fuj-eppen-a-BYD-a-hazai-versenytarsak-szerint","timestamp":"2025. június. 03. 15:14","title":"A kínai ingatlanpiachoz hasonló lufit fúj éppen a BYD a hazai versenytársak szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Offline, az eszközön futó mesterséges intelligenciákat lehet tesztelni a Google új applikációján keresztül.","shortLead":"Offline, az eszközön futó mesterséges intelligenciákat lehet tesztelni a Google új applikációján keresztül.","id":"20250604_google-ai-edge-gallery-uj-alkalmazas-megjelenes-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8.jpg","index":0,"item":"31cb710c-467f-4b63-9267-ff2d4b25cc80","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_google-ai-edge-gallery-uj-alkalmazas-megjelenes-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. június. 04. 16:03","title":"Csendben kiadott egy új alkalmazást a Google, így tudja kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275310e-1fb9-4bbb-80ee-6cc0ffab2e62","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sok esetben tapasztalják azt a szülők, hogy az újszülött gyermek szeme színe fél éves kor körül elkezd megváltozni: az addigi világos írisz sötétebbé válik. A kutatók szerint ez csak bizonyos esetekben jelenthet problémát.","shortLead":"Sok esetben tapasztalják azt a szülők, hogy az újszülött gyermek szeme színe fél éves kor körül elkezd megváltozni...","id":"20250603_csecsemo-baba-szemszine-orokles-milyen-szinu-szeme-lesz-a-gyereknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4275310e-1fb9-4bbb-80ee-6cc0ffab2e62.jpg","index":0,"item":"c421743d-a919-4470-bb33-911b7c1398cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_csecsemo-baba-szemszine-orokles-milyen-szinu-szeme-lesz-a-gyereknek","timestamp":"2025. június. 03. 19:03","title":"Milyen színű lesz a gyerekem szeme? Baj, ha megváltozik az újszülött szemszíne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604a9e2d-c6c7-437a-a066-1a1c7e4c371b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Bernd Kebbel a mosdóba indult, amikor rátámadt a vadállat.","shortLead":"Bernd Kebbel a mosdóba indult, amikor rátámadt a vadállat.","id":"20250602_namibia-oroszlan-oroszlantamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/604a9e2d-c6c7-437a-a066-1a1c7e4c371b.jpg","index":0,"item":"4831464a-d97c-4d07-99bb-29800d965214","keywords":null,"link":"/vilag/20250602_namibia-oroszlan-oroszlantamadas","timestamp":"2025. június. 02. 21:59","title":"Oroszlán tépett szét egy sátrából kilépő turistát Namíbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","shortLead":"Immár Magyarországon is elérhető a 2-es kupé BMW legpotensebb változata.","id":"20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499a9f88-6ab6-4684-84b0-15771b37777b.jpg","index":0,"item":"81342a03-0d88-4f2f-a081-61d57ef32bb0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_dragan-mert-izgalom-magyarorszagon-a-bmw-m2-cs","timestamp":"2025. június. 04. 07:59","title":"Drágán mért izgalom: Magyarországon a BMW M2 CS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]