[{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jeszenszky Géza a kórházból nyilatkozott nem sokkal azután, hogy rátámadtak az utcán. Reagált arra is, hogy a fia szerint „évek óta a Sátánt szolgálja”.","shortLead":"Jeszenszky Géza a kórházból nyilatkozott nem sokkal azután, hogy rátámadtak az utcán. Reagált arra is, hogy a fia...","id":"20250603_jeszenszky-geza-jeszenszky-zsolt-tamadas-korhaz-mutet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166.jpg","index":0,"item":"698847c9-e6b9-456d-a499-f0c47dad900c","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_jeszenszky-geza-jeszenszky-zsolt-tamadas-korhaz-mutet","timestamp":"2025. június. 03. 22:03","title":"Jeszenszky Géza reagált fia szavaira: Elsősorban őt sajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és ez még nem minden, mert bosszantó dolgok is eltűnnek a Windowsból.","shortLead":"Törölné az Edge böngészőt? Esetleg a Microsoft Áruházat? Most már megteheti, köszönhetően egy EU-s jogszabálynak – és...","id":"20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0de0480-afb5-4926-bdbf-c799e5227ae6.jpg","index":0,"item":"4ae17337-4626-4fe1-a986-dc4ebdd5914e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_microsoft-windows-dma-valtoztatasok-aruhaz-torlese-edge-bongeszo","timestamp":"2025. június. 03. 14:03","title":"Végre: felhagy az emberek nyaggatásával a Microsoft, új korszak jön a Windowsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b954fbc8-5e1b-4c46-8d47-4dc85243637c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A demonstráción többek között Paizs Miklós és Juhász Péter is felszólalt. ","shortLead":"A demonstráción többek között Paizs Miklós és Juhász Péter is felszólalt. ","id":"20250603_tuntetes-hadhazy-akos-ferenciek-tere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b954fbc8-5e1b-4c46-8d47-4dc85243637c.jpg","index":0,"item":"2fdbc3e7-9783-46dd-a21e-010fb34dfa7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_tuntetes-hadhazy-akos-ferenciek-tere","timestamp":"2025. június. 03. 17:34","title":"Tüntetés nélkül nincsen kedd, újra a Ferenciek terén tiltakozott Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591adba3-960c-4963-9fb8-d49dc72f2511","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház korábban Jared Isaacmant szerette volna a NASA igazgatói székében látni, Donald Trump azonban bejelentette, nem támogatják tovább a megválasztását. A döntés hátterében Elon Musk állhat.","shortLead":"A Fehér Ház korábban Jared Isaacmant szerette volna a NASA igazgatói székében látni, Donald Trump azonban bejelentette...","id":"20250604_nasa-igazgato-jared-isaacman-tamogatas-feher-haz-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/591adba3-960c-4963-9fb8-d49dc72f2511.jpg","index":0,"item":"1081da33-afc3-4747-8f47-9857f85a90a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_nasa-igazgato-jared-isaacman-tamogatas-feher-haz-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. június. 04. 16:33","title":"Nem támogatja tovább Donald Trump az új NASA-igazgató kinevezését, akit mindenki Elon Musk emberének tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Levehető fóliának tűnhet, pedig nem az, ami a Nintendo új konzolján van. ","shortLead":"Levehető fóliának tűnhet, pedig nem az, ami a Nintendo új konzolján van. ","id":"20250603_nintendo-switch-2-jatekkonzol-figyelmeztetes-vedoreteg-eltavolitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e.jpg","index":0,"item":"6a3651ab-451a-47be-86fe-3894fa16e17b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_nintendo-switch-2-jatekkonzol-figyelmeztetes-vedoreteg-eltavolitas","timestamp":"2025. június. 03. 17:03","title":"Fontos figyelmeztetést adott ki a Nintendo: ezt semmiképpen ne tegye meg az új Switch 2-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közlekedés biztonsága elleni vétség és ittas járművezetés miatt emeltek vádat azzal a sofőrrel szemben, aki ittasan közlekedve nem állt meg a vasúti átjárónál, és összeütközött az arra haladó mozdonnyal. A karambolt könnyebb sérülésekkel, a bírósági eljárást pedig pénzbüntetéssel megúszta.","shortLead":"Közlekedés biztonsága elleni vétség és ittas járművezetés miatt emeltek vádat azzal a sofőrrel szemben, aki ittasan...","id":"20250603_Duplan-meguszta-a-reszeg-sofor-a-vonattal-utkozest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"4409bbbd-641d-4262-b152-18206f067fe7","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Duplan-meguszta-a-reszeg-sofor-a-vonattal-utkozest","timestamp":"2025. június. 03. 08:45","title":"Duplán megúszta a részeg sofőr a vonattal ütközést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fd6ab2-6852-4f3e-9c3a-c626cf214fcf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tudomány olykor meglepő helyeken talál megoldást komoly problémákra: most például herpeszvírusból származó fehérjét módosítottak oly módon, hogy az segíthesse a szervezet rák elleni védekezését. ","shortLead":"A tudomány olykor meglepő helyeken talál megoldást komoly problémákra: most például herpeszvírusból származó fehérjét...","id":"20250604_majom-herpesz-virus-feherje-modositas-rak-elleni-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34fd6ab2-6852-4f3e-9c3a-c626cf214fcf.jpg","index":0,"item":"dd8328d9-410d-4c85-9a44-b7e956dc8fcd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_majom-herpesz-virus-feherje-modositas-rak-elleni-gyogyszer","timestamp":"2025. június. 04. 20:03","title":"Majomherpesz hozhat áttörést a rák elleni küzdelemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e73eca-ae6f-4cd7-b2c2-105a4173c324","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Paolo Dall’Oglio a jezsuita rend szerzeteseként szolgált a Közel-Keleten.","shortLead":"Paolo Dall’Oglio a jezsuita rend szerzeteseként szolgált a Közel-Keleten.","id":"20250603_sziria-eltunt-olasz-szerzetes-tomegsir-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79e73eca-ae6f-4cd7-b2c2-105a4173c324.jpg","index":0,"item":"a156127a-0d6e-4d12-b405-68abf9439e76","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_sziria-eltunt-olasz-szerzetes-tomegsir-holttest","timestamp":"2025. június. 03. 16:31","title":"Szíriai tömegsírban találhatták meg egy 2013-ban elrabolt olasz szerzetes holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]