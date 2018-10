Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gecse Balázs Gergőt egy hete gázolta el egy sofőr Villard-Bonnot közelében, ahogy ökrös szekere mellett haladt. Az állatok most egy farmon vannak, de ott nem maradhatnak.","shortLead":"Gecse Balázs Gergőt egy hete gázolta el egy sofőr Villard-Bonnot közelében, ahogy ökrös szekere mellett haladt...","id":"20181001_Hazahozzak_a_Franciaorszagban_elgazolt_magyar_mesemondo_szurke_marhait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc80dd00-69fd-4600-8743-bf5c9e00621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ace06a1-4210-498c-a544-528637a11776","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Hazahozzak_a_Franciaorszagban_elgazolt_magyar_mesemondo_szurke_marhait","timestamp":"2018. október. 01. 10:52","title":"Hazahozzák a Franciaországban elgázolt magyar mesemondó szürke marháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azt mondta, 30 éve így utazik. Mellár Tamás szamizdatról és bezúzott lapokról, a KDNP képviselője Sargentiniről beszélt a hétfői plenáris ülésen. Pénzt is kért az ellenzék a kormánytól, de nem önmagának, hanem az embereknek, otthonápolóknak, nyugdíjasoknak. A Fidesz szerint ők adnak, a baloldal volt az, aki nem adott, sőt, elvett. Adok-kapok, élő, szöveges tudósítás a Tisztelt Házból.","shortLead":"A miniszterelnök azt mondta, 30 éve így utazik. Mellár Tamás szamizdatról és bezúzott lapokról, a KDNP képviselője...","id":"20181001_Penzt_ker_az_ellenzek_a_kormanytol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2edd6523-1f69-48ae-beff-c340ea050c02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49515b92-025d-4503-a4d8-a9303b04022c","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Penzt_ker_az_ellenzek_a_kormanytol","timestamp":"2018. október. 01. 13:26","title":"Orbán a luxusrepüléséről: Eddig is így mentem, ezután is így fogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja az idei fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.","shortLead":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja...","id":"20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e81a7d7-6e78-421c-837a-908377f11621","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","timestamp":"2018. október. 01. 11:53","title":"\"Mérföldkőhöz érkeztünk a rák elleni küzdelemben\" – Nobel-díjat ért két tudós felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c21caf7-bdcd-47f9-a84e-b43c7b43dbfe","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Solar Walk című alkotása elnyerte az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál rövidfilmes kategóriájának fődíját.","shortLead":"Solar Walk című alkotása elnyerte az Ottawai Nemzetközi Animációs Fesztivál rövidfilmes kategóriájának fődíját.","id":"20180930_Bucsi_Reka_Solar_Walk_Oscar_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c21caf7-bdcd-47f9-a84e-b43c7b43dbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc8e2e4-5bd1-479a-8625-0ae0bcf8761e","keywords":null,"link":"/kultura/20180930_Bucsi_Reka_Solar_Walk_Oscar_2019","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:47","title":"Újabb díjat nyert Bucsi Réka filmje, ezzel Oscar-esélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amihez nyúl a felcsúti expolgármester, arannyá változik.","shortLead":"Amihez nyúl a felcsúti expolgármester, arannyá változik.","id":"20180930_Meszaros_Lorinc_ingatlanbefektetokent_is_nagyot_kaszalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f3d8651-f2a2-4d6e-8cc5-71f8b77f5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb09c7c6-427f-427e-ac9b-350533374631","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Meszaros_Lorinc_ingatlanbefektetokent_is_nagyot_kaszalt","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:09","title":"Mészáros Lőrinc ingatlanbefektetőként is nagyot kaszált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekek motiválatlansága mellett komoly gondot jelent a szakmai-módszertani felkészületlenség, az eszköz- és tanárhiány, valamint az, ha ebből adódóan túl gyakran cserélődnek a nyelvtanárok.","shortLead":"A gyerekek motiválatlansága mellett komoly gondot jelent a szakmai-módszertani felkészületlenség, az eszköz- és...","id":"20181002_Valami_nagyon_nem_stimmel_az_idegennyelvi_oktatassal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=443fd3c7-7e39-407d-91a1-27ffecf44eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbd6bc7-f7b4-4b02-8a07-a6951e90a225","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Valami_nagyon_nem_stimmel_az_idegennyelvi_oktatassal","timestamp":"2018. október. 02. 08:59","title":"Valami nagyon nem stimmel az idegen nyelvi oktatással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többszörös szabálytalanságot rögzített az az autós, aki pénteken autózott az M5-ös autópályán. Igaz, valószínűleg ő maga is szabályt szegett.","shortLead":"Többszörös szabálytalanságot rögzített az az autós, aki pénteken autózott az M5-ös autópályán. Igaz, valószínűleg ő...","id":"20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe9dce6-1a53-49cc-934a-0f98e2970aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","timestamp":"2018. október. 01. 14:26","title":"Videó: 150 km/h-val, a belső sávban vontatott egy kisbusz egy másikat az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f8ded8-8a43-4619-a0b2-8b32a496c951","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megváltoztatta facebookos profilképét a budapesti amerikai nagykövetség, egy nagy fotón a kijevi Majdan téren lévő függetlenségi emlékművet díszítő nőalak látható, a szöveg pedig ez: Fókuszban Ukrajna. Az is figyelemre méltó, hogy az USA diplomáciai képviseletei más országokban nem léptek hasonlóan, így az üzenet egyértelműen Magyarországnak szól.","shortLead":"Megváltoztatta facebookos profilképét a budapesti amerikai nagykövetség, egy nagy fotón a kijevi Majdan téren lévő...","id":"20181002_Szokatlan_modjat_valasztotta_az_USA_a_magyar_kormany_figyelmeztetesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0f8ded8-8a43-4619-a0b2-8b32a496c951&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8c8f49-a699-4ef7-bd3a-75237a6cca50","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Szokatlan_modjat_valasztotta_az_USA_a_magyar_kormany_figyelmeztetesenek","timestamp":"2018. október. 02. 09:52","title":"Szokatlan módját választotta az USA a magyar kormány figyelmeztetésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]