[{"available":true,"c_guid":"edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mahart vonatpótló hajókat állított be a nagymarosi szakaszon. Negyven perces menetidővel érdemes számolni, de a buszt választók sem járnak jobban.","shortLead":"A Mahart vonatpótló hajókat állított be a nagymarosi szakaszon. Negyven perces menetidővel érdemes számolni, de a buszt...","id":"20200622_vonatpotlo_hajo_nagymaros_szob","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edf9a622-6c54-475e-a040-b2561f31a4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f60c91-0a07-4d9c-b72b-1cfcc99afc9c","keywords":null,"link":"/itthon/20200622_vonatpotlo_hajo_nagymaros_szob","timestamp":"2020. június. 22. 10:18","title":"Összefogott a MÁV és a Mahart: itt vannak a vonatpótló hajók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ghislaine Maxwellt régóta keresi az FBI.","shortLead":"Ghislaine Maxwellt régóta keresi az FBI.","id":"20200622_Parizsban_rejtozkodik_Jeffrey_Epstein_volt_baratnoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10106e5-4571-4a46-b491-1bc3ff225ed6","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Parizsban_rejtozkodik_Jeffrey_Epstein_volt_baratnoje","timestamp":"2020. június. 22. 11:23","title":"Párizsban rejtőzködik Jeffrey Epstein volt barátnője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve csak ma kerül a polcokra, de már tízezrek olvassák. A könyv torrentes népszerűségének valószínűleg az is jót tett, hogy az amerikai elnök megpróbálta betiltatni a kötet megjelenését.\r

","shortLead":"John Bolton, Donald Trump volt nemzetbiztonsági tanácsadójának könyve csak ma kerül a polcokra, de már tízezrek...","id":"20200623_donald_trump_john_bolton_konyve_torrent_the_room_where_it_happened","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36dbdc9-cd0d-402e-b2ff-49c62bedf9bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321bd36e-ef67-41a5-a39a-664539c20c33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_donald_trump_john_bolton_konyve_torrent_the_room_where_it_happened","timestamp":"2020. június. 23. 08:03","title":"Tízezrével töltik a torrenten a könyvet, amit Donald Trump be akart tiltatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 42 éves férfi eddig ismeretlen körülmények között a folyóba esett, a vízirendőrök még időben kiértek.","shortLead":"Egy 42 éves férfi eddig ismeretlen körülmények között a folyóba esett, a vízirendőrök még időben kiértek.","id":"20200621_Rendorok_mentettek_meg_a_Lanchidrol_a_Dunaba_zuhant_ferfi_eletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca03f3b-685e-410e-adcd-89ef75eac01d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Rendorok_mentettek_meg_a_Lanchidrol_a_Dunaba_zuhant_ferfi_eletet","timestamp":"2020. június. 21. 19:52","title":"Rendőrök mentették meg a Lánchídról Dunába zuhant férfi életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc lánya a Hunguest Hotelsről beszélt a Magyar Nemzetnek. Szerinte a járványhelyzet csak előrehozta a csoportos létszámleépítéseket a szállodaláncnál, a felújítás miatt egyébként is meglépték volna.","shortLead":"Mészáros Lőrinc lánya a Hunguest Hotelsről beszélt a Magyar Nemzetnek. Szerinte a járványhelyzet csak előrehozta...","id":"20200622_meszaros_beatrix_hunguest_hotels","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b76086c6-82ad-4c98-b392-0ad35a27d492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46678dce-c48b-4fa8-bc4e-ffff167807c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200622_meszaros_beatrix_hunguest_hotels","timestamp":"2020. június. 22. 11:06","title":"Mészáros Beatrix megmagyarázta, hogy a milliárdos támogatás ellenére miért rúgtak ki több száz embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magányos vacsoraasztal, gázálarc és egy igencsak aktuális kérdés: Frenk új klipes száma 2019-ben született, és tél végén jelent meg ugyan, de mintha megjósolta volna az idei tavaszunkat.","shortLead":"Magányos vacsoraasztal, gázálarc és egy igencsak aktuális kérdés: Frenk új klipes száma 2019-ben született, és tél...","id":"20200623_Frenk_Mi_van_veletek_video_klip_premier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4418ba92-8ce5-4567-9d70-ff10258b5bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20200623_Frenk_Mi_van_veletek_video_klip_premier","timestamp":"2020. június. 23. 10:01","title":"Premier: Nem karantén-dal, de nagyon is 2020-ról szól Frenk új klipje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja felújításával vallott kudarcot egy kontár.","shortLead":"Újabb spanyol festmény restaurálása sikerült borzasztóan rosszul. Egy valenciai festmény, Murillo Szűz Mária-portréja...","id":"20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75ad4c4-7239-4513-af6b-ed669af5ac02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418cd9e-dcce-4235-acf0-6c358b0cfcfe","keywords":null,"link":"/elet/20200623_Mi_muvelnek_mar_a_spanyol_festokkel_Most_Szuz_Mariat_torzitottak_felismerhetetlen_lennye","timestamp":"2020. június. 23. 10:55","title":"Mit művelnek már a spanyol festményekkel? Most Szűz Máriát torzították felismerhetetlen lénnyé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Csorbai Ferencet már megválasztása előtt arra kérte mindenki, lépjen vissza, és fair versenyben dőljön el, hogy ki legyen Mohács vezetője. A politikus eddig ellenállt, de most már ő is „tiszta képet” szeretne. Nem kapkodja el viszont a képviselő-testületi ülés összehívását, amelyen az önfeloszlatásról dönthetnének. ","shortLead":"Az MSZP-s Csorbai Ferencet már megválasztása előtt arra kérte mindenki, lépjen vissza, és fair versenyben dőljön el...","id":"20200623_mohacs_onkormanyzat_polgarmester_csorbai_ferenc_fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cdccde4-f298-4455-85e7-b97015cc7e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132ab8cc-b309-4737-861f-90473e274964","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_mohacs_onkormanyzat_polgarmester_csorbai_ferenc_fidesz","timestamp":"2020. június. 23. 11:00","title":"Ellenfél nélkül lett Mohács polgármestere, most már ő is új választást szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]