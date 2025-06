Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8251b906-16bb-49f0-be17-6eb8add14d92","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump csapkodó gazdaságpolitikája elbizonytalanította a piacokat, ezért veszélyben van az amerikai állampapírok horgonyszerepe a befektetéseknél. A növekvő hozamokat a lakosság is gyorsan megérzi.","shortLead":"Donald Trump csapkodó gazdaságpolitikája elbizonytalanította a piacokat, ezért veszélyben van az amerikai állampapírok...","id":"20250602_hvg-befektetes-amerikai-allamkotveny-kamat-hozam-dollar-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8251b906-16bb-49f0-be17-6eb8add14d92.jpg","index":0,"item":"fa844923-431e-4f8e-9554-e24acdad9eb6","keywords":null,"link":"/360/20250602_hvg-befektetes-amerikai-allamkotveny-kamat-hozam-dollar-trump","timestamp":"2025. június. 02. 12:16","title":"A dollárra is rászámolhatnak Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Lánya szerint boldoggá tenné őt az elismerés, nagyon sokat jelentett neki Újlipótváros.","shortLead":"Lánya szerint boldoggá tenné őt az elismerés, nagyon sokat jelentett neki Újlipótváros.","id":"20250602_Hadas-Kriszta-posztumusz-diszpolgar-XIII-kerulet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b14bb73-8ef5-4853-b50b-685ce1b12efc.jpg","index":0,"item":"c6b8c3db-c30e-4f01-8d6d-056c051762fc","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Hadas-Kriszta-posztumusz-diszpolgar-XIII-kerulet","timestamp":"2025. június. 02. 10:32","title":"Hadas Kriszta posztumusz díszpolgári címet kapott a XIII. kerülettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"824d4a9f-2a12-4ecd-ae1d-1f628d71ed84","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Közrendőr, kezdő újságíró, ápolónő, nyugdíjas katona – már naponta kerülnek a hatalom célkeresztjébe olyan, a szakmájukat képviselő kisemberek, akiknek még védekezni sincs módjuk az őket listázó hatalom gátlástalan támadása ellen. Pedig a bűnük mindössze annyi, hogy a munkájukat végezték.","shortLead":"Közrendőr, kezdő újságíró, ápolónő, nyugdíjas katona – már naponta kerülnek a hatalom célkeresztjébe olyan...","id":"20250604_hvg-vad-hajtasok-Kurucinfo-lett-az-etalon-Kocsis-Mate-es-a-kormanymedia-szamara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/824d4a9f-2a12-4ecd-ae1d-1f628d71ed84.jpg","index":0,"item":"3074e96f-c975-4e25-a844-753e42ab4083","keywords":null,"link":"/360/20250604_hvg-vad-hajtasok-Kurucinfo-lett-az-etalon-Kocsis-Mate-es-a-kormanymedia-szamara","timestamp":"2025. június. 04. 06:30","title":"A Kuruc.info lett az etalon Kocsis Máté és a kormánymédia számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c3f7294-5631-4392-a78f-202c2f0c8a2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először tudtak lefényképezni önálló atomokat amerikai fizikusok, felfedve, ahogy a szemmelláthatatlan részecskék kölcsönhatásba lépnek egymással a térben. Eredményeik segíthetnek korábban sosem látott kvantumjelenségek vizualizálásában.","shortLead":"Először tudtak lefényképezni önálló atomokat amerikai fizikusok, felfedve, ahogy a szemmelláthatatlan részecskék...","id":"20250602_atomi-es-szubatomi-reszecskek-fenykep-mit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c3f7294-5631-4392-a78f-202c2f0c8a2f.jpg","index":0,"item":"51cffabd-b1e7-4422-a028-c5e826a96bc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_atomi-es-szubatomi-reszecskek-fenykep-mit","timestamp":"2025. június. 02. 08:03","title":"Ilyen fénykép még sosem készült: lefotózták, ahogy éppen kapcsolatba lépnek egymással az atomok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a986c5d5-11ec-4aa0-90ad-5fe2741b266a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lehetett volna Shakespeare-szintű ikon a drámaíró húga? A Saját [?] szoba című előadás kultúrtörténeti kalandozás Woolf személyes története, levelei és művei nyomán.","shortLead":"Lehetett volna Shakespeare-szintű ikon a drámaíró húga? A Saját [?] szoba című előadás kultúrtörténeti kalandozás Woolf...","id":"20250602_katona-jozsef-szinhaz-sufni-virginia-woolf-fodor-orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a986c5d5-11ec-4aa0-90ad-5fe2741b266a.jpg","index":0,"item":"b77dd827-9cab-4627-8f8d-68ca419e3ff3","keywords":null,"link":"/360/20250602_katona-jozsef-szinhaz-sufni-virginia-woolf-fodor-orsolya","timestamp":"2025. június. 02. 18:30","title":"„Nőügyekkel nem foglalkozó” politikusokról is szól a Katona József Színház Virginia Woolf-adaptációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közlekedés biztonsága elleni vétség és ittas járművezetés miatt emeltek vádat azzal a sofőrrel szemben, aki ittasan közlekedve nem állt meg a vasúti átjárónál, és összeütközött az arra haladó mozdonnyal. A karambolt könnyebb sérülésekkel, a bírósági eljárást pedig pénzbüntetéssel megúszta.","shortLead":"Közlekedés biztonsága elleni vétség és ittas járművezetés miatt emeltek vádat azzal a sofőrrel szemben, aki ittasan...","id":"20250603_Duplan-meguszta-a-reszeg-sofor-a-vonattal-utkozest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"4409bbbd-641d-4262-b152-18206f067fe7","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Duplan-meguszta-a-reszeg-sofor-a-vonattal-utkozest","timestamp":"2025. június. 03. 08:45","title":"Duplán megúszta a részeg sofőr a vonattal ütközést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d66e88c-7d23-44ce-b22b-295122fb6179","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Plusz szép kis pénzbírság, mert a kocsi műszakija négy éve lejárt.","shortLead":"Plusz szép kis pénzbírság, mert a kocsi műszakija négy éve lejárt.","id":"20250603_driftelt-kombi-Lada-panelparkoloban-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d66e88c-7d23-44ce-b22b-295122fb6179.jpg","index":0,"item":"35416604-fac3-4f61-acd4-29109b01e63b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_driftelt-kombi-Lada-panelparkoloban-rendorseg-video","timestamp":"2025. június. 03. 08:23","title":"Videó: Nem értékelte a lakossági Lada-driftet a rendőrség – hat hónap eltiltás járt érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Óriásit növekedett a német diszkontlánc, magasan a versenytársak fölött bővült a vállalat forgalma.","shortLead":"Óriásit növekedett a német diszkontlánc, magasan a versenytársak fölött bővült a vállalat forgalma.","id":"20250603_Tavaly-mar-minden-otodik-forintot-a-Lidlnel-koltottek-el-a-magyar-vasarlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7255ab55-59f8-446d-8c83-badb53e5fbd5.jpg","index":0,"item":"f433e8c0-1e67-4d6b-ba36-09d27ce08b3a","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_Tavaly-mar-minden-otodik-forintot-a-Lidlnel-koltottek-el-a-magyar-vasarlok","timestamp":"2025. június. 03. 14:37","title":"Tavaly már minden ötödik forintot a Lidlnél költötték el a magyar vásárlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]