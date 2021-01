Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig a Pfizer-BioNTechtől.","shortLead":"Egymillió adag érkezett Szerbiába a kínai Sinopharm vakcinából, 250 ezret adagot várnak Oroszországból, 20 ezret pedig...","id":"20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed1440d-556f-42ed-9234-738aa22d43b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf07e30-74e2-4cd7-be10-ae6aeb41a1b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Szerbiaban_otvenszaz_embert_oltananak_be_orankent_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. január. 17. 11:51","title":"Szerbiában ötven-száz embert oltanának be óránként a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","shortLead":"A magyar bejelentés után jelentkezett be a többi ország a kínai gyártónál.","id":"20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=996ebe3a-a761-4fcc-b35f-095577dc9b4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62898652-6313-49ee-ad54-279f0f27a9ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210117_Menczer_szerint_Europa_Kinaban_all_sorban_vakcinaert","timestamp":"2021. január. 17. 17:50","title":"Menczer szerint Európa Kínában áll sorban vakcináért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","shortLead":"A korlátozások legalább február 8-ig hatályban maradnak, de a turizmus még februárban sem indulhat újra.","id":"20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cc6c81f-5324-4b21-a413-c3c744ed94cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85b43b7-22f6-4115-a81b-2af00b7e87e3","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Meghosszabbitjak_a_lezarast_Ausztriaban_kotelezo_az_FFP2_maszk","timestamp":"2021. január. 17. 13:26","title":"Meghosszabbítják a lezárást Ausztriában, kötelező az FFP2 maszk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem félmillióan vannak túl a második adag beadásán is.","shortLead":"A brit kormány arra helyezte a hangsúlyt, hogy minél többen megkapják legalább az első oltást, de már így is csaknem...","id":"20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bcf578-d7cb-4273-8625-630fc5e7efcc","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Mar_negymillio_adag_koronavirusvakcinat_adtak_be_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2021. január. 17. 08:55","title":"Már négymillió adag koronavírus-vakcinát adtak be az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette be vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.","shortLead":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette...","id":"20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f924b7-1b77-4ff5-b7e8-76632d248385","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","timestamp":"2021. január. 17. 17:27","title":"Túlteljesítik oltási tervüket a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b272492-bdfd-4f50-b0f3-a256414be151","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriásfarkasok megkövesedett maradványain végzett DNS-vizsgálatok szerint a Trónok harca című népszerű sorozattal ismertté vált ősi ragadozók csupán távoli rokonai a modern farkasoknak – derült ki a témában készített eddigi első tanulmányból.","shortLead":"Óriásfarkasok megkövesedett maradványain végzett DNS-vizsgálatok szerint a Trónok harca című népszerű sorozattal...","id":"20210116_tronok_harca_oriasfarkasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b272492-bdfd-4f50-b0f3-a256414be151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc8a412-3bfe-4684-84cb-0d759cc3e662","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_tronok_harca_oriasfarkasok","timestamp":"2021. január. 16. 16:03","title":"A Trónok harca óriásfarkasai csupán távoli rokonai a mai farkasoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidelitas közép-dunántúli elnöke nagyon elégedett az ígért szja-mentességgel. ","shortLead":"A Fidelitas közép-dunántúli elnöke nagyon elégedett az ígért szja-mentességgel. ","id":"20210116_hirtv_fidelitasos_elnok_bokai_velkovics_szjamentesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd7e589d-0f63-42d1-99c8-37c03771f1be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11a41d0-8f4c-4235-96e6-7324aefa31c7","keywords":null,"link":"/itthon/20210116_hirtv_fidelitasos_elnok_bokai_velkovics_szjamentesseg","timestamp":"2021. január. 16. 15:49","title":"A fiatalság nevében dicsérte a kormányt egy inkognitós Fidelitas-elnök a HírTV-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket Fekete-Győr, Biden rögtön visszacsinálja Trump több intézkedését is. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Alekszej Navalnij szabadon bocsátása mellett szólaltak fel európai vezetők, futóversenyre hívott fideszeseket...","id":"20210118_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3d18c7-d156-4796-91ab-27144caddd5a","keywords":null,"link":"/360/20210118_Radar360","timestamp":"2021. január. 18. 08:00","title":"Radar360: Budapest plakátkampányba kezd, Szlovákia újra országos tesztelésbe ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]