Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","id":"20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dfe001-00dc-4f98-9822-d67560f796c5","keywords":null,"link":"/elet/20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","timestamp":"2020. április. 01. 15:38","title":"A zárkózott magyar nyugdíjasok még jobban magukra maradnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonos csalással próbálnak átverni adakozó kedvű XVIII. kerületieket.","shortLead":"Telefonos csalással próbálnak átverni adakozó kedvű XVIII. kerületieket.","id":"20200331_Lelegeztetogep_csalok_pestszentlorinc_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66119419-a010-40d9-9b9a-abf51e1db696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8faff17-ad73-4cf0-9475-91a0e7bc470b","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Lelegeztetogep_csalok_pestszentlorinc_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 11:54","title":"Lélegeztetőgépre kérnek pénzt csalók egy önkormányzati cég nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi tennivalók elvégzéséhez is szívesen \"társulnak\" nézőként.","shortLead":"A jelentősen visszavágott társas kapcsolatok korában sokan a YouTube-on keresnek társaságot, a legegyszerűbb hétköznapi...","id":"20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=606aea60-3da9-4979-a662-08ecb281bdaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf688be9-b1c5-4e2a-991d-f2de53a4dfdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_youtube_maradj_otthon_karanten_nepszeru_videok_withme_kampany","timestamp":"2020. március. 31. 08:03","title":"Ez az új varázsszó a YouTube-on, milliók kattantak rá: velem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0fe23b7-c12f-417b-a7f6-85d3237394e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerű, de hatékony szerkezetet készített a Virgin Orbit, hogy segítsen az amerikai orvosoknak a koronavírus-járvány elleni küzdelemben. A tervek szerint heti 1000 darabot állítanának elő belőle.","shortLead":"Egyszerű, de hatékony szerkezetet készített a Virgin Orbit, hogy segítsen az amerikai orvosoknak a koronavírus-járvány...","id":"20200331_virgin_orbit_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0fe23b7-c12f-417b-a7f6-85d3237394e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcbaac12-f6ac-4013-b229-ffc2fd78663f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_virgin_orbit_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 31. 16:08","title":"Lélegeztetőgépek gyártására áll át a Virgin Orbit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97432947-c480-4ef2-90e8-9c34d4903ac6","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A Huawei legfrissebb csúcsmobilja szemrevaló külsőt kapott, gyönyörű a kijelzője és egészen kiváló a kamerája. Az egyetlen kérdés az, hogy mennyire élhető a gyakorlatban ez a hardveres mennyország úgy, hogy szoftveres fronton mellőzni kényszerül az ember a korábban megszokott androidos környezet nagyobb részét.","shortLead":"A Huawei legfrissebb csúcsmobilja szemrevaló külsőt kapott, gyönyörű a kijelzője és egészen kiváló a kamerája...","id":"20200330_huawei_p40_pro_teszt_velemeny_kritika_gms_appgallery","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97432947-c480-4ef2-90e8-9c34d4903ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c699d0ff-fb2f-4869-9cc6-3641c01c9669","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_huawei_p40_pro_teszt_velemeny_kritika_gms_appgallery","timestamp":"2020. március. 30. 19:33","title":"Slusszkulcs nélküli álomautó: teszten a Huawei P40 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig már összesen 1284 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak az országban.","shortLead":"Eddig már összesen 1284 koronavírussal kapcsolatos halálesetet regisztráltak az országban.","id":"20200330_Egy_nap_alatt_180an_haltak_meg_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0d955c6-1dd9-4cf5-b3e9-f0cb93bace3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fad95c-22cc-4fab-9c4c-1d2e09a5b735","keywords":null,"link":"/vilag/20200330_Egy_nap_alatt_180an_haltak_meg_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. március. 30. 18:14","title":"Egy nap alatt 180-an haltak meg az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnagyobb közösségi oldal szerint egy világjárvány idején is pontos és hiteles tájékoztatásra van szükség, ezért óriási pénzzel támogatják a helyi szerkesztőségeket.","shortLead":"A legnagyobb közösségi oldal szerint egy világjárvány idején is pontos és hiteles tájékoztatásra van szükség, ezért...","id":"20200330_koronavirus_jarvany_facebook_ujsagirok_tamogatasa_szerkesztoseg_reklambevetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f320567-7430-4c48-a60f-79b828bc16b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6967c6cc-0ecb-42b7-b207-3e6aa4f0c884","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_koronavirus_jarvany_facebook_ujsagirok_tamogatasa_szerkesztoseg_reklambevetel","timestamp":"2020. március. 30. 18:11","title":"32,5 milliárd forinttal támogatja meg a Facebook az újságokat a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaee3ac8-a00e-46ef-befb-664465000774","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Corvinus már átállt erre a formára, működéséről egyelőre kevés a tapasztalat, de még idén több intézményt átállítana a kormány.","shortLead":"A Corvinus már átállt erre a formára, működéséről egyelőre kevés a tapasztalat, de még idén több intézményt átállítana...","id":"20200401_Hat_allami_egyetem_kerul_maganalapitvany_kezebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaee3ac8-a00e-46ef-befb-664465000774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b01848-4b92-4d13-865c-f8a379feaf0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Hat_allami_egyetem_kerul_maganalapitvany_kezebe","timestamp":"2020. április. 01. 14:17","title":"Hat állami egyetem kerül magánalapítvány kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]