[{"available":true,"c_guid":"a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig közel 120-an írták alá.","shortLead":"Petíció formájában indult el a nyilatkozat, ami az egyetemi autonómia védelmében is felemeli a szavát, szerda estig...","id":"20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2cb7013-3b78-4279-a5cc-73f72488d23a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31014adb-ba2b-4548-9672-c9d701f3b609","keywords":null,"link":"/itthon/20201028_corvinus_egyetem_polgarai_szolidaritasi_nyilatkozat_szfe_mellett","timestamp":"2020. október. 28. 20:42","title":"Szolidaritási nyilatkozatban állnak ki a Corvinus polgárai is a Színművészeti mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köd miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"A köd miatt szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","id":"20201029_idojaras_elorejelzes_csutortok_kod_es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a664b9f4-3340-426b-ba83-cfc7d136b7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_idojaras_elorejelzes_csutortok_kod_es","timestamp":"2020. október. 29. 05:12","title":"Ködös, borús, csapadékos lesz a csütörtök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b159592b-fba4-4c03-ab2c-977804b44297","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyiek szerint a környéken nappal is gyakoriak az illegális gyorsulások.","shortLead":"A helyiek szerint a környéken nappal is gyakoriak az illegális gyorsulások.","id":"20201030_illegalis_versenyzes_gyorsulas_ozd_baleset_gyalogos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b159592b-fba4-4c03-ab2c-977804b44297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7e92c7-dd64-44b2-b3dd-130af6855294","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_illegalis_versenyzes_gyorsulas_ozd_baleset_gyalogos","timestamp":"2020. október. 30. 09:11","title":"Illegális versenyzés közben gázolhattak halálra egy gyalogost Ózdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d7294d-24a7-43c7-9d08-12cd24989274","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme, a vérképzéstől az enzimeink működéséig. Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.","shortLead":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme...","id":"maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3d7294d-24a7-43c7-9d08-12cd24989274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edb3a9-6fdf-4a7f-b2c0-22e6cc64c222","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","timestamp":"2020. október. 30. 07:30","title":"Akár súlyos gondot is okozhat, ha nem figyelünk a vaspótlásra - Interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavaly induló családvédelmi akcióterv több eleme is a lakásvásárlást segíti, még a szabadon felhasználható babaváró hitelt is lakáscélra fordítják a legtöbben az igénylők közül. Az elmúlt hetekben újabb támogatási formákról érkeztek bejelentések, amelyek szintén a csokos vevőknek kedveznek. Az új intézkedések január 1-től lépnek életbe, de mennyit jelentenek forintban kifejezve az újabb kedvezmények? Mennyivel lehet olcsóbban lakáshoz jutni csokkal, mint anélkül? Ezeknek a kérdéseknek jártunk utána.","shortLead":"A tavaly induló családvédelmi akcióterv több eleme is a lakásvásárlást segíti, még a szabadon felhasználható babaváró...","id":"20201029_csok_2021_lakasvasarlas_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be83d97c-0315-4998-879e-7e90f091ea08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_csok_2021_lakasvasarlas_bank360","timestamp":"2020. október. 29. 07:35","title":"Kiszámoltuk, mennyivel lesz olcsóbb lakást venni a csokosoknak 2021-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625043de-e06a-4103-896d-6822f1366d41","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem találtak sem baktériumot, sem veszélyes anyagokat.","shortLead":"Nem találtak sem baktériumot, sem veszélyes anyagokat.","id":"20201030_Nebih_tok_jok_a_magyar_sutotokok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=625043de-e06a-4103-896d-6822f1366d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4239350-66c5-4020-bcc6-3cbf1c8fa2df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Nebih_tok_jok_a_magyar_sutotokok","timestamp":"2020. október. 30. 09:54","title":"Nébih: tök jók a magyar sütőtökök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144","c_author":"Zsámboki János","category":"360","description":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is egy csapásra génmódosítottnak minősülnének. Biológus szerzőnk azt mondja, a génmódosított szervezetek meghatározásával eleve alapvető gond, hogy a természetben minden növény emberi beavatkozás nélkül is genetikai módosulásokon megy keresztül. Vélemény.","shortLead":"Franciaország változtatni készül a génmódosított élőlények fogalmának meghatározásán, ezzel magyar termények is...","id":"20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b09cd766-19f7-4c09-9a74-56caffbaf144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dd29d2-1c0a-41a0-aef5-34e1768cac2c","keywords":null,"link":"/360/20201030_gmo_gmomentes_franciaorszag","timestamp":"2020. október. 30. 15:30","title":"Odacsapna a magyar agráriumnak egy francia GMO-s törvénymódosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91918196-8585-4eba-b24f-96c2df9f66e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szuperkönnyű újdonság az ígéretek szerint úgy gyorsul, mint a legdurvább villanyautók, de a mozgatásáról egy 8 literes benzinmotor gondoskodik.","shortLead":"A szuperkönnyű újdonság az ígéretek szerint úgy gyorsul, mint a legdurvább villanyautók, de a mozgatásáról egy 8...","id":"20201028_bugatti_boldie_1850_loeros_auto_gyorsulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91918196-8585-4eba-b24f-96c2df9f66e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae277d26-5b58-47cf-939b-f0628975f4d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201028_bugatti_boldie_1850_loeros_auto_gyorsulas","timestamp":"2020. október. 28. 16:24","title":"Elképesztő számháborút indít a Bugatti 1850 lóerős új hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]