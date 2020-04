Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hétfővel kezdődik a korlátozások lazításának első fázisa. A második május 11-én következik, a járvány miatti összes korlátozást most június 8-ra tervezik feloldani. Újranyitnak a svájci masszázsszalonok, az iskolákra májusig kell várni A második május 11-én következik, a járvány miatti összes korlátozást most június 8-ra tervezik feloldani. Újranyitnak a svájci masszázsszalonok, az iskolákra májusig kell várni Korábban már közel 10 ezer rabot elengedtek az afgán hatóságok, most több, mint kétszeresére nő ez a szám. Újabb 12 ezer embert engednek el az afgán börtönökből a járvány miatt Ma hetvenöt éves Szörényi Levente Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész, a beatkorszak emblematikus alakja, az Illés, majd a Fonográf együttes gitáros-énekese, számos rockopera, köztük az István, a király zeneszerzője. Szörényi Levente 75 éves Szörényi Levente 75 éves Az Üllői út és a Váci út közötti szakaszon létesítenek ideiglenes kerékpársávot. Kerékpársáv épül a budapesti Nagykörúton Ezért videósorozatot indítanak. Szabadulnának a karanténból a Néprajzi Múzeum szakemberei Néhány óra leforgása alatt több millióan töltötték le az ausztrál kormány által kínált, önkéntes használaton alapuló alkalmazást, mellyel nyomon követhető a koronavírus terjedése. Koronavírus-járvány: milliószámra töltik a mobilos megfigyelő appot Ausztráliában A vakcinára nem kérnek szabadalmi védettséget, így olcsóbban tudják majd kínálni. Már a klinikai tesztek előtt elkezdi gyártani a koronavírus elleni oltást egy indiai cég Már a klinikai tesztek előtt elkezdi gyártani a koronavírus elleni oltást egy indiai cég A koronavírusjárvány okozta gazdasági fenyegetés következtében újra és újra felbukkan a garantált alapjövedelem ötlete. Az alábbiakban Martin Ford amerikai jövőkutató Robotok kora című könyvéből idézünk egy szerkesztett részletet, amely elsősorban a technológiai fejlődés szempontjából gondolja át az alapjövedelem fontosságát. Az alapjövedelem nem segély. Milyen előnyei lehetnek, és mik a kockázatai? - vélemény Milyen előnyei lehetnek, és mik a kockázatai? - vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]