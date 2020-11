Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el az adott SMS-ünket.","shortLead":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el...","id":"20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d0ce69-0122-4117-9e33-42337597a115","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","timestamp":"2020. november. 05. 13:03","title":"Szokott SMS-ezni? Hamarosan időzítve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","shortLead":"A második negyedéves bezuhanást korrigálhatja a gazdaság, egy hét múlva derül ki, milyen arányban.","id":"20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a5eb99-1eb8-4911-993f-3b2a55be6b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd29c7d-899a-4080-a19b-74dc755f2d47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201106_Komoly_gazdasagi_novekedest_vetitenek_elore_a_KSH_penteken_kiadott_adatai","timestamp":"2020. november. 06. 11:47","title":"Komoly gazdasági növekedést vetítenek előre a KSH pénteken kiadott adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ccf007-659d-44a4-806a-e627e7ae67e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a kiterjesztett valóság segítségével rejtett el egy easter eggként emlegetett meglepetést a november 10-i eseményére szóló meghívóban.","shortLead":"Az Apple a kiterjesztett valóság segítségével rejtett el egy easter eggként emlegetett meglepetést a november 10-i...","id":"20201105_apple_meghivo_meglepetes_ar_kiterjesztett_valosag_logo_apple_silicon_macbook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1ccf007-659d-44a4-806a-e627e7ae67e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99a96806-9587-4ce9-a31c-54f7c01a39f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_apple_meghivo_meglepetes_ar_kiterjesztett_valosag_logo_apple_silicon_macbook","timestamp":"2020. november. 05. 10:03","title":"Eldugott egy meglepetést az Apple a meghívójában, szinte biztosan új laptopok jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egészségügyi Világszervezet aggódik a járvány európai robbanásszerű terjedése miatt.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet aggódik a járvány európai robbanásszerű terjedése miatt.","id":"20201105_WHO_maszkviseles_gyulekezesek_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bde6f75-1dcc-45db-8706-c5d4d61ca9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c96269-b081-43cc-b733-7df5559564e7","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_WHO_maszkviseles_gyulekezesek_jarvany","timestamp":"2020. november. 05. 21:23","title":"WHO: Legalább 261 ezer életet menthetnek meg a maszkviseléssel és a gyülekezések korlátozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a legjobb időzítéssel tweetelt az amerikai elnök, a stábja később magyarázkodott.","shortLead":"Nem a legjobb időzítéssel tweetelt az amerikai elnök, a stábja később magyarázkodott.","id":"20201105_trump_szavazat_szamlalas_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa655118-caf7-44bb-a9c9-62a1af3a2c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75aa56ae-6b61-4e2e-a007-42909bcec1ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_trump_szavazat_szamlalas_usa","timestamp":"2020. november. 05. 16:20","title":"Állítsák le a szavazatszámlálást – követeli Trump, pedig akkor ő vesztene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus egyik mutációját találták meg 12, nyércek által megfertőzött emberben.","shortLead":"A vírus egyik mutációját találták meg 12, nyércek által megfertőzött emberben.","id":"20201105_A_koronavirustol_tartva_17_millio_nyercet_vagnak_le_Daniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4d5ec24-f11c-435e-abde-9a95732ad58e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f40dc49a-3361-41d4-9aab-9d69576080d3","keywords":null,"link":"/elet/20201105_A_koronavirustol_tartva_17_millio_nyercet_vagnak_le_Daniaban","timestamp":"2020. november. 05. 09:42","title":"A koronavírustól tartva 17 millió nyércet vágnak le Dániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök saját szavait fordította ellene, mert már a 17 éves klímaaktivista sem bírja nézni, hogy Donald Trump a szavazatok megszámlálásának leállítását követeli.","shortLead":"Az amerikai elnök saját szavait fordította ellene, mert már a 17 éves klímaaktivista sem bírja nézni, hogy Donald Trump...","id":"20201106_Nyugi_Donald_nyugi__Greta_Thunberg_a_legjobb_pillanatban_szolt_vissza_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66e6eb0-c271-44ef-af11-3ed719833989","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Nyugi_Donald_nyugi__Greta_Thunberg_a_legjobb_pillanatban_szolt_vissza_Trumpnak","timestamp":"2020. november. 06. 10:25","title":"\"Nyugi, Donald, nyugi!\" – Greta Thunberg a legjobb pillanatban szólt vissza Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318a41ce-52fc-4f55-a426-d9fb9dc4764a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Felfordulásra és zűrzavarra számítanak Oroszországban az amerikai elnökválasztás utáni napokban. És nem is nagyon sajnálják tengerentúli vetélytársukat. ","shortLead":"Felfordulásra és zűrzavarra számítanak Oroszországban az amerikai elnökválasztás utáni napokban. És nem is nagyon...","id":"20201104_Az_orosz_politikusok_nemi_karorvendessel_kovetik_az_amerikai_fejlemenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=318a41ce-52fc-4f55-a426-d9fb9dc4764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01763d92-8789-4016-a245-e9aba53bd82f","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Az_orosz_politikusok_nemi_karorvendessel_kovetik_az_amerikai_fejlemenyeket","timestamp":"2020. november. 04. 14:26","title":"Az orosz politikusok némi kárörvendéssel követik az amerikai fejleményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]