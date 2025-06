Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ce1bf5d1-3eee-4384-bb24-2df2f399c441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a családot is felülírja a szektás propaganda? – kérdezi nyilvánosan a Momentum korábbi elnöke a NER-hez közeli celebtől. Ahogy megírtuk, Jeszenszky Géza fia az apjára kalapáccsal támadó férfi tettét azzal magyarázta, hogy a volt külügyminiszter évek óta a sátánt szolgálja.","shortLead":"Már a családot is felülírja a szektás propaganda? – kérdezi nyilvánosan a Momentum korábbi elnöke a NER-hez közeli...","id":"20250603_Fekete-Gyor-is-kiakadt-az-apjat-satanozo-Jeszenszky-Zsolton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce1bf5d1-3eee-4384-bb24-2df2f399c441.jpg","index":0,"item":"63e2a832-2eac-4b9f-8feb-e9648d20d306","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Fekete-Gyor-is-kiakadt-az-apjat-satanozo-Jeszenszky-Zsolton","timestamp":"2025. június. 03. 13:25","title":"Fekete-Győr üzent Jeszenszky Zsoltnak: \"Egy ország nézi döbbenten, mit tett veled ez a rendszer\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Gustav Gressel nem érti, hogyan fordulhatott elő ilyesmi kulcsfontosságú támaszpontok környékén. A világhírű francia filozófus, Bernard-Henri Lévy szerint az ukrán akció bevonul a hadtörténetbe.","shortLead":"Gustav Gressel nem érti, hogyan fordulhatott elő ilyesmi kulcsfontosságú támaszpontok környékén. A világhírű francia...","id":"20250603_die-presse-gustav-gressel-katonai-szakerto-ukran-drontamadas-mobilhalozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f.jpg","index":0,"item":"975bd817-07b9-458f-9c80-376c09302e34","keywords":null,"link":"/360/20250603_die-presse-gustav-gressel-katonai-szakerto-ukran-drontamadas-mobilhalozat","timestamp":"2025. június. 03. 10:30","title":"Osztrák katonai szakértő: Az oroszok a mobilhálózat kikapcsolásával megfékezhették volna az ukrán dróntámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3d5a531-20e8-484d-aa76-a0ff15e34be3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amerika egyik legnépszerűbb műsorvezetője büszke, hogy az Olasz Köztársasághoz tartozhat. A humorista nemrég arról is beszélt, minden lap címlapján ott kéne lennie: Trump megosztott egy összeesküvés-elméletet arról, hogy Joe Bident rég kivégezték, és már csak a robotklónját látjuk.","shortLead":"Amerika egyik legnépszerűbb műsorvezetője büszke, hogy az Olasz Köztársasághoz tartozhat. A humorista nemrég arról is...","id":"20250603_Jimmy-Kimmel-megkapta-az-olasz-allampolgarsagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3d5a531-20e8-484d-aa76-a0ff15e34be3.jpg","index":0,"item":"cf14e577-84e7-4fbd-9a9c-b493ace16616","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Jimmy-Kimmel-megkapta-az-olasz-allampolgarsagot","timestamp":"2025. június. 03. 13:15","title":"Jimmy Kimmel megkapta az olasz állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","shortLead":"A lap információi szerint a 12 férőhelyes intézményben jelenleg 27-en alszanak.","id":"20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e14c70-a133-4bad-b3ab-72552fc450bc.jpg","index":0,"item":"77e1e19a-e7a6-484f-afb4-a54886032d36","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Nepszava-Annyira-tele-van-a-Szolnoki-befogadootthon-hogy-a-gyerekek-felenek-a-kanapen-es-matracokon-kell-aludnia","timestamp":"2025. június. 04. 07:48","title":"Népszava: Annyira tele van a szolnoki befogadó otthon, hogy a gyerekek felének a kanapén és matracokon kell aludnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","shortLead":"Szenzorok, villanymotorok alapvető összetevői hiányoznak a beszállítóknál. ","id":"20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1895ffb1-61da-42cf-b705-85089e828609.jpg","index":0,"item":"7d510434-e094-49a0-815a-c710bdbccc8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_Elkezdte-Kina-zsarolni-globalis-autoipart-visszatartjak-a-ritkafoldfemeket","timestamp":"2025. június. 04. 13:49","title":"Elkezdte Kína zsarolni a globális autóipart: visszatartanak kulcsfontosságú ritkaföldfémeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0e2cbc-1a87-4995-9ec3-4bcd583ddec5","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"A gin és a belőle készülő koktélok vagy long drinkek hatalmas népszerűségnek örvendenek a világ minden táján, így itthon is. A nemzetközi és a hazai ginek palettája egyre szélesedik, legyen szó markánsan száraz, édesebb vagy épp fűszeres tételekről. De tényleg csak tonikkal érdemes? Kinek való a gin, és mit nyújtanak a hazai márkák? A Gin Market szervezőjével, a Grand Spirit tulajdonosával, Bárány Péterrel beszélgettünk.","shortLead":"A gin és a belőle készülő koktélok vagy long drinkek hatalmas népszerűségnek örvendenek a világ minden táján...","id":"20250603_SPAR-gin-market-budapest-barany-peter-kezmuves-gin-gasztro-fesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0e2cbc-1a87-4995-9ec3-4bcd583ddec5.jpg","index":0,"item":"d6a9fa8f-a483-4ebf-b60a-9e2d76a69f9d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250603_SPAR-gin-market-budapest-barany-peter-kezmuves-gin-gasztro-fesztival","timestamp":"2025. június. 03. 10:30","title":"Töretlen a népszerűsége és még messze a vége: így lett a gin a világ egyik legnépszerűbb itala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottság megszavazta az EU és Ukrajna közötti közúti szállítási megállapodás 2025 végéig történő meghosszabbítását annak érdekében, hogy az áruszállítás könnyebbé váljon. ","shortLead":"Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottság megszavazta az EU és Ukrajna közötti közúti szállítási...","id":"20250603_kozlekedes_eu_ukrajna_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854.jpg","index":0,"item":"66f957eb-76b1-45a0-832a-5a293563d042","keywords":null,"link":"/eurologus/20250603_kozlekedes_eu_ukrajna_europai_parlament","timestamp":"2025. június. 03. 14:22","title":"Meghosszabbítják az EU–Ukrajna szállítási megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5dc714-62f3-461b-a8ce-6a174a8bba74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A villanyautó-mániás Kínában is csak 58 darabot adtak el a megjelenése óta. ","shortLead":"A villanyautó-mániás Kínában is csak 58 darabot adtak el a megjelenése óta. ","id":"20250603_Kinos-kudarc-eddig-az-elekromos-Mercedes-G-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b5dc714-62f3-461b-a8ce-6a174a8bba74.jpg","index":0,"item":"dcb4ef77-a004-493e-a4af-4864120fd091","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Kinos-kudarc-eddig-az-elekromos-Mercedes-G-osztaly","timestamp":"2025. június. 03. 11:31","title":"Kínos kudarc eddig az elektromos Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]