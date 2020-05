Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre szűkül a rendeleti kormányzás alatt - véli Lakner Zoltán politikai elemző és Bíró-Nagy András, a Policy Solutions igazgatója, akik a HVG-nek elmondták azt is, szerintük veszélyben van-e a kormányfő hatalma.","shortLead":"Orbán Viktor válságkezelő intézkedései már a következő választásról is szólnak, miközben az ellenzék mozgástere egyre...","id":"202020_politologusszemmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ae51b3-d799-44c6-93a1-91f1d8ef1ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"188b7558-50c9-49c7-bd7b-bfa32e02ca86","keywords":null,"link":"/360/202020_politologusszemmel","timestamp":"2020. május. 15. 13:30","title":"Orbánnak nincs zseniális stratégiája, de nemigen hagyja majd levegőhöz jutni az ellenzéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő szerint ma még lehetséges egyenesen fogalmazni, de hogy meddig, azt nem tudni.","shortLead":"Az énekesnő szerint ma még lehetséges egyenesen fogalmazni, de hogy meddig, azt nem tudni.","id":"20200516_koncz_zsuzsa_remhirterjesztes_koncert_koronavirus_jarvany_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c6a7a5-3682-48d9-92cb-6038325c386a","keywords":null,"link":"/elet/20200516_koncz_zsuzsa_remhirterjesztes_koncert_koronavirus_jarvany_magyarorszag","timestamp":"2020. május. 16. 14:14","title":"Koncz Zsuzsa: A rendőrautó a ház előtt sem újdonság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"velemeny","description":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","shortLead":"Szégyenletes gyávaság volna nem megírni az alábbiakat. Vélemény.","id":"20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e64638a-acfc-43f7-807f-224c533ac9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b66642d0-7a90-4d43-9b34-156349e36fcd","keywords":null,"link":"/velemeny/20200515_TGM_A_romanellenesseg_ellen","timestamp":"2020. május. 15. 12:40","title":"TGM: A románellenesség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oldalukról is levették a hírt és a Youtube-videót se lehet már megnézni. ","shortLead":"Az oldalukról is levették a hírt és a Youtube-videót se lehet már megnézni. ","id":"20200515_Eltuntette_a_rendorseg_a_szerencsi_remhirterjesztorol_szolo_hireit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=406bfc3f-1c1f-41ea-9c31-d454e38b71fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833b1922-aa2a-4477-a364-571cf94e6e32","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Eltuntette_a_rendorseg_a_szerencsi_remhirterjesztorol_szolo_hireit","timestamp":"2020. május. 15. 16:05","title":"Eltüntette a rendőrség a szerencsi \"rémhírterjesztőről\" szóló híreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293bc81d-63a3-48a9-b2b0-c9eadcfd4ed8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fred Willardot a Szeretünk Raymondban és a Modern családban nyújtott alakításáért jelölték Emmy-díjra.","shortLead":"Fred Willardot a Szeretünk Raymondban és a Modern családban nyújtott alakításáért jelölték Emmy-díjra.","id":"20200517_Elhunyt_a_vigjatekokbol_ismert_Fred_Willard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=293bc81d-63a3-48a9-b2b0-c9eadcfd4ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56e3a65f-2c63-4226-a21a-e8a32b9b7d66","keywords":null,"link":"/elet/20200517_Elhunyt_a_vigjatekokbol_ismert_Fred_Willard","timestamp":"2020. május. 17. 07:46","title":"Elhunyt a vígjátékokból ismert Fred Willard","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő azt mondta, ha kell „holnap reggel” 100 ezer új közfoglalkoztatottat tudnak felvenni.","shortLead":"A kormányfő azt mondta, ha kell „holnap reggel” 100 ezer új közfoglalkoztatottat tudnak felvenni.","id":"20200516_Orban_dontese_utan_konnyebben_lehetnek_kozmunkasok_a_munkanelkuliek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301036e9-305f-49e3-8197-438480875f6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200516_Orban_dontese_utan_konnyebben_lehetnek_kozmunkasok_a_munkanelkuliek","timestamp":"2020. május. 16. 14:58","title":"Orbán döntése után könnyebben lehetnek közmunkások a munkanélküliek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e405b6d5-8eea-48c2-8727-246c96dc1d36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kereskedelmi lánc polcain várhatóan júniustól már csak fából, bambuszból és cukornádból készült tányérokat, poharakat vagy evőeszközöket találunk majd.","shortLead":"A kereskedelmi lánc polcain várhatóan júniustól már csak fából, bambuszból és cukornádból készült tányérokat, poharakat...","id":"20200515_Mar_majustol_se_keressen_az_Auchan_polcain_muanyag_szivoszalat_vagy_fultisztito_palcikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e405b6d5-8eea-48c2-8727-246c96dc1d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848617f2-6b1f-4234-92b0-0d004b618e3b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200515_Mar_majustol_se_keressen_az_Auchan_polcain_muanyag_szivoszalat_vagy_fultisztito_palcikat","timestamp":"2020. május. 15. 16:30","title":"Hamarosan eltűnnek az Auchan polcairól a műanyag szívószálak és fültisztító pálcikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca","c_author":"HVG","category":"360","description":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól a városi legenda. Logikus kérdés, hogy a koronavírus hónapjaiban, a jóval hosszabb ideig tartó bezártság közben több gyerek fogan-e meg. Ennek jártak utána a Firenzei Tudományegyetem munkatársai.","shortLead":"A nagy New York-i áramszünet (mindegy, melyik) után kilenc hónappal több gyerek született – legalábbis így szól...","id":"202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e725b5a1-f136-4c4b-8efd-d5607b0805ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215427ee-4fad-44f3-9b06-e1577dd0fd93","keywords":null,"link":"/360/202020_koronabebitalany_terhes_kerdes","timestamp":"2020. május. 15. 15:30","title":"A nagy koronabébi-talány: több gyerek születik a bezártság után, vagy épp ellenkezőleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]