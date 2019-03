Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b70aeec1-2c64-48f2-a125-864fdec6f48d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Edi Rama lemondását és ideiglenes kormány felállítását követelik. ","shortLead":"Edi Rama lemondását és ideiglenes kormány felállítását követelik. ","id":"20190316_Tobb_tizezren_tuntettek_Tiranaban_a_miniszterelnok_ellen_a_rendorseg_konnygazt_vetett_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b70aeec1-2c64-48f2-a125-864fdec6f48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cefef3-b0d1-4e3e-ba1b-f497016f6e5b","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Tobb_tizezren_tuntettek_Tiranaban_a_miniszterelnok_ellen_a_rendorseg_konnygazt_vetett_be","timestamp":"2019. március. 16. 18:46","title":"Tízezrek tüntettek Tiranában a kormányfő ellen, a rendőrség könnygázt vetett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bfc590d-fe38-48c5-8b76-9bbf23dc9229","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író közösségi finanszírozással állítaná vissza a Baumgarten-díjat, ezzel örökre elfelejtve az állami művészeti díjazást.\r

\r

","shortLead":"Az író közösségi finanszírozással állítaná vissza a Baumgarten-díjat, ezzel örökre elfelejtve az állami művészeti...","id":"20190318_Elege_van_Kukorelly_Endrenek_az_allami_dijmutyikbol__felajanlott_egymilliot_egy_fuggetlen_dijra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bfc590d-fe38-48c5-8b76-9bbf23dc9229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe0fc5a-7114-4985-9395-309c17d0b7fa","keywords":null,"link":"/kultura/20190318_Elege_van_Kukorelly_Endrenek_az_allami_dijmutyikbol__felajanlott_egymilliot_egy_fuggetlen_dijra","timestamp":"2019. március. 18. 09:36","title":"Elege van Kukorelly Endrének az állami díj-mutyikból – felajánlott egymilliót egy független elismerésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 30 százalékos feldolgozottság után közzétett, nemhivatalos részeredmények szerint az ellenzéki Zuzana Caputová 39 százalékon áll, míg a hivatalosan függetlenként induló, de az exminiszterelnök, Robert Fico emberének tartott Maros Sefcovic 19 százalék körüli eredményre számíthat az első fordulóban.","shortLead":"A 30 százalékos feldolgozottság után közzétett, nemhivatalos részeredmények szerint az ellenzéki Zuzana Caputová 39...","id":"20190316_A_reszeredmenyek_szerint_Caputova_es_Sefcovic_jut_a_szlovak_elnokvalasztas_masodik_fordulojaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a23dcc-7f2f-49e0-a77b-a9e791c725ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5816ba2e-4cb2-4ec1-9c5e-c42d4d64d9b0","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_A_reszeredmenyek_szerint_Caputova_es_Sefcovic_jut_a_szlovak_elnokvalasztas_masodik_fordulojaba","timestamp":"2019. március. 16. 23:59","title":"A részeredmények szerint Caputová és Sefcovic jut a szlovák elnökválasztás második fordulójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, akinek vajúdás közben kell elhagynia a falut, nehogy megsértse a hagyományt.","shortLead":"Van, akinek vajúdás közben kell elhagynia a falut, nehogy megsértse a hagyományt.","id":"20190318_Tilos_gyereket_szulni_ebben_az_afrikai_faluban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96c7b5c0-4c4d-4682-b99d-6084461fb431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b09b33-6c18-4988-9d67-b56d7e1eea54","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Tilos_gyereket_szulni_ebben_az_afrikai_faluban","timestamp":"2019. március. 18. 13:43","title":"Tilos gyereket szülni ebben az afrikai faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d045b2d-5000-47fe-b732-b94ac9c0e70a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Folyamatosan ellenőrzik az osztrák rendőrök az ott dolgozó külföldieket; lakásháború tört ki Hódmezővásárhelyen; alig van nap, amikor ne változnának a családvédelmi akcióterv szabályai. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Folyamatosan ellenőrzik az osztrák rendőrök az ott dolgozó külföldieket; lakásháború tört ki Hódmezővásárhelyen; alig...","id":"20190317_Es_akkor_az_osztrak_rendor_felebresztette_a_magyar_vendegmunkast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d045b2d-5000-47fe-b732-b94ac9c0e70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18967d9-c36b-435b-93a5-cd3c9ba984eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_Es_akkor_az_osztrak_rendor_felebresztette_a_magyar_vendegmunkast","timestamp":"2019. március. 17. 07:00","title":"És akkor az osztrák rendőr felébresztette a magyar vendégmunkást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfc70fc-bd70-4c9c-ac69-c0e50f3c7c16","c_author":"Tőrös Balázs","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években az észak-amerikai kosárlabdaliga illetékesei is megtanulták, hogy amit a digitális átalakulás az egyik oldalon elvesz, azt a másikon visszaadja. ","shortLead":"Az elmúlt években az észak-amerikai kosárlabdaliga illetékesei is megtanulták, hogy amit a digitális átalakulás...","id":"201906__nba_kuzdelem_afigyelemert__egesz_palyas_letamadas__bekosarazva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adfc70fc-bd70-4c9c-ac69-c0e50f3c7c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88b565-6081-479b-92e2-82000ef33ee2","keywords":null,"link":"/tudomany/201906__nba_kuzdelem_afigyelemert__egesz_palyas_letamadas__bekosarazva","timestamp":"2019. március. 16. 19:00","title":"Ha bejönnek az NBA merész újításai, az több sportban is (sok) mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén keresztelő volt a brit királyi családnál.","shortLead":"A hétvégén keresztelő volt a brit királyi családnál.","id":"20190318_Harry_herceg_keresztapa_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f38654-0fed-417e-8371-96d2959d3267","keywords":null,"link":"/elet/20190318_Harry_herceg_keresztapa_lett","timestamp":"2019. március. 18. 09:17","title":"Harry herceg keresztapa lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdde3a52-382f-4f10-9081-81f8a88d1645","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antonov által gyártott An–124 Ruszlan a világ egyik legnagyobb repülőtípusa. Egy ilyen gépet videóztak le kölni reptéren, amint egy hatalmas vihar közben landol.","shortLead":"Az Antonov által gyártott An–124 Ruszlan a világ egyik legnagyobb repülőtípusa. Egy ilyen gépet videóztak le kölni...","id":"20190318_antonov_an_124_landolas_viharban_oldalszel_koln_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdde3a52-382f-4f10-9081-81f8a88d1645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac3108d-d000-4b93-9d93-f75d12f7fa39","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_antonov_an_124_landolas_viharban_oldalszel_koln_video","timestamp":"2019. március. 18. 08:33","title":"Videó: extrém erős szélben kellett leszállnia a 173 000 kilós óriás-repülőgépnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]