[{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lap szerint a rendőrség azzal indokolja a helyszínt, hogy kellően biztonságos, nagy, vonulni lehet rajta, és garantálható, hogy gyermekek nem találkoznak a rendezvénnyel.","shortLead":"A lap szerint a rendőrség azzal indokolja a helyszínt, hogy kellően biztonságos, nagy, vonulni lehet rajta, és...","id":"20250603_kincsem-park-pride-felvonulas-rendorseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"a58e3924-17d5-438d-b4db-4f270cd28ea6","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_kincsem-park-pride-felvonulas-rendorseg-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 08:01","title":"Index: a Kincsem Parkba küldené a Budapest Pride felvonulását a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333345d5-bce4-4bc0-b13b-f30f09b858e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Super Mustang Mach-E az elképesztően erős elektromos hajtásról és a brutális leszorítóerőről szól.","shortLead":"A Super Mustang Mach-E az elképesztően erős elektromos hajtásról és a brutális leszorítóerőről szól.","id":"20250603_elgurultak-a-ford-gyogyszerei-orult-szornyeteg-bukkant-fel-super-mustang-mach-e","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/333345d5-bce4-4bc0-b13b-f30f09b858e6.jpg","index":0,"item":"ffc2c22b-9f6a-48fe-9c62-9a1bd04eb9dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_elgurultak-a-ford-gyogyszerei-orult-szornyeteg-bukkant-fel-super-mustang-mach-e","timestamp":"2025. június. 03. 06:41","title":"Elgurultak a Ford gyógyszerei, őrült szörnyeteg bukkant fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19065335-5377-4fde-a66c-20fce23efb62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Metropol a hajléktalan emberek megszégyenítése után újabb célpontokat talált. ","shortLead":"A Metropol a hajléktalan emberek megszégyenítése után újabb célpontokat talált. ","id":"20250604_metropol-hajlektalan-emberek-propaganda-kormany-budapest-nok-mediaworks","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19065335-5377-4fde-a66c-20fce23efb62.jpg","index":0,"item":"618a8afb-3816-45f7-9dea-f4ead009c1d7","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_metropol-hajlektalan-emberek-propaganda-kormany-budapest-nok-mediaworks","timestamp":"2025. június. 04. 10:49","title":"A kormánypropaganda arra biztatja olvasóit, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8a1074-d63a-43af-911d-37b56d2164a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A külügyminiszter több okból is köszönetet mondott Putyin külügyminiszterének.","shortLead":"A külügyminiszter több okból is köszönetet mondott Putyin külügyminiszterének.","id":"20250602_szijjarto-peter-szergej-lavrov-telefonbeszelgetes-ukrajnai-haboru-vedelmi-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e8a1074-d63a-43af-911d-37b56d2164a2.jpg","index":0,"item":"ab565fe5-c4a6-4aeb-ad4e-c1a2cd53dd64","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_szijjarto-peter-szergej-lavrov-telefonbeszelgetes-ukrajnai-haboru-vedelmi-tanacs","timestamp":"2025. június. 02. 17:20","title":"Szijjártó telefonon beszélt Lavrovval a Védelmi Tanács ülése előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Néhány tisztes profit és pár gigantikus veszteség látszik a kiskereskedelmiláncok friss mérlegében. Az árstop és az árréssapka közötti rövid időszakban semnyugodhattak meg a boltok, a kiskereskedelmi különadó is fájdalmas a 2024-es beszámolók alapján. ","shortLead":"Néhány tisztes profit és pár gigantikus veszteség látszik a kiskereskedelmiláncok friss mérlegében. Az árstop és...","id":"20250604_hvg-vihar-utan-vihar-elott-kiskereskedelmi-lancok-aldi-spar-auchan-inflacio-dm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286.jpg","index":0,"item":"16a25155-7ad5-43cf-b54d-7740f2547bd7","keywords":null,"link":"/360/20250604_hvg-vihar-utan-vihar-elott-kiskereskedelmi-lancok-aldi-spar-auchan-inflacio-dm","timestamp":"2025. június. 04. 12:32","title":"Két kormányzati sarc között nem jutott lélegzethez az Aldi és a SPAR, egyre nagyobbakat hasalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ed7f42-f5b4-4af9-80f7-1b058ddd217b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 70 éves férfi magával is végezni akart.","shortLead":"A 70 éves férfi magával is végezni akart.","id":"20250602_jeszenszky-geza-tamadas-kalapacs-tamado-vallomas-rendorseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ed7f42-f5b4-4af9-80f7-1b058ddd217b.jpg","index":0,"item":"49e847ae-eaee-4320-967f-3fdca9853505","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_jeszenszky-geza-tamadas-kalapacs-tamado-vallomas-rendorseg-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 17:34","title":"Jeszenszky Géza támadója azt vallotta, véletlenszerűen választotta ki áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a5124b-c959-4590-af76-b3652ba77d6c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség szerint legalább nyolcan megsérültek.","shortLead":"A rendőrség szerint legalább nyolcan megsérültek.","id":"20250602_olaszorszag-velence-kidolt-fa-turistak-serultek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a5124b-c959-4590-af76-b3652ba77d6c.jpg","index":0,"item":"c469f589-9fee-4000-af57-02932b3e9b71","keywords":null,"link":"/elet/20250602_olaszorszag-velence-kidolt-fa-turistak-serultek","timestamp":"2025. június. 02. 18:15","title":"Turistákra dőlt egy fa Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet, hogy az összeget humanitárius célokra fordíthassák a háború sújtotta országban.","shortLead":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet...","id":"20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0.jpg","index":0,"item":"4a3f4ac6-d0d6-417e-93b3-2e6de73c7aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","timestamp":"2025. június. 03. 08:55","title":"Abramovics három éve eladta a Chelsea-t, a vételár most Ukrajnához kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]