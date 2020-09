Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","shortLead":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","id":"20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e2d1f-d339-4a09-bca4-a38f0a975a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:04","title":"75 ezren töltötték már le a VírusRadar alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae7defa-51de-44cf-9137-172ddb686586","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Győzelemre áll a kormányfő, hogy az oktatás mellett a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtesse Magyarországon. A válságban rejlő politikai veszélyeket azonban ő is érzékeli.","shortLead":"Győzelemre áll a kormányfő, hogy az oktatás mellett a szociálpolitikát is ideológiai alapon működtesse Magyarországon...","id":"202039__szelektiv_szolidaritas__milliardosok_es_nincstelenek__perverz_elosztas__ehezok_viadala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ae7defa-51de-44cf-9137-172ddb686586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d3245b1-4291-4782-aee4-e2e6bf1d17c6","keywords":null,"link":"/360/202039__szelektiv_szolidaritas__milliardosok_es_nincstelenek__perverz_elosztas__ehezok_viadala","timestamp":"2020. szeptember. 28. 07:00","title":"Bajban lesz Orbán, ha összeér a sokféle elégedetlenség, de ezt ő is tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499f32b-a2f7-4312-9e19-7f729d7e0d00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valter Attila lesz a második magyar induló a háromhetesen.","shortLead":"Valter Attila lesz a második magyar induló a háromhetesen.","id":"20200927_Lesz_magyar_kerekparos_a_Giro_dItalian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6499f32b-a2f7-4312-9e19-7f729d7e0d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abfcbf8-e820-4506-898c-48a4077d9bda","keywords":null,"link":"/sport/20200927_Lesz_magyar_kerekparos_a_Giro_dItalian","timestamp":"2020. szeptember. 27. 17:05","title":"Lesz magyar kerékpáros a Giro d'Italián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szerint volt párja nem hozhatta volna nyilvánosságra a nevét és a személyes adatait.","shortLead":"A férfi szerint volt párja nem hozhatta volna nyilvánosságra a nevét és a személyes adatait.","id":"20200928_Orosz_Bernadett_bantalmazo_koveteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14cd35ac-d10b-4263-a382-317878f222e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Orosz_Bernadett_bantalmazo_koveteles","timestamp":"2020. szeptember. 28. 21:30","title":"5 millió forintot követel Orosz Bernadett bántalmazója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Majdnem összejött különben az egyfutamos eltiltás.","shortLead":"Majdnem összejött különben az egyfutamos eltiltás.","id":"20200927_Toroltek_a_Hamiltonra_kiszabott_birsagpontokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a968e34e-3db3-47b6-86b5-a6dd108e5cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a450a240-3f8f-40d3-86e3-6bfc73ef6860","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Toroltek_a_Hamiltonra_kiszabott_birsagpontokat","timestamp":"2020. szeptember. 27. 21:19","title":"Törölték a Hamiltonra kiszabott bírságpontokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maszk és a távolságtartás hiányzott az ünnepségből.","shortLead":"A maszk és a távolságtartás hiányzott az ünnepségből.","id":"20200927_orban_palinka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=846d4596-255e-493e-9c9c-a835ec31ae8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8469fd2b-0e8d-4739-87e0-6e0b8c0c103c","keywords":null,"link":"/itthon/20200927_orban_palinka","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:59","title":"Úgy ünnepelte Orbán a pálinkázást, mintha nem is lenne járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a7c041d-a62e-4989-8761-0dfcf353bccd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Achim Beierlorzer menesztése után Jan-Moritz Lichte veszi át az együttes irányítását.\r

","shortLead":"Achim Beierlorzer menesztése után Jan-Moritz Lichte veszi át az együttes irányítását.\r

","id":"20200928_bundesliga_menesztettek_beierlorzert_szalai_mainz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a7c041d-a62e-4989-8761-0dfcf353bccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79c87eab-2fe5-4a71-a982-ebfff36bf586","keywords":null,"link":"/sport/20200928_bundesliga_menesztettek_beierlorzert_szalai_mainz","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:08","title":"Menesztették a Mainz vezetőedzőjét, de állítólag nem Szalai Ádám ügye miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TechCrunch szúrta ki, hogy nyilvánosan is elérhető az Amazon azon weboldala, ahol hatóságok kérhetnek ki ügyfelekre vonatkozó információkat a webshoprendszer üzemeltetőjétől.","shortLead":"A TechCrunch szúrta ki, hogy nyilvánosan is elérhető az Amazon azon weboldala, ahol hatóságok kérhetnek ki ügyfelekre...","id":"20200928_amazon_rendorseg_felhasznaloi_adatok_lekerese_weboldal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33db0c06-6cbc-43c0-a50c-5985982f5fa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f7cf9a-2c3e-48e9-9550-8a97352605a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_amazon_rendorseg_felhasznaloi_adatok_lekerese_weboldal","timestamp":"2020. szeptember. 28. 11:35","title":"Kikerült a nyilvános netre az űrlap, amin a hatóságok kikérhetik az Amazon-ügyfelek adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]