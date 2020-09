Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Cseh, horvát és svájci helyekkel bővült a lista, amelyről a német kormány azt kéri, ne utazzon oda, akinek nem muszáj.","shortLead":"Cseh, horvát és svájci helyekkel bővült a lista, amelyről a német kormány azt kéri, ne utazzon oda, akinek nem muszáj.","id":"20200910_Praga_Dubrovnik_jarvany_nemet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c570e6-2087-4f9a-bec1-310f8efdeec6","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_Praga_Dubrovnik_jarvany_nemet","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:17","title":"Prágát és Dubrovnik környékét is kockázatos helynek minősítette a német külügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A \"1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx\" azonosítójú pénztárca mögött iszonyatos összeg, közel 700 millió dollár értékű bitcoin lapul. A hackerek is szeretnék megszerezni.","shortLead":"A \"1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx\" azonosítójú pénztárca mögött iszonyatos összeg, közel 700 millió dollár értékű...","id":"20200911_bitcoin_penztarca_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42d882e0-81c7-4056-8c04-e14e23f09aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6957b846-e7ec-475b-a6a6-f90d471a206b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_bitcoin_penztarca_hackerek","timestamp":"2020. szeptember. 11. 10:03","title":"210 milliárd forint értékű bitcoin-tárcát próbálnak feltörni a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kínához fűződő kapcsolatok is téma volt.","shortLead":"A Kínához fűződő kapcsolatok is téma volt.","id":"20200909_unios_vezetok_videokonferencia_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a70c8d1b-a59f-4e2d-82c6-e99e3871dd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dff6370-9a5d-47aa-84aa-3fa9beafb104","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_unios_vezetok_videokonferencia_orban_viktor","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:38","title":"Uniós vezetőkkel videókonferenciázott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6670759e-3eba-4c3f-b711-2cccaf1fb4f7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Benedek Fülöp vállalkozásában gyermekei is benne vannak.","shortLead":"Benedek Fülöp vállalkozásában gyermekei is benne vannak.","id":"202037_tiszapuspoki_aranykorona_csanyi_es_medgyessy_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6670759e-3eba-4c3f-b711-2cccaf1fb4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a792b131-a1df-426e-8c3a-32e0963cbad7","keywords":null,"link":"/360/202037_tiszapuspoki_aranykorona_csanyi_es_medgyessy_utan","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:00","title":"Medgyessy és Gyurcsány államtitkára összevonta agrárcégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c4c8a90-f12a-4d37-99b9-b757f558476f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosan nő a koronavírusos emberek száma Magyarországon, pénteken 718 új fertőzöttet jelentettek be. Orbán Viktor miniszterelnök reggel a Kossuth Rádióban arról beszélt, az emberek azt akarják, hogy az ország működjön, vagyis általános zárás nem lesz, az iskolák esetében sem. A kormány úgy döntött, hatósági árassá teszi a teszteket. Közben a Színművészeti miatt is egyre nagyobb a tiltakozás, a problémát a kormány tolja el magától. A részletek elmagyarázását Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterre bízta. Élőben a kormányinfóról.","shortLead":"Folyamatosan nő a koronavírusos emberek száma Magyarországon, pénteken 718 új fertőzöttet jelentettek be. Orbán Viktor...","id":"20200911_Gulyas_reszletezheti_Orban_haditervet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c4c8a90-f12a-4d37-99b9-b757f558476f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee1b2391-c135-4493-ae30-d4745a09019a","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Gulyas_reszletezheti_Orban_haditervet","timestamp":"2020. szeptember. 11. 09:50","title":"Gulyás: A kormány egyelőre nem tervez másik Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa94caa-78bc-44ac-b98c-09af5a19bcdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alvás monitorozására szolgáló újfajta eszközt fejlesztett az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT). A szerkezetnek több felhasználási módot is találtak.","shortLead":"Az alvás monitorozására szolgáló újfajta eszközt fejlesztett az amerikai Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT...","id":"20200911_mit_bodycompass_alvas_pozicio_alvas_monitorozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4aa94caa-78bc-44ac-b98c-09af5a19bcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048a3140-100f-424f-a73f-f97b3c99dd38","keywords":null,"link":"/tudomany/20200911_mit_bodycompass_alvas_pozicio_alvas_monitorozasa","timestamp":"2020. szeptember. 11. 15:19","title":"Csináltak egy kütyüt a tudósok, amivel kamera nélkül is látják, milyen pózban alszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szűk négy hónappal a határidő előtt elmérgesedett a viszony a tárgyalófelek között.","shortLead":"Szűk négy hónappal a határidő előtt elmérgesedett a viszony a tárgyalófelek között.","id":"20200910_Az_EU_perrel_fenyegette_meg_a_briteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f58a11d-098b-43b0-9548-6ea2c1a1b749","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Az_EU_perrel_fenyegette_meg_a_briteket","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:25","title":"Az EU perrel fenyegette meg a briteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mark Ruttét azért vonták kérdőre, mert szerintük felpuhultak a jogállamisági feltételek az EU-s költségvetés elfogadásakor.","shortLead":"Mark Ruttét azért vonták kérdőre, mert szerintük felpuhultak a jogállamisági feltételek az EU-s költségvetés...","id":"20200910_magyarorszag_holland_mark_rutte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0c2d6e6-2297-4b83-b086-f38533f7a499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569e5b45-7484-4217-836e-2d375f811b07","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_magyarorszag_holland_mark_rutte","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:08","title":"Magyarország miatt támadták holland képviselők a miniszterelnököt a hágai parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]