A jó üzletkötésekhez gyakran konfliktuson át vezet az út, a legjobbak azonban megtalálják a módját, hogy örömüket leljék benne. Részlet Chris Voss FBI-túsztárgyaló Tárgyalj úgy, mintha az életed múlna rajta! című könyvéből.
Hogyan alkudjuk le egy autó árát?
2020. szeptember. 09. 19:15 A maga is az egyetemen végzett színész végigkísérte a nyár folyamán magára találó diákságot, és állítja, ezt a szembenállást nem ők fogják elunni.
NoÁr a művészvilágnak: Már nem elég a Facebookon drukkolni a diákoknak
2020. szeptember. 10. 11:00
Júniusban az SZFE diákjai felkeresték a noÁr néven közösséget építő Molnár Áront, hogy írjon dalt az intézmény védelmében. A Vígszínház új igazgatója úgy véli, egy művészeti egyetem szabadsága nemzeti ügy. Rudolf Péter: Jelen körülmények között konszenzusra, továbblépésre nem látok esélyt
2020. szeptember. 10. 16:28 De van még mit átkutatni az égen.","shortLead":"Rádión legalábbis nem üzennek az idegenek. 4,4 milliárd forintot kérnek ezért a szuperritka Porschéért
2020. szeptember. 10. 06:41
Ez az eladó négykerekű portéka nem egyszerűen egy sportkocsi, sokkal inkább egy közútra szabadított versenyautó.

Reagált a Legfőbb Ügyészség az OLAF jelentésére
2020. szeptember. 11. 13:29
Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.

Uniós vezetőkkel videókonferenciázott Orbán
2020. szeptember. 09. 20:38
A Kínához fűződő kapcsolatok is téma volt.

Mindenkinél testhőt mérnek a Parlamentbe jutás előtt, kivéve a politikusokat
2020. szeptember. 09. 18:38
Ez rájuk nem vonatkozik.