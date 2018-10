Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár csak holnap mutatja be a Google egy New York-i eseményen a Pixel 3-akat, Hongkongban már pár napja meg lehet vásárolni, feltéve, hogy valakinek elég vastag a pénztárcája.","shortLead":"Bár csak holnap mutatja be a Google egy New York-i eseményen a Pixel 3-akat, Hongkongban már pár napja meg lehet...","id":"20181008_google_pixel_xl_3_hongkongban_megvasarolhato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1517e492-2ca6-4666-a87d-e8476542396d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9208de1-acd8-4ce7-8b17-200f732b1676","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_pixel_xl_3_hongkongban_megvasarolhato","timestamp":"2018. október. 08. 18:03","title":"Még be sem mutatták, de már van, ahol megvásárolható az új Google-csúcstelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a1dc00-4329-41d8-9bab-8152fd2ea6e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda mérése szerint Magyarországon a munkavállalók kétharmadának a bére nem éri el az átlagbért, ami a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint 2018. májusában bruttó 327 486 forint volt, ezen a helyzeten pedig elsősorban az adórendszer átalakításával, a többkulcsos adórendszer bevezetésével lehet segíteni.","shortLead":"A Policy Agenda mérése szerint Magyarországon a munkavállalók kétharmadának a bére nem éri el az átlagbért, ami...","id":"20181008_A_munkavallalok_ketharmada_nem_keresi_meg_az_atlagbert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6a1dc00-4329-41d8-9bab-8152fd2ea6e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e713279a-e371-4d40-85aa-3c6258e8a807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181008_A_munkavallalok_ketharmada_nem_keresi_meg_az_atlagbert","timestamp":"2018. október. 08. 13:42","title":"A munkavállalók kétharmada nem keresi meg az átlagbért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f17c3e2-6e57-4f10-935b-10006a795e1a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Élelmiszeripari és húsfeldolgozó üzemekről van szó.","shortLead":"Élelmiszeripari és húsfeldolgozó üzemekről van szó.","id":"20181007_Hat_magyar_gyar_epul_Ghanaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f17c3e2-6e57-4f10-935b-10006a795e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56621ff3-5baa-4e10-a98f-dab89d43f4ef","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Hat_magyar_gyar_epul_Ghanaban","timestamp":"2018. október. 07. 12:07","title":"Hat magyar gyár épül Ghánában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39e21d8-30db-46ab-aa3f-7824dcffe913","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az éveken át pletykált saját okostelefon helyett végül egy otthoni okosközpont lesz a Facebook első, teljesen házon belül tervezett eszköze. A most bejelentett, Portal nevű készüléktől azt várják, hogy \"radikálisan megváltoztatja majd a kapcsolattartás módját\".","shortLead":"Az éveken át pletykált saját okostelefon helyett végül egy otthoni okosközpont lesz a Facebook első, teljesen házon...","id":"20181008_facebook_portal_digitalis_asszisztens_bejelentes_funkciok_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39e21d8-30db-46ab-aa3f-7824dcffe913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489090f4-f07d-4bf5-977c-e61ad3715fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_facebook_portal_digitalis_asszisztens_bejelentes_funkciok_ar","timestamp":"2018. október. 08. 15:33","title":"Bemutatta első készülékét a Facebook: a Portal lényegében egy okosabb vezetékes telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"464260c5-aa4c-4025-9b65-5d159903eddf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy madridi bíróság felmentette azt a nyugalmazott orvost, aki ellopta az újszülötteket az anyjuktól, és meddő pároknak adta őket.","shortLead":"Egy madridi bíróság felmentette azt a nyugalmazott orvost, aki ellopta az újszülötteket az anyjuktól, és meddő pároknak...","id":"20181008_Elevules_miatt_felmentettek_a_spanyol_gyerektolvaj_orvost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=464260c5-aa4c-4025-9b65-5d159903eddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c5a255-96cf-4e25-8944-f5f8e1a7bb0f","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Elevules_miatt_felmentettek_a_spanyol_gyerektolvaj_orvost","timestamp":"2018. október. 08. 14:29","title":"Elévülés miatt felmentették a spanyol gyerektolvaj orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bf5e171-7fd5-4869-97ea-48662dc87cfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ikonikus kulturális épületen szerencsejátékra buzdítják majd a népet, de több százezer ember tiltakozik, és tönkre is akarják tenni a marketingakciót. ","shortLead":"Az ikonikus kulturális épületen szerencsejátékra buzdítják majd a népet, de több százezer ember tiltakozik, és tönkre...","id":"20181009_Megoszto_reklammal_boritjak_be_a_sydneyi_operahazat_tobb_szazezren_tiltakoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bf5e171-7fd5-4869-97ea-48662dc87cfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff8b249-31ab-4950-842b-0dd6f63f3842","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181009_Megoszto_reklammal_boritjak_be_a_sydneyi_operahazat_tobb_szazezren_tiltakoznak","timestamp":"2018. október. 09. 09:52","title":"Megosztó reklámmal borítják be a Sydney-i Operaházat, több százezren tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"650d45a7-92aa-4219-840a-0d2b7b9886c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt napokban elkezdte frissíteni a Google a magyarországi Utcaképet, miután a nyár elején végigfotózták a nagyobb városokat.","shortLead":"Az elmúlt napokban elkezdte frissíteni a Google a magyarországi Utcaképet, miután a nyár elején végigfotózták a nagyobb...","id":"20181008_google_street_view_utcakep_magyarorszag_fotozas_google_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=650d45a7-92aa-4219-840a-0d2b7b9886c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a547bdf-7085-4ee1-a472-d1844a6251db","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_street_view_utcakep_magyarorszag_fotozas_google_auto","timestamp":"2018. október. 08. 12:01","title":"Frissült a magyarországi Google Street View – önt is lefotózta az autó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","shortLead":"A jegykiadó automatákkal volt gond.","id":"20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a94a863-9137-4faa-8202-57b1a702f8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b419fd-1182-4769-8c7b-b7b9043a7254","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Kozbeszerzest_sertett_8_millio_forintra_buntettek_a_MAVot","timestamp":"2018. október. 07. 13:10","title":"Közbeszerzést sértett, 8 millió forintra büntették a MÁV-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]