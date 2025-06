Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hazai Edit Rozáliának nem voltak üzleti érdekeltségei, mielőtt megjelent a kormány által újraosztott piacon.","shortLead":"Hazai Edit Rozáliának nem voltak üzleti érdekeltségei, mielőtt megjelent a kormány által újraosztott piacon.","id":"20250603_schadl-edesanyja-felszamolo-cegek-protrust-paladino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318.jpg","index":0,"item":"574c8192-42b7-4035-87f9-adfe6364872e","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_schadl-edesanyja-felszamolo-cegek-protrust-paladino","timestamp":"2025. június. 03. 15:37","title":"Schadl György édesanyjának felszámolócégei húszmilliós nyereséget termeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591adba3-960c-4963-9fb8-d49dc72f2511","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Fehér Ház korábban Jared Isaacmant szerette volna a NASA igazgatói székében látni, Donald Trump azonban bejelentette, nem támogatják tovább a megválasztását. A döntés hátterében Elon Musk állhat.","shortLead":"A Fehér Ház korábban Jared Isaacmant szerette volna a NASA igazgatói székében látni, Donald Trump azonban bejelentette...","id":"20250604_nasa-igazgato-jared-isaacman-tamogatas-feher-haz-donald-trump-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/591adba3-960c-4963-9fb8-d49dc72f2511.jpg","index":0,"item":"1081da33-afc3-4747-8f47-9857f85a90a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_nasa-igazgato-jared-isaacman-tamogatas-feher-haz-donald-trump-elon-musk","timestamp":"2025. június. 04. 16:33","title":"Nem támogatja tovább Donald Trump az új NASA-igazgató kinevezését, akit mindenki Elon Musk emberének tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c93e130-b0f8-4e72-b19f-630957f1fa74","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Fliegauf Bence filmtámogatási rendszertől függetlenül készült legújabb filmjét, a Jimmy Jaguárt. A Fliegauftól szokatlan misztikus bűnügyi történet szeptember 11-étől látható a magyar mozikban.","shortLead":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Fliegauf Bence filmtámogatási rendszertől függetlenül készült...","id":"20250603_Fliegauf-Bence-allami-tamogatas-nelkuli-filmje-a-Jimmy-Jaguar-Karlovy-Vary-ban-versenyez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c93e130-b0f8-4e72-b19f-630957f1fa74.jpg","index":0,"item":"5ca540ca-9974-4eed-993e-aea7aab9d6cb","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Fliegauf-Bence-allami-tamogatas-nelkuli-filmje-a-Jimmy-Jaguar-Karlovy-Vary-ban-versenyez","timestamp":"2025. június. 03. 10:51","title":"Fliegauf Bence állami támogatás nélküli filmje, a Jimmy Jaguár Karlovy Varyban versenyez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vizsgálatnak vetettek alá 30 házi macskát, hogy kiderüljön: valóban meg tudják-e különböztetni az emberi szagokat egymástól. Az eredmények alapján igen, de azért van egy nagy „de” a dologban.","shortLead":"Vizsgálatnak vetettek alá 30 házi macskát, hogy kiderüljön: valóban meg tudják-e különböztetni az emberi szagokat...","id":"20250602_macskak-szaglasa-kulonbozo-szemelyek-megkulonboztetese-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"fbaee1c1-b75f-4b32-a4b3-5151aa6df284","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_macskak-szaglasa-kulonbozo-szemelyek-megkulonboztetese-kutatas","timestamp":"2025. június. 02. 20:03","title":"Meglepő dolog derült ki a macskák szaglásáról – lehet, hogy nem csak a kutyák ismerik fel így a gazdájukat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft, a Google és az Amazon mellett a Meta is atomenergiával igyekszik fedezni a mesterséges intelligenciája egyre növekvő energiaigényét.","shortLead":"A Microsoft, a Google és az Amazon mellett a Meta is atomenergiával igyekszik fedezni a mesterséges intelligenciája...","id":"20250604_meta-mesterseges-intelligencia-nuklearis-energia-vasarlasa-constellation-energy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fea6e30f-92be-43bd-a942-37560a993668.jpg","index":0,"item":"5d7db394-6a4b-448d-81b2-de688a9d4f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_meta-mesterseges-intelligencia-nuklearis-energia-vasarlasa-constellation-energy","timestamp":"2025. június. 04. 12:03","title":"A Meta elmegy nagybevásárolni, nukleáris energia kerül a kosárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee962bd3-6bb1-4eb1-b330-267e9b18cead","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megkezdődtek az Úri muri, megazisten! című új magyar mozifilm forgatási munkálatai a Nemzeti Filmintézet fóti stúdiójának kültéri díszletében. Bár ez a közleményben nem szerepel, Vidnyánszky Attila rendező több mint egymilliárd forint támogatást kapott a filmre.","shortLead":"Megkezdődtek az Úri muri, megazisten! című új magyar mozifilm forgatási munkálatai a Nemzeti Filmintézet fóti...","id":"20250603_Vidnyanszky-Attila-mar-forgatja-a-milliardos-tamogatasu-mozifilmjet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee962bd3-6bb1-4eb1-b330-267e9b18cead.jpg","index":0,"item":"a3a0a180-07d2-4502-ad54-a9874606189d","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_Vidnyanszky-Attila-mar-forgatja-a-milliardos-tamogatasu-mozifilmjet","timestamp":"2025. június. 03. 11:57","title":"Vidnyánszky Attila már forgatja a milliárdos támogatású mozifilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Néhány tisztes profit és pár gigantikus veszteség látszik a kiskereskedelmiláncok friss mérlegében. Az árstop és az árréssapka közötti rövid időszakban semnyugodhattak meg a boltok, a kiskereskedelmi különadó is fájdalmas a 2024-es beszámolók alapján. ","shortLead":"Néhány tisztes profit és pár gigantikus veszteség látszik a kiskereskedelmiláncok friss mérlegében. Az árstop és...","id":"20250604_hvg-vihar-utan-vihar-elott-kiskereskedelmi-lancok-aldi-spar-auchan-inflacio-dm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed90d9fb-b159-469e-886b-55a2be977286.jpg","index":0,"item":"16a25155-7ad5-43cf-b54d-7740f2547bd7","keywords":null,"link":"/360/20250604_hvg-vihar-utan-vihar-elott-kiskereskedelmi-lancok-aldi-spar-auchan-inflacio-dm","timestamp":"2025. június. 04. 12:32","title":"Két kormányzati sarc között nem jutott lélegzethez az Aldi és a SPAR, egyre nagyobbakat hasalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd78cee1-980e-426d-a07b-d06de6bff7f3","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Amíg dalolt, rendben volt, a politikusok azt gondolták, ők is megfürdenek a népszerűségében. Ám elkezdték kényelmetlenül érezni magukat, amikor az énekes politizálni kezdett. ","shortLead":"Amíg dalolt, rendben volt, a politikusok azt gondolták, ők is megfürdenek a népszerűségében. Ám elkezdték...","id":"20250603_Szeretettel-Becsbol-Eurovizios-Dalfesztival-JJ-Izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd78cee1-980e-426d-a07b-d06de6bff7f3.jpg","index":0,"item":"b7ff854c-e049-4775-a4eb-524806a4eac3","keywords":null,"link":"/360/20250603_Szeretettel-Becsbol-Eurovizios-Dalfesztival-JJ-Izrael","timestamp":"2025. június. 03. 17:30","title":"Már bánják az osztrák politikusok, hogy annyira örültek JJ győzelmének az Eurovíziós Dalfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]