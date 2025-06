Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"923e59ea-32f5-4fae-965d-a159a8537842","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jövő héten már előadást tartana a kalapácsos támadásban súlyosan megsérült egykori külügyminiszter.","shortLead":"Jövő héten már előadást tartana a kalapácsos támadásban súlyosan megsérült egykori külügyminiszter.","id":"20250603_jeszenszky-geza-nyilatkozat-eloadas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/923e59ea-32f5-4fae-965d-a159a8537842.jpg","index":0,"item":"e652724e-79d3-47d4-a8b2-b23d2a3dd417","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_jeszenszky-geza-nyilatkozat-eloadas-ukrajna","timestamp":"2025. június. 03. 14:51","title":"Jeszenszky Géza: „Biztos, hogy célszemély voltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5855b84c-980a-4a0c-bc1b-93c0f57a5939","c_author":"Fetter Dóra, Tornyos Kata","category":"360","description":"Van, akinek előbb jut eszébe Orbán Viktor neve, mint az, hogy Magyarország – ezt tapasztaltuk legutóbb Krakkóban, de előfordult az is, hogy egy görög pincér kezdett el politizálni két rendelés között, vagy egy barcelonai alkalmazott fogalmazott meg markáns véleményt. Milyen kérdéseket és megjegyzéseket kaptunk Lengyelországban, miközben itthon épp beterjesztették az ellehetetlenítési törvényt?","shortLead":"Van, akinek előbb jut eszébe Orbán Viktor neve, mint az, hogy Magyarország – ezt tapasztaltuk legutóbb Krakkóban, de...","id":"20250603_magyarok-megitelese-kulfoldon-orban-viktor-ner-oszodi-beszed-lengyelorszag-fidesz-atlathatosag-torveny-halasz-janos-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5855b84c-980a-4a0c-bc1b-93c0f57a5939.jpg","index":0,"item":"d915a1ee-eace-49d7-888f-f93ff8f9a4e0","keywords":null,"link":"/360/20250603_magyarok-megitelese-kulfoldon-orban-viktor-ner-oszodi-beszed-lengyelorszag-fidesz-atlathatosag-torveny-halasz-janos-pride","timestamp":"2025. június. 03. 12:01","title":"Sajnálat, döbbenet, értetlenkedés – ha magyarként külföldön jársz, készülj fel, hogy megjegyzéseket kapsz Orbán Viktorról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","shortLead":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","id":"20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390.jpg","index":0,"item":"2fba2a3f-02c1-43e3-8f7b-b3704ba63d3f","keywords":null,"link":"/elet/20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","timestamp":"2025. június. 04. 12:53","title":"A Szomszédok megalkotója a záróepizód panziójáról akart új sorozatot készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hamis osztrák halotti anyakönyvi kivonatot szerzett a férfi, amelyet a bíróság elfogadott, és megszüntette ellene az eljárást. Az ügyészség csalással, pénzmosással és okirat-hamisítással vádolja.","shortLead":"Hamis osztrák halotti anyakönyvi kivonatot szerzett a férfi, amelyet a bíróság elfogadott, és megszüntette ellene...","id":"20250603_halott-borton-eletbiztositas-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"6e6c954f-24e7-46e6-bd8e-c3a01b55a36c","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_halott-borton-eletbiztositas-csalas","timestamp":"2025. június. 03. 09:55","title":"Halottá nyilváníttatta magát a magyar csaló, hogy elkerülje a börtönt és megkapja az életbiztosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35872a52-c208-4467-82ac-7e918e7d1c0d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A fogyasztás gyengülése és a beruházás összeomlása is bénítja a magyar gazdaságot az elemzők szerint.","shortLead":"A fogyasztás gyengülése és a beruházás összeomlása is bénítja a magyar gazdaságot az elemzők szerint.","id":"20250603_gdp-elemzok-zuhanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35872a52-c208-4467-82ac-7e918e7d1c0d.jpg","index":0,"item":"c445b179-9050-49a7-8555-1a6b7245fc29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_gdp-elemzok-zuhanas","timestamp":"2025. június. 03. 10:33","title":"A magas infláció, az alacsony béremelések és a gyenge üzleti környezet miatt nincs remény a GDP növekedésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbbba42-89a6-4c34-a9b9-f8c0a9e29b6d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ez a tízszerese annak, amit a szigetország tavaly adott.","shortLead":"Ez a tízszerese annak, amit a szigetország tavaly adott.","id":"20250604_dronok-tamogatas-ukrajna-nagy-britannia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1cbbba42-89a6-4c34-a9b9-f8c0a9e29b6d.jpg","index":0,"item":"764823be-e319-48cb-840d-aef1a265c892","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_dronok-tamogatas-ukrajna-nagy-britannia","timestamp":"2025. június. 04. 17:59","title":"Százezer drónt adnak a britek idén Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","shortLead":"Az újbóli kivizsgálás eredményeképpen történt meg végül a feljelentés.","id":"20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e395feb9-bfc1-4a15-8127-fdf92334983e.jpg","index":0,"item":"38f79340-b6bd-4829-bc84-5ef93e2a22e4","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Elsore-atment-a-kifogastalan-eletvitel-ellenorzesen-a-letartoztatott-javitointezeti-igazgato","timestamp":"2025. június. 04. 20:59","title":"Elsőre átment a kifogástalan életvitel ellenőrzésen a letartóztatott javítóintézeti igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197b7add-1d49-4178-8780-ac25afeed90d","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bizalmatlansági szavazás előtt a kormányfő, aki ellen tömeges tüntetések zajlottak, a demokráciát féltette.","shortLead":"A bizalmatlansági szavazás előtt a kormányfő, aki ellen tömeges tüntetések zajlottak, a demokráciát féltette.","id":"20250603_mongol-miniszterelnok-lemondott-luxizas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/197b7add-1d49-4178-8780-ac25afeed90d.jpg","index":0,"item":"0ff00e79-5031-4452-b2cd-f74b5dbf8b7b","keywords":null,"link":"/elet/20250603_mongol-miniszterelnok-lemondott-luxizas","timestamp":"2025. június. 03. 13:11","title":"Lemondatták a luxusban lubickoló családja miatt a mongol miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]