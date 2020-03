Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e","c_author":"Egri Viktor","category":"itthon","description":"Csak nehogy véletlenül, jogalkotási megszokásból, visszamenőleges hatállyal váljon súlyosan büntethetővé a rémhírterjesztés a felhatalmazási-törvény szövegezése alapján! Mégsem vonulhat testületileg börtönbe a vezető kormánypárt. Vélemény.","shortLead":"Csak nehogy véletlenül, jogalkotási megszokásból, visszamenőleges hatállyal váljon súlyosan büntethetővé...","id":"20200330_Egri_Viktor_Remhirkormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa9ed7ea-55c0-42c7-9d53-9464717cdb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d18bba3-7aa9-499d-849a-e91d564f34b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200330_Egri_Viktor_Remhirkormany","timestamp":"2020. március. 30. 15:00","title":"Egri Viktor: Rémhírkormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","shortLead":"Jelentős lehűlésre kell készülni.","id":"20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b20d57b-4022-4705-ac9c-92646df7bb21","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Meg_hideg_is_lesz_jovo_heten","timestamp":"2020. március. 29. 15:40","title":"Még jövő héten is lehet havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi tennivalók elvégzéséhez is szívesen \"társulnak\" nézőként.","shortLead":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi...","id":"20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf688be9-b1c5-4e2a-991d-f2de53a4dfdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","timestamp":"2020. március. 31. 08:03","title":"Ez az új varázsszó a YouTube-on, milliók kattantak rá: velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119a11f1-dafa-47df-9339-a9766b2d33ed","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Németországban a hét utolsó napjára megközelítette a 60 ezret a fertőzöttek száma.","shortLead":"Németországban a hét utolsó napjára megközelítette a 60 ezret a fertőzöttek száma.","id":"20200329_Akar_60_ezer_nemet_fertozott_is_lehet_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=119a11f1-dafa-47df-9339-a9766b2d33ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be22416-6775-4665-98ff-b9e6131d850f","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Akar_60_ezer_nemet_fertozott_is_lehet_mar","timestamp":"2020. március. 29. 13:51","title":"Akár 60 ezer német fertőzött is lehet már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","shortLead":"A javaslatokat már el is küldték a kormánynak.","id":"20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb61bf83-f113-406a-a98b-e396a791fcd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d657406e-9e8c-4fa3-927e-c1dcc559e6b8","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_Parragh_Laszloek_4_pontban_szedtek_ossze_hogy_mi_legyen_a_gazdasaggal","timestamp":"2020. március. 30. 16:32","title":"Parragh Lászlóék 4 pontban szedték össze, hogy mi legyen a gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d6d997-0f1e-40aa-95c8-b814970e7f87","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A mesterek a napokban kapják meg a válságterveket arra vonatkozóan, hogyan járjanak el járvány idején. Szakembert eddig is nehéz volt találni, a jövőben még nehezebb lesz. ","shortLead":"A mesterek a napokban kapják meg a válságterveket arra vonatkozóan, hogyan járjanak el járvány idején. Szakembert eddig...","id":"20200330_A_koronavirus_miatt_egy_ideig_senki_ne_tervezzen_festest_mazolast_lakasfelujitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7d6d997-0f1e-40aa-95c8-b814970e7f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eb3ed5-bc36-415e-a05e-f20ad5c9aefa","keywords":null,"link":"/kkv/20200330_A_koronavirus_miatt_egy_ideig_senki_ne_tervezzen_festest_mazolast_lakasfelujitast","timestamp":"2020. március. 30. 14:45","title":"A koronavírus miatt egy ideig senki ne tervezzen festést, mázolást, lakásfelújítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d668348-c4ff-4d2f-b474-c4832b0a60ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hetvenkét éves korában elhunyt José Luis Capón, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának legendája.","shortLead":"Hetvenkét éves korában elhunyt José Luis Capón, az Atlético Madrid labdarúgócsapatának legendája.","id":"20200329_Elhunyt_az_Atletico_Madrid_legendaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d668348-c4ff-4d2f-b474-c4832b0a60ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5443cb00-1f21-49b1-b731-0cc949eef5a4","keywords":null,"link":"/sport/20200329_Elhunyt_az_Atletico_Madrid_legendaja","timestamp":"2020. március. 29. 17:07","title":"Elhunyt az Atlético Madrid volt klasszisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az európai országokba most kezdett el begyűrűzni a járvány miatti válság, Kína a hivatalos bejelentés szerint szinte már már túl is van a nehezén.","shortLead":"Miközben az európai országokba most kezdett el begyűrűzni a járvány miatti válság, Kína a hivatalos bejelentés szerint...","id":"20200330_kina_nagyvallalatok_termeles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0109270b-afdd-4e3b-a6f3-a935363f36ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200330_kina_nagyvallalatok_termeles_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 12:09","title":"A kínai nagyvállalatok 98 százaléka újrakezdte a termelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]