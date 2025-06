Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8ffad7c6-6786-41db-bd37-81c827a936dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikkben fejtegeti a NER-celeb Jeszenszky Zsolt – ismert nevén DJ Jeszy –, hogy miért támadta meg édesapját kalapáccsal egy férfi. Orbán Viktor dicséretétől indulva a démoni erőket szolgáló Magyar Péteren át eljut oda, hogy Isten (újabb) figyelmeztetést küldött Jeszenszky Géza volt külügyminiszternek. A politikai indokot kizárja, hiszen súlyosan megsérült apja már „nem tényező”, egyben azt javasolja neki nyilvánosan, hogy ne rohangáljon „kiscserkészként”, hanem nyugodjon le.","shortLead":"Hosszú cikkben fejtegeti a NER-celeb Jeszenszky Zsolt – ismert nevén DJ Jeszy –, hogy miért támadta meg édesapját...","id":"20250603_Edesapja-megtamadasarol-Jeszenszky-Zsolt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ffad7c6-6786-41db-bd37-81c827a936dd.jpg","index":0,"item":"df509f0e-da07-47fe-93b9-f452d387e28f","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Edesapja-megtamadasarol-Jeszenszky-Zsolt-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 11:22","title":"Jeszenszky Zsolt szerint apja évek óta a Sátánt szolgálja, a kalapácsos támadás pedig Isten figyelmeztető jelzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7bd80cc-913e-445d-8c4f-45f166bcd194","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megtörtént az első jelátvitel egy olyan agyi chippel, mely teljesen vezeték nélkül működik. A megoldás segíthet helyreállítani például a stroke-on átesett betegek kommunikációját.","shortLead":"Megtörtént az első jelátvitel egy olyan agyi chippel, mely teljesen vezeték nélkül működik. A megoldás segíthet...","id":"20250603_paradromics-connexus-bci-agyi-chip-teszt-vizsgalat-vezetek-nelkuli-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7bd80cc-913e-445d-8c4f-45f166bcd194.jpg","index":0,"item":"690a7824-5c39-42f5-992b-46e3604e1fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_paradromics-connexus-bci-agyi-chip-teszt-vizsgalat-vezetek-nelkuli-kapcsolat","timestamp":"2025. június. 03. 11:03","title":"Kipróbálták az első agyi chipet, amely vezeték nélkül kapcsolja össze az embert egy számítógéppel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","shortLead":"Horváth Ádám születésnapján Trokán Péter kulisszatitkokat árult el a nagy sikerű sorozatról.","id":"20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ded83c5f-b11b-4189-a9d1-1588411d5390.jpg","index":0,"item":"2fba2a3f-02c1-43e3-8f7b-b3704ba63d3f","keywords":null,"link":"/elet/20250604_szomszedok-trokan-peter-szinesz-budapest-horvath-adam","timestamp":"2025. június. 04. 12:53","title":"A Szomszédok megalkotója a záróepizód panziójáról akart új sorozatot készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66dedf81-c003-43fe-b4a8-abcd8b6f5c2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csaknem hatszáz induló közül körült be a legjobb négy közé, akik szétosztották a szlovákiai verseny gigantikus nyereményét. A tapasztalt kártyás rapper még sosem nyert ekkorát.","shortLead":"Csaknem hatszáz induló közül körült be a legjobb négy közé, akik szétosztották a szlovákiai verseny gigantikus...","id":"20250603_Majka-hatalmasat-nyert-egy-pokerversenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66dedf81-c003-43fe-b4a8-abcd8b6f5c2c.jpg","index":0,"item":"a8e6aaa7-b282-417b-b323-8ee18efc3f04","keywords":null,"link":"/elet/20250603_Majka-hatalmasat-nyert-egy-pokerversenyen","timestamp":"2025. június. 03. 08:52","title":"Majka hatalmasat nyert egy pókerversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rövidesen jöhet a „here we go”.","shortLead":"Rövidesen jöhet a „here we go”.","id":"20250604_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-atigazolas-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7df6763-860e-4c9c-b51c-384d5370f3de.jpg","index":0,"item":"17563d5e-6579-4ebf-b646-069f10448a8d","keywords":null,"link":"/sport/20250604_kerkez-milos-bournemouth-liverpool-atigazolas-fabrizio-romano","timestamp":"2025. június. 04. 09:21","title":"Az utolsó simításokat végzik Kerkez Milos liverpooli szerződésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e23344-a2c4-4715-a8c0-2f5ff7528776","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Nagy Márton voltaképpen a pár éve csendben elhalt reptérvasút-projekt felélesztését jelentette be. Egy fontos különbséggel: a beruházás legalábbis részben koncesszióban valósulna meg. A miniszter szerint logikus volna a kínai beruházók bevonása. Fatális véletlen: Mészáros Lőrinc és kínai partnerei épp jókor végeznek a Budapest–Belgráddal.","shortLead":"Nagy Márton voltaképpen a pár éve csendben elhalt reptérvasút-projekt felélesztését jelentette be. Egy fontos...","id":"20250604_ferihegy-vasut-kina-meszaros-budapest-belgrad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86e23344-a2c4-4715-a8c0-2f5ff7528776.jpg","index":0,"item":"5d6d7602-f5a7-40ac-9f8c-e6d68ac03a47","keywords":null,"link":"/360/20250604_ferihegy-vasut-kina-meszaros-budapest-belgrad","timestamp":"2025. június. 04. 06:45","title":"A ferihegyi gyorsvasút lesz az új Budapest–Belgrád?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104b3be5-b154-467e-b131-7f4bc9d50818","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mostantól már az apró Toyota Aygo X motorházteteje alatt is hibrid hajtáslánc rejtőzik.","shortLead":"Mostantól már az apró Toyota Aygo X motorházteteje alatt is hibrid hajtáslánc rejtőzik.","id":"20250603_erosebb-gyorsabb-es-egyben-takarekosabb-lett-a-legkisebb-toyota-aygo-x","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/104b3be5-b154-467e-b131-7f4bc9d50818.jpg","index":0,"item":"f3900110-4951-4fd7-9253-a8de7fc470df","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_erosebb-gyorsabb-es-egyben-takarekosabb-lett-a-legkisebb-toyota-aygo-x","timestamp":"2025. június. 03. 07:21","title":"Erősebb, gyorsabb és egyben takarékosabb lett a legkisebb Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba03996-5318-46c3-96c2-336865c3c4a7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A korábbi zsűritagok közül többen nemrég felszólaltak a megosztó politika ellen, az ő helyükre most kormánypárti szimpátiájukat nem rejtegető előadókat igazolt a TV2. Az új évadban nem lesz ott a műsor eddigi állandó műsorvezetője, Till Attila sem.","shortLead":"A korábbi zsűritagok közül többen nemrég felszólaltak a megosztó politika ellen, az ő helyükre most kormánypárti...","id":"20250602_toth-gabi-curtis-megasztar-herceg-erika-marics-peti-valmar-tv2-zsuri","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bba03996-5318-46c3-96c2-336865c3c4a7.jpg","index":0,"item":"36a9c354-e580-4586-8373-3fb8164c47ad","keywords":null,"link":"/elet/20250602_toth-gabi-curtis-megasztar-herceg-erika-marics-peti-valmar-tv2-zsuri","timestamp":"2025. június. 02. 20:31","title":"Tóth Gabi és Curtis került Caramel és Marsalkó Dávid helyére a Megasztár zsűrijében, távozik Tilla is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]