[{"available":true,"c_guid":"aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj között.","shortLead":"A gázolaj olcsóbb lesz a hét legvégére, de még így is több mint 30 forint marad a különbség a benzin és a gázolaj...","id":"20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aef46952-4300-429e-be7c-9c9cb5c277a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926c0612-ed25-41ea-9909-4cf2d5e9afe6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_Olcsobb_uzemanyagot_kap_az_autosok_egy_resze_karacsony_elott","timestamp":"2018. december. 19. 16:27","title":"Olcsóbb üzemanyagot kap az autósok egy része karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8599c5c-153b-4433-8879-661eac3328bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Keith Casst prosztatarákkal diagnosztizálták évekkel ezelőtt, szinte rögtön eldöntötte, hogy jótékonykodni kezd.","shortLead":"Keith Casst prosztatarákkal diagnosztizálták évekkel ezelőtt, szinte rögtön eldöntötte, hogy jótékonykodni kezd.","id":"20181220_Sajat_temetesere_arul_jegyeket_egy_brit_ferfi_hogy_segitsen_masokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8599c5c-153b-4433-8879-661eac3328bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f457d422-ea66-4aa3-a9f0-0a9f34307a33","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Sajat_temetesere_arul_jegyeket_egy_brit_ferfi_hogy_segitsen_masokon","timestamp":"2018. december. 20. 18:23","title":"Saját temetésére árul jegyeket egy brit férfi, hogy segítsen másokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"223182fe-e16e-48bc-93c1-1425c5096e1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ölelést sem sajnálta senkitől. ","shortLead":"Az ölelést sem sajnálta senkitől. ","id":"20181220_Barack_Obama_Mikulas_gyerekkorhaz_latogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=223182fe-e16e-48bc-93c1-1425c5096e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eb5207-707e-4d03-b053-8750682c554e","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Barack_Obama_Mikulas_gyerekkorhaz_latogatas","timestamp":"2018. december. 20. 12:04","title":"Barack Obama felcsapta a Mikulás-sapkát, és beugrott egy gyerekkórházba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce7d6ee-1d16-4060-92e9-718b3802f180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A villamoson támadta meg áldozatát, elrabolta telefonját és pénztárcáját.","shortLead":"A villamoson támadta meg áldozatát, elrabolta telefonját és pénztárcáját.","id":"20181221_Idos_not_utott_es_rabolt_ki_ez_a_ferfi_keresik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce7d6ee-1d16-4060-92e9-718b3802f180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c79c4e-e536-4877-8731-a04a2545c071","keywords":null,"link":"/itthon/20181221_Idos_not_utott_es_rabolt_ki_ez_a_ferfi_keresik","timestamp":"2018. december. 21. 11:56","title":"Idős nőt ütött és rabolt ki ez a férfi, keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a vállalkozásokat az akár 30 százalékos mértéket meghaladó útdíjemelés és egyéb költségnövekedések szorítják az emelésre. Az érdekképviseletek tiltakozása ellenére a leginkább környezetkímélő járműkategóriáknál is büntet az új díjrendszer. ","shortLead":"A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete szerint a vállalkozásokat az akár 30 százalékos mértéket meghaladó útdíjemelés és...","id":"20181221_Ketszamjegyu_szazalekos_dijemelesre_kenyszerulnek_a_magyar_fuvarozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=479a3e09-23e7-446b-9ce5-5cfa64d859a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbe5547-1a92-4a43-814f-7c36a03530a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Ketszamjegyu_szazalekos_dijemelesre_kenyszerulnek_a_magyar_fuvarozok","timestamp":"2018. december. 21. 11:49","title":"Két számjegyű százalékos díjemelésre kényszerülnek a magyar fuvarozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymilliárd dollárért vette meg 2013-ban a Google a Waze-t, és a navigációs alkalmazás fejlesztője a mai napig hálás a sikeréért. Az Apple-nek.","shortLead":"Egymilliárd dollárért vette meg 2013-ban a Google a Waze-t, és a navigációs alkalmazás fejlesztője a mai napig hálás...","id":"20181220_waze_vezerigazgatoi_interju_tim_cook_napot_tartanak_apple_google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbaaa3b4-12ca-4508-b35b-79f674d74ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5317874e-1a87-44fc-9688-d0e8a530880f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_waze_vezerigazgatoi_interju_tim_cook_napot_tartanak_apple_google","timestamp":"2018. december. 20. 18:03","title":"1 milliárd dollárt fizetett érte a Google, de az Apple tette híressé – és az ön telefonján is ott van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész, Renzo Piano ingyen készítette el a terveket a Morandi-viadukt helyére kerülő hídhoz.","shortLead":"Augusztus közepén egy vihar döntötte romba Genova hatvanas években épült viaduktját. A genovai születésű sztárépítész...","id":"20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e6cecb4-9535-4dd4-99a0-d688bb72e389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2667ee7-fd37-45bb-9844-ea603b3aca9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Gyonyoru_hid_epul_a_genovai_katasztrofaban_osszeomlott_viadukt_helyere","timestamp":"2018. december. 20. 11:40","title":"Gyönyörű híd épül a genovai katasztrófában összeomlott viadukt helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8aa94df-e613-490b-b26e-f40226f40923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csütörtök hajnalban olyan karambolt rögzített a szlovákiai D1-es autópálya egyik biztonsági kamerája, amit többször meg kell nézni, hogy elhiggyük.","shortLead":"Csütörtök hajnalban olyan karambolt rögzített a szlovákiai D1-es autópálya egyik biztonsági kamerája, amit többször meg...","id":"20181220_autobaleset_bmw_szlovakia_alagut_autopalya_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8aa94df-e613-490b-b26e-f40226f40923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c379366d-1b18-4ab0-954e-3d1b927fad3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_autobaleset_bmw_szlovakia_alagut_autopalya_baleset","timestamp":"2018. december. 20. 14:12","title":"Filmeken látni olyan brutális balesetet, mint ez a szlovákiai – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]