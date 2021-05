Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható.","shortLead":"Rekordot döntött a napi halálesetek száma, pedig a járvány tetőzése csak néhány hét múlva várható.","id":"20210508_Tobb_mint_4000_halott_egyetlen_nap_alatt_Indiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4272f2c6-855e-47f9-8463-25474d3182f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e713876c-1c77-45a3-97c6-308665412b9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210508_Tobb_mint_4000_halott_egyetlen_nap_alatt_Indiaban","timestamp":"2021. május. 08. 09:08","title":"Több mint 4000 halott egyetlen nap alatt Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1b6b3a-dafe-45f2-a0bf-c422fba7949e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vlagyimir Putyint választották egy online szavazáson a legszebb orosz férfinak. A Duma Aktuál ennek apropóján megnézte, milyen listákat lehetne állítani, amelyeken itthon nem Orbán Viktor nyerne. Nem volt könnyű dolguk. ","shortLead":"Vlagyimir Putyint választották egy online szavazáson a legszebb orosz férfinak. A Duma Aktuál ennek apropóján megnézte...","id":"20210507_Duma_Aktual_Putyin_es_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae1b6b3a-dafe-45f2-a0bf-c422fba7949e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadc4f2a-c638-4f90-ac07-ed4f2e31e9a6","keywords":null,"link":"/360/20210507_Duma_Aktual_Putyin_es_Orban","timestamp":"2021. május. 07. 19:00","title":"Duma Aktuál: Putyin csak a legszebb orosz, Orbán az első öt legbefolyásosabb magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenki arra számított, hogy a tévés szereplés megdobja az kriptopénz árfolyamát.","shortLead":"Mindenki arra számított, hogy a tévés szereplés megdobja az kriptopénz árfolyamát.","id":"20210509_elon_musk_dogecoin_arfolyam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd1872ad-3385-4f7f-9a6a-c94c94ac16b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"922201a9-e5d6-458a-a5cb-a9caae1f5541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_elon_musk_dogecoin_arfolyam","timestamp":"2021. május. 09. 13:20","title":"Elon Musk elment viccelődni a tévébe, erre beszakadt a dogecoin árfolyama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6db74d5-5f4f-4b1c-a1f7-db84f4635d41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország maradt a sárga kategóriában.","shortLead":"Magyarország maradt a sárga kategóriában.","id":"20210507_karantenkotelezettseg_anglia_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6db74d5-5f4f-4b1c-a1f7-db84f4635d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b096c7-d2c9-49de-abc5-0223a435c0c6","keywords":null,"link":"/vilag/20210507_karantenkotelezettseg_anglia_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 07. 20:41","title":"Tizenkét országból lehet karanténkötelezettség nélkül Angliába utazni, Magyarország nincs köztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4723c245-873c-4f3e-8a84-f97137403440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ki kell derülnie, hogy tényleg terheléses támadás érte-e a vakcinaregisztrációs kormányzati oldalt, vagy csak a kabinet takargatja ezzel saját inkompetenciáját.","shortLead":"Szerinte ki kell derülnie, hogy tényleg terheléses támadás érte-e a vakcinaregisztrációs kormányzati oldalt, vagy csak...","id":"20210509_Remhirterjesztesert_eljarast_kezdemenyez_a_kormany_ellen_Ujhelyi_Istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4723c245-873c-4f3e-8a84-f97137403440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b738c1-77aa-44c7-bcce-83b6ed986379","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_Remhirterjesztesert_eljarast_kezdemenyez_a_kormany_ellen_Ujhelyi_Istvan","timestamp":"2021. május. 09. 17:05","title":"Rémhírterjesztésért eljárást kezdeményez a kormány ellen Ujhelyi István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő az MTV fénykorában több együttessel is dolgozott. 59 éves volt.","shortLead":"A színésznő az MTV fénykorában több együttessel is dolgozott. 59 éves volt.","id":"20210509_Meghalt_a_nyolcvanas_evek_videoklipjeinek_a_sztarja_Tawny_Kitaen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b82dd6ff-0886-485d-a800-48b72db7e367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bebab71-b454-4e98-a98b-5b0ab47845e0","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meghalt_a_nyolcvanas_evek_videoklipjeinek_a_sztarja_Tawny_Kitaen","timestamp":"2021. május. 09. 07:55","title":"Meghalt a nyolcvanas évek videoklipjeinek a sztárja, Tawny Kitaen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4cb2e7a-5552-41ad-9a14-59d41d727774","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszer akkora lehetett a Khmer Birodalom fővárosa, mint a mai London.","shortLead":"Kétszer akkora lehetett a Khmer Birodalom fővárosa, mint a mai London.","id":"20210507_angkor_kutatas_kambodzsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4cb2e7a-5552-41ad-9a14-59d41d727774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1dccd37-6029-4b50-bad8-736321bb9182","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_angkor_kutatas_kambodzsa","timestamp":"2021. május. 07. 21:20","title":"Akár 900 ezren is élhettek Angkorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA közzétette a felvételt az Ingenuity hangjáról.","shortLead":"A NASA közzétette a felvételt az Ingenuity hangjáról.","id":"20210507_helikopter_hang_mars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15a49573-d190-4762-b0b3-3771465a3028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1144fe3-e8f1-42e0-8f3f-607060d25297","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_helikopter_hang_mars","timestamp":"2021. május. 07. 21:54","title":"Most meghallgathatja, milyen egy helikopter hangja a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]