Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","shortLead":"A regisztráció során olyan adatokról is nyilatkozni lehet, hogy az illetőnek milyen betegségei vannak.","id":"20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf41cc-2b8f-4f0c-bae5-d2204d080c93","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_szerbia_oltas_vakcina_regisztracio","timestamp":"2021. január. 11. 13:09","title":"A szerbeknél jelezni lehet, ki melyik koronavírus-vakcinát szeretné választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump politikája és annak eredménye volt az apropó a cikkhez, amely felidézi Sztálin és Hitler módszereit is, a jelenből pedig Putyint és Orbán Viktort említi külön. ","shortLead":"Trump politikája és annak eredménye volt az apropó a cikkhez, amely felidézi Sztálin és Hitler módszereit is...","id":"20210111_Orban_Viktorral_peldalozik_a_New_York_Times_a_politikai_hazugsagokrol_szolo_cikkeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb1d9f4-f5db-4ec7-860c-0b778efade5b","keywords":null,"link":"/360/20210111_Orban_Viktorral_peldalozik_a_New_York_Times_a_politikai_hazugsagokrol_szolo_cikkeben","timestamp":"2021. január. 11. 09:40","title":"Orbánnal példálózik a New York Times a hazugság művészetéről szóló cikkében ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Marcelo Rebelo de Sousa tünetmentes, önkéntes karanténba vonul – jelentette be a portugál elnöki hivatal.","shortLead":"Marcelo Rebelo de Sousa tünetmentes, önkéntes karanténba vonul – jelentette be a portugál elnöki hivatal.","id":"20210112_Koronavirusos_a_portugal_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ee9a2c-cf5b-44aa-a6d6-53ee33510a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebe0ecb-c7d7-4213-aaa0-a73822546247","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_Koronavirusos_a_portugal_elnok","timestamp":"2021. január. 12. 08:02","title":"Koronavírusos a portugál elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatalok a szüleik kíséretében mentek be a rendőrségre.

","shortLead":"A fiatalok a szüleik kíséretében mentek be a rendőrségre.

","id":"20210112_margit_hid_kokereszt_fiatalok_rongalas_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c7e71e-a27d-47ae-896c-58b37e60973b","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_margit_hid_kokereszt_fiatalok_rongalas_rendorseg","timestamp":"2021. január. 12. 15:53","title":"Feladta magát a két fiatal, akik letörték a Margit híd kőkeresztjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad5fbd4-a7b9-483f-bf5a-dff37bb22c9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A madridi kórházakban hétfőn óránként ötven, a hóviharban megsérült embert láttak el.","shortLead":"A madridi kórházakban hétfőn óránként ötven, a hóviharban megsérült embert láttak el.","id":"20210112_spanyolorszag_tel_havazas_idojaras_barcelona_madric","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ad5fbd4-a7b9-483f-bf5a-dff37bb22c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6ad586-fc85-47b2-a23e-1ffa09c4c7d5","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_spanyolorszag_tel_havazas_idojaras_barcelona_madric","timestamp":"2021. január. 12. 17:21","title":"Már heten meghaltak a spanyolországi havazásokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"826d7486-35db-422b-8c6e-61fb0c4b2a07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valószínűleg az utolsó kedvcsináló videót adta ki a Samsung a csütörtöki bemutató előtt, amikor is a Galaxy S21-széria telefonjairól rántja majd le a leplet.","shortLead":"Valószínűleg az utolsó kedvcsináló videót adta ki a Samsung a csütörtöki bemutató előtt, amikor is a Galaxy S21-széria...","id":"20210112_samsung_galaxy_s21_elozetes_bemutato_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826d7486-35db-422b-8c6e-61fb0c4b2a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516c0d91-f3e4-4fc6-98d5-5bebbcafd2bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_samsung_galaxy_s21_elozetes_bemutato_video","timestamp":"2021. január. 12. 14:03","title":"28 másodperces videót adott ki a Samsung, a Galaxy S21-et is megláthatjuk benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","shortLead":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","id":"20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3514b777-f98c-4f47-879b-3579ae7f4718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","timestamp":"2021. január. 11. 15:15","title":"Úgy tűnik, Moszkva nagyon megharagudott Berlinre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","shortLead":"Január közepére megérkezett a tél Magyarországra.","id":"20210112_onos_eso_kod_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5551f7da-6da9-4486-adce-882e275e7097","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_onos_eso_kod_idojaras","timestamp":"2021. január. 12. 07:52","title":"Délelőtt ónos esőre és ködre figyelmeztetnek, éjjel jöhet a havazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]