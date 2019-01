Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olvadó grönlandi jégtakaró metángáz tonnáit bocsátja ki a légkörbe egy új tanulmány szerint, amely kimutatta, hogy az eddig feltételezettnél jóval nagyobb hatással van a légkörre a jég alatti biológiai aktivitás.","shortLead":"Az olvadó grönlandi jégtakaró metángáz tonnáit bocsátja ki a légkörbe egy új tanulmány szerint, amely kimutatta...","id":"20190107_gronland_jegolvadas_metan_gaz_kibocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b1d9235-e358-49e7-88fd-21a93f2c794b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12a0a36-24f9-425f-ac54-f8f1ef47745e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_gronland_jegolvadas_metan_gaz_kibocsatas","timestamp":"2019. január. 07. 16:03","title":"Kellemetlen hírrel tértek haza a tudósok, akik három hónapig táboroztak a grönlandi jég szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben idősek otthonába szeretnének bekerülni, de sokan vannak a fogyatékos személyeket gondozó intézmények listáján is.","shortLead":"A legtöbben idősek otthonába szeretnének bekerülni, de sokan vannak a fogyatékos személyeket gondozó intézmények...","id":"20190108_Egy_ev_alatt_rekord_hosszusagura_nott_a_szocialis_varolista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f73a3301-2d1e-4ba2-98b1-d66d7bcb8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018bf7b8-b7ac-444a-979c-5eafc5670d4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Egy_ev_alatt_rekord_hosszusagura_nott_a_szocialis_varolista","timestamp":"2019. január. 08. 13:44","title":"Egy év alatt rekordhosszúságúra nőtt a szociális várólista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A hetedik helyen kiemelt Fucsovics Márton három szettben legyőzte a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő James Duckworth-t, ezzel bejutott a legjobb 16 közé a sydney-i tenisztorna 589 680 dollár összdíjazású férfiversenyében.","shortLead":"A hetedik helyen kiemelt Fucsovics Márton három szettben legyőzte a hazai közönség előtt szabadkártyával szereplő James...","id":"20190108_fucsovics_marton_tenisz_sydney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d72e8ab0-0031-4f7e-82d0-0ebaedc2742e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d2f22-a267-4ad5-84f2-e0be76bbea4f","keywords":null,"link":"/sport/20190108_fucsovics_marton_tenisz_sydney","timestamp":"2019. január. 08. 10:19","title":"Fucsovics nyolcaddöntős Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kollégái szerint korrupcióval és vesztegetéssel is megvádolhatják.","shortLead":"Kollégái szerint korrupcióval és vesztegetéssel is megvádolhatják.","id":"20190108_Kivegezhetik_a_kinai_kutatot_aki_azt_allitotta_megszulettek_a_vilag_elso_genszerkesztett_babai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a70e7342-66d6-4426-af85-366b13da9e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0507a851-ee64-4441-979d-6f5332ffe2e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190108_Kivegezhetik_a_kinai_kutatot_aki_azt_allitotta_megszulettek_a_vilag_elso_genszerkesztett_babai","timestamp":"2019. január. 08. 14:30","title":"Kivégezhetik a kínai kutatót, aki azt állította, megszülettek a világ első génszerkesztett babái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Piros tollal tett bejegyzéssel minden iskolás találkozott, amikor megkapta a kijavított dolgozatát a tanárától a digitális korszakot megelőző időszakban. Az írószerszám most egy mozgalom jelképe és névadója lett a franciáknál.\r

","shortLead":"Piros tollal tett bejegyzéssel minden iskolás találkozott, amikor megkapta a kijavított dolgozatát a tanárától...","id":"20190108_A_sargamellenyesek_utan_a_piros_tollasok_is_tiltakoznak_Franciaorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=522fa7cb-450a-448c-99ce-6bfde187210a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215d785d-daf7-492f-a053-f151052a901a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_A_sargamellenyesek_utan_a_piros_tollasok_is_tiltakoznak_Franciaorszagban","timestamp":"2019. január. 08. 12:02","title":"A sárgamellényesek után a \"piros tollasok\" is tiltakoznak Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még mindig nem megy tőzsdére.","shortLead":"A cégközlöny szerint a fapados légitársaság március 31-től zárt körű részvénytársaságként működik tovább – de még...","id":"20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c92f10-e46d-4857-9ce0-44267b0db70f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Nincs_tobbe_WizzAir_Kft_ez_lesz_helyette","timestamp":"2019. január. 08. 10:42","title":"Átalakul a WizzAir, részvénytársaság lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megbízatása csak három év múlva járt volna le.","shortLead":"Megbízatása csak három év múlva járt volna le.","id":"20190107_Lemondott_a_Vilagbank_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1982dd-9e41-4965-8de3-9f211d29fccd","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Lemondott_a_Vilagbank_elnoke","timestamp":"2019. január. 07. 19:22","title":"Lemondott a Világbank elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644b04b0-1708-40cf-bde3-81e5e1746360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190107_Osszegraffitiztek_az_ujbudai_Fideszirodat_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=644b04b0-1708-40cf-bde3-81e5e1746360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6227da14-08fd-4a20-a8b5-8f9ed3147724","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Osszegraffitiztek_az_ujbudai_Fideszirodat_is","timestamp":"2019. január. 07. 19:10","title":"Összegraffitizték az újbudai Fidesz-irodát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]