[{"available":true,"c_guid":"469890fe-73b0-47fe-b244-49afe9aceeac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modellt kifejezetten a kínai piacra tervezték, ahol sofőrös autóként használják az üzleti limuzin nyújtott változatát. ","shortLead":"A modellt kifejezetten a kínai piacra tervezték, ahol sofőrös autóként használják az üzleti limuzin nyújtott...","id":"20200917_Hosszitott_valtozatot_is_kapott_a_frissitett_BMW_5os","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=469890fe-73b0-47fe-b244-49afe9aceeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60499216-e4e8-439d-a32d-74b561a2d436","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_Hosszitott_valtozatot_is_kapott_a_frissitett_BMW_5os","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:21","title":"Megérkezett a frissített 5-ös BMW hosszított változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d38566-b460-4f2c-934c-6ed01f77de25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci tudósok a Grand Combin-hegy olvadó gleccseréből fúrással vett mintát fognak elemezni.","shortLead":"Svájci tudósok a Grand Combin-hegy olvadó gleccseréből fúrással vett mintát fognak elemezni.","id":"20200919_klima_archivuma_svajci_tudosok_furas_minta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0d38566-b460-4f2c-934c-6ed01f77de25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dcc13e-183a-42ca-b6fc-5760da5d4896","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_klima_archivuma_svajci_tudosok_furas_minta","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:03","title":"80 méteres mélység, -50 Celsius-fok: megmentik az olvadástól a \"klíma archívumát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalább 250 ezer forintos nettó fizetés kellhet majd a jegybanki lakáshitel igényléséhez.","shortLead":"Legalább 250 ezer forintos nettó fizetés kellhet majd a jegybanki lakáshitel igényléséhez.","id":"20200918_uj_otthon_jegybank_lakashitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db61c933-e3b0-4536-8e77-a34e6af5977e","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_uj_otthon_jegybank_lakashitel","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:35","title":"Lehet egy komoly hátránya a Matolcsy-féle kamatmentes lakáshitelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mozilla RegretsReporter néven adta ki a Firefoxra, valamint Google Chrome-ra is elérhető bővítményét, amellyel jelenthetjük, ha a YouTube algoritmusa kifogásolható tartalmakat ajánl.","shortLead":"A Mozilla RegretsReporter néven adta ki a Firefoxra, valamint Google Chrome-ra is elérhető bővítményét, amellyel...","id":"20200917_mozilla_youtube_bovitmeny_regretsreporter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0db2094f-e151-46d0-9f3a-0c7eedcebc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19ba3e0-7246-462a-8825-ee9c575f99e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_mozilla_youtube_bovitmeny_regretsreporter","timestamp":"2020. szeptember. 17. 13:03","title":"Csinált a Mozilla egy új bővítményt, ön is segíthet rendet tenni a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bayern München szurkolói viszont mind a 3000, számukra fenntartott jegyet elkapkodták.","shortLead":"A Bayern München szurkolói viszont mind a 3000, számukra fenntartott jegyet elkapkodták.","id":"20200918_Sevilla_Budapest_Szuperkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3ed8385-845a-47b6-82fd-64642a55877b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e08a98-8eb8-433a-ae14-638ea04c1cd8","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Sevilla_Budapest_Szuperkupa","timestamp":"2020. szeptember. 18. 17:06","title":"Szuperkupa Budapesten: majdnem az összes jegyet visszamondta a Sevilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","shortLead":"Tíz iskola teljesen digitális oktatásra állt át, de az intézkedések ideiglenesek.","id":"20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d5c98b6-b07f-44b3-9e5d-a9a40fcd29d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e26026f7-22ce-4c38-80e8-f2dcc5724f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_iskola_es_ovodabezarasok_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. szeptember. 18. 08:03","title":"Emmi: 13 óvoda és egy iskola van zárva a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd8e5a3-68d4-41fc-b43b-13c7e3d89419","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két osztály digitális oktatásra állt át.","shortLead":"Két osztály digitális oktatásra állt át.","id":"20200918_koronavirus_iskolak_oktatas_kempelen_farkas_gimnazium_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbd8e5a3-68d4-41fc-b43b-13c7e3d89419&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126639d6-8d9f-4ed7-a3ae-606bd4e65e8d","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_iskolak_oktatas_kempelen_farkas_gimnazium_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:21","title":"Koronavírusos diákokat találtak a Kempelen Farkas Gimnáziumban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcef9ad1-6ef1-4110-bd70-3c6458ca774b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök ezúttal is a Kossuth rádión osztotta meg gondolatait, és árult el részleteket a sokat hangoztatott védekezési haditervből: ha kell, vezényelni fogják a nővéreket az országban.","shortLead":"A miniszterelnök ezúttal is a Kossuth rádión osztotta meg gondolatait, és árult el részleteket a sokat hangoztatott...","id":"20200918_Orban_interju_kossuth_radio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcef9ad1-6ef1-4110-bd70-3c6458ca774b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96501ef-d8cb-4f85-8d8b-436a69e0ea6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Orban_interju_kossuth_radio","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:39","title":"Orbán: Nem lesz egy jó hangulatú ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]