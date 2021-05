Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Kedden fehér, csütörtökön rózsaszín trikót, egyúttal az eddigi legkomolyabb magyar kerékpáros sikert hozta a 2021-es Giro d’Italia Valter Attilának. Valter a csütörtöki teljesítményével kivívhatja, hogy csapata, a Groupama-FDJ az ő sikeréért dolgozzon a világ egyik legnagyobb kerékpáros versenyén. ","shortLead":"Kedden fehér, csütörtökön rózsaszín trikót, egyúttal az eddigi legkomolyabb magyar kerékpáros sikert hozta a 2021-es...","id":"20210514_Valter_Attila_miniportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94135bc5-ace4-461a-8e6e-e699d1f1f039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063b3fa6-dab5-4b18-9b51-06ad7c661815","keywords":null,"link":"/sport/20210514_Valter_Attila_miniportre","timestamp":"2021. május. 14. 12:45","title":"A csömöri havasokból a legnagyobbak közé – Valter Attila a magyar kerékpársport élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa319e6-32b6-4232-aee8-8e341dfb5b5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézmény volt diákja automata fegyverből nyitott tüzet a gyerekekre.","shortLead":"Az intézmény volt diákja automata fegyverből nyitott tüzet a gyerekekre.","id":"20210512_iskolai_lovoldozes_kazany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfa319e6-32b6-4232-aee8-8e341dfb5b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fccab4-836a-47ad-a423-faf2d24ade18","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_iskolai_lovoldozes_kazany","timestamp":"2021. május. 12. 21:25","title":"Elrendelték a kazanyi iskolai tömeggyilkos vizsgálati őrizetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15731bc8-afe8-4c40-a586-895fa286ec82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő héten viszont 50 ezer adag Janssen-vakcina érkezik a háziorvosokhoz. ","shortLead":"A jövő héten viszont 50 ezer adag Janssen-vakcina érkezik a háziorvosokhoz. ","id":"20210514_Muller_Cecilia_jarvany_harmadik_hullam_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15731bc8-afe8-4c40-a586-895fa286ec82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed0e2d5-ba0f-4167-8547-082a2ac12f20","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Muller_Cecilia_jarvany_harmadik_hullam_operativ_torzs","timestamp":"2021. május. 14. 12:35","title":"Operatív törzs: Hamarosan elfogy a Szputnyik V vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat gyűjtenek rólunk, felhasználókról. Ennek alapján készült most egy érdekes – és kissé ijesztő – toplista.","shortLead":"Egy ideje részletesebben is közli az Apple-féle App Store, hogy az egyes alkalmazások pontosan milyen adatokat...","id":"20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a88f873-11d4-449b-a416-db32cb0dcab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c50c588-80ba-4feb-8f43-147e4ab109e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_uzenetkuldes_uzenetkuldo_alkalmazas_tiktok_messenger_telegram_signal_skype_discord_zoom_whatsapp","timestamp":"2021. május. 13. 08:03","title":"Erről tudjon, ha Messengert használ – Melyik üzenetküldő mennyi adatot gyűjt be rólunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","shortLead":"Fontos szerepet tölthet be a Műegyetem kutatócsoportja a jövő szuperszámítógépeinek fejlesztésében.","id":"20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d44b4ebf-8484-4770-a062-311fd7601031","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_bme_kvantuminternet_kvantuminformatika_szamitastechnika_szamitogep","timestamp":"2021. május. 14. 16:03","title":"Elkezdték kidolgozni a kvantuminternet alapjait a BME-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány felhasználó már észrevehette, hogy bizonyos YouTube videók címénél és leírásánál megjelenik az automatikus fordítás lehetősége.","shortLead":"Néhány felhasználó már észrevehette, hogy bizonyos YouTube videók címénél és leírásánál megjelenik az automatikus...","id":"20210513_automatikus_cim_es_leiras_forditas_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c566147-e7c1-462a-bcd8-f2ff33ae72da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210513_automatikus_cim_es_leiras_forditas_youtube","timestamp":"2021. május. 13. 09:03","title":"Remek új funkció jön a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Kilakoltatás fenyegeti a „Lovi” korábbi dolgozóit és hozzátartozóikat, akik ma is szolgálati lakásokban élnek a Kincsem Park közelében. Az állam a fejük felett adta el az ingatlanokat, eddig méltányos bérleti díjuk így hirtelen megugrott.","shortLead":"Kilakoltatás fenyegeti a „Lovi” korábbi dolgozóit és hozzátartozóikat, akik ma is szolgálati lakásokban élnek a Kincsem...","id":"202119__allami_berlakas__szurke_haz__lakok_bajban__tetre_helyre_foldonfutora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12b05265-345e-4be6-9bcf-12928e826e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e823a5a-bebf-47c1-aa7f-c5ec24537fba","keywords":null,"link":"/360/202119__allami_berlakas__szurke_haz__lakok_bajban__tetre_helyre_foldonfutora","timestamp":"2021. május. 14. 11:00","title":"Eladták a szolgálati lakásokat, triplájára nőtt a bérleti díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány napon belül kiszélesedhet a palesztin–izraeli konfliktus. Miközben Izrael bombázással válaszol a Gázai övezetből induló rakétatámadásokra, az izraeli hadsereg parancsnokai csütörtök este vitatják meg a készülőben lévő gázai szárazföldi hadművelet részleteit és azt, hogy javasolják-e annak végrehajtását a politikai vezetésnek. A hadsereg mindenesetre megkezdte az egységek mozgatását és a fegyverzetek összevonását.","shortLead":"Néhány napon belül kiszélesedhet a palesztin–izraeli konfliktus. Miközben Izrael bombázással válaszol a Gázai övezetből...","id":"20210513_Keszul_Gazaban_az_izraeli_szarazfoldi_akcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91f79190-1bbe-4700-8eef-cb796b538920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3c3ada-15c7-417f-b545-05a134eee5e0","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_Keszul_Gazaban_az_izraeli_szarazfoldi_akcio","timestamp":"2021. május. 13. 16:01","title":"Gázai szárazföldi akcióra készülhet Izrael","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]