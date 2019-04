Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","shortLead":"Egy fiatal rokona segíteni akart az aknába zuhant kisfiún, de csak a víz alá nyomta a létrával. ","id":"20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61f13f7-9b0e-4c4b-b043-a8afe2a2dbf4","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Szennyvizaknaba_fulladt_egy_keteves_kisfiu_Taktaharkanyban","timestamp":"2019. április. 23. 06:15","title":"Szennyvízaknába fulladt egy kétéves kisfiú Taktaharkányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Tizenegy párt helyét sorsolta ki a Nemzeti Választási Bizottság órákkal az után, hogy lejárt az ajánlások leadásának határideje.","shortLead":"Tizenegy párt helyét sorsolta ki a Nemzeti Választási Bizottság órákkal az után, hogy lejárt az ajánlások leadásának...","id":"20190423_Kisorsoltak_milyen_sorrendben_lesznek_a_partok_a_szavazolapon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bccc8d65-6b31-4abe-848e-0aee447f9008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410fb570-e0da-4683-825f-5eff7642ed2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Kisorsoltak_milyen_sorrendben_lesznek_a_partok_a_szavazolapon","timestamp":"2019. április. 23. 18:42","title":"Kisorsolták, milyen sorrendben lesznek a pártok a szavazólapon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95983290-abd9-4d72-a72d-a8db8b8086f1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szívritmuszavaros disznókba olyan pacemakert ültettek, amely a szív dobbanásából nyeri az energiáját, így nem kell benne elemet cserélni. Ilyen eszközöket eddig csak patkány méretű állatokon teszteltek.\r

\r

","shortLead":"Szívritmuszavaros disznókba olyan pacemakert ültettek, amely a szív dobbanásából nyeri az energiáját, így nem kell...","id":"20190424_Megoldodhat_a_pacemaker_elemcserejenek_problemaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95983290-abd9-4d72-a72d-a8db8b8086f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa3e671-beb9-4054-a7ed-1597ece33f9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_Megoldodhat_a_pacemaker_elemcserejenek_problemaja","timestamp":"2019. április. 24. 13:16","title":"Megoldódhat a pacemaker elemcseréjének problémája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb68e4d-1150-4b5b-82d8-8204bf00ada9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190424_Birodalmi_pompa_fogadta_Orban_Kazahsztanban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cb68e4d-1150-4b5b-82d8-8204bf00ada9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176459d0-a879-4d4a-b2d7-83d2e9edfe73","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Birodalmi_pompa_fogadta_Orban_Kazahsztanban","timestamp":"2019. április. 24. 10:09","title":"Birodalmi pompa fogadta Orbánt Kazahsztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 31. fordulójából elhalasztott és kedden pótolt mérkőzésén.","shortLead":"A Premier League történetének leggyorsabb góljával egy pontot szerzett a bennmaradásért küzdő Southampton a Watford...","id":"20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acee7845-3078-4e6f-9755-0588a9078f9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aec40a4-7c39-426b-a22c-1aded55f96d5","keywords":null,"link":"/sport/20190424_angol_bajnoksag_premier_league_watford_southampton","timestamp":"2019. április. 24. 09:49","title":"Ilyet még nem látott: nem kellett 8 másodperc az első gólhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa8e861-7e67-4afe-9060-f6db690c09bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lövöldözéskor Slavisa Krunic testőre, valamint az egyik támadó is meghalt. ","shortLead":"A lövöldözéskor Slavisa Krunic testőre, valamint az egyik támadó is meghalt. ","id":"20190423_Lelottek_az_egyik_legismertebb_boszniai_szerb_uzletembert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1aa8e861-7e67-4afe-9060-f6db690c09bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e793d9-45e9-4912-93f9-666a558a5f0c","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Lelottek_az_egyik_legismertebb_boszniai_szerb_uzletembert","timestamp":"2019. április. 23. 11:48","title":"Lelőtték az egyik legismertebb boszniai szerb üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A terrorszervezet jelentkezett elkövetőként. ","shortLead":"A terrorszervezet jelentkezett elkövetőként. ","id":"20190423_Az_Iszlam_Allam_vallalta_magara_a_Sri_Lankai_merenyleteket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45cb89fd-eb81-4fc9-95a7-821dad51f0fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Az_Iszlam_Allam_vallalta_magara_a_Sri_Lankai_merenyleteket","timestamp":"2019. április. 23. 13:05","title":"Az Iszlám Állam vállalta magára a Srí Lanka-i merényleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár ősszel még arról volt szó, hogy a 2019 elején érkező nagy frissítőcsomagnak már a Sets nevű funkció is része lesz, a jelek szerint erre többé már nem kell várni.","shortLead":"Bár ősszel még arról volt szó, hogy a 2019 elején érkező nagy frissítőcsomagnak már a Sets nevű funkció is része lesz...","id":"20190424_microsoft_windows_10_frissites_sets","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccc9b847-68b6-4f05-9091-a93b74ecd057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2821240f-ced9-4bdc-a415-f9e55e11a3d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_microsoft_windows_10_frissites_sets","timestamp":"2019. április. 24. 09:03","title":"Elkaszálta a Microsoft a funkciót, ami a Windows 10 nagy újdonsága lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]