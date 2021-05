Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"726a275f-8d71-4812-9076-50aa45326b7b","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára. Másfél évvel később egy egész ország azokról a nyilvánosságra került szexfelvételekről beszélt, amelyeket a társaságból valaki titokban készített a hajón. A szexbotrányba az ügy egyik főszereplője, az akkor még Győr polgármestereként tündöklő Borkai Zsolt belebukott, de megsínylette a kalandot a buli többi résztvevője, közvetve pedig a Fidesz–KDNP is. És ha ez még nem lenne elég, az érintett férfiakat tízmillió forintra húzták le alvilági figurák. De hogyan kerültek a nők a hajóra és mi történt azon a bizonyos estén? Hónapokkal a buli után kik és hogyan húztak hasznot a felvételekből? Milyen ukázt adott ki Orbán Viktor Kubatov Gábor pártigazgatónak és mi történt azután, hogy a szexképek nyilvánosságra kerültek? A hvg360 – az eddig megszerzett információk és dokumentumok, köztük a zsarolási ügyben tett tanúvallomások alapján – cikksorozatban tárja fel a 2019-es önkormányzati választás kampányát meghatározó botrány eddig ismeretlen részleteit is.","shortLead":"Három évvel ezelőtt egy férfiakból és nőkből álló társaság egy horvát kisváros kikötőjéből kihajózott az Adriára...","id":"20210517_Borkai_Zsolt_Borkaisztori_1_resz_szexbotrany_szexvideo_zsarolas_tanuvallomasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=726a275f-8d71-4812-9076-50aa45326b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f21722c-acb9-4022-81cd-ae9c503e0aa7","keywords":null,"link":"/360/20210517_Borkai_Zsolt_Borkaisztori_1_resz_szexbotrany_szexvideo_zsarolas_tanuvallomasok","timestamp":"2021. május. 17. 06:30","title":"„Zsoltra kifejezetten nyomultak a lányok” – a Borkai-sztori eddig ismeretlen részletei – 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e381d57-dd38-4c61-bfda-48a5f3075219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét magyar LMBTQ ember az arcát vállalva mesélt arról a kamerák előtt, hogy életük során milyen diszkrimináció érte őket.\r

\r

","shortLead":"Hét magyar LMBTQ ember az arcát vállalva mesélt arról a kamerák előtt, hogy életük során milyen diszkrimináció érte...","id":"20210517_En_is_ember_vagyok__elgondolkodtato_film_a_homofobia_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e381d57-dd38-4c61-bfda-48a5f3075219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8454312e-9301-43dd-a5c6-baa8de031b78","keywords":null,"link":"/elet/20210517_En_is_ember_vagyok__elgondolkodtato_film_a_homofobia_ellen","timestamp":"2021. május. 17. 12:01","title":"„Én is ember vagyok!” – elgondolkodtató film készült a homofóbia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szert forgalmazó céget már harmadszor büntette meg a hatóság.","shortLead":"A szert forgalmazó céget már harmadszor büntette meg a hatóság.","id":"20210517_kamu_koronavirus_gyogyszer_forgalmazas_gvh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b6e3cb-9f09-4d38-a980-324482bc2026","keywords":null,"link":"/kkv/20210517_kamu_koronavirus_gyogyszer_forgalmazas_gvh","timestamp":"2021. május. 17. 13:14","title":"Kamu koronavírus elleni szer forgalmazóját bírságolta meg a GVH 117,8 millió forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegség szezonalitása megmaradhat.","shortLead":"A betegség szezonalitása megmaradhat.","id":"20210516_Akar_mar_jovore_lehet_magyar_vakcina_a_koronavirus_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f763e75-6560-4c5b-b1bf-58646ba0ae14","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Akar_mar_jovore_lehet_magyar_vakcina_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2021. május. 16. 21:17","title":"Akár már jövőre lehet magyar vakcina a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be07d6a-4da6-4e07-bc70-6c88b9bd4526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője szerint a Fidesz miatt Magyarország ma korruptabb, mint Románia bármikor is volt és koncepciós perekben ítélik el a fideszesek ellenfeleit.","shortLead":"A Mindenki Magyarországa Mozgalom vezetője szerint a Fidesz miatt Magyarország ma korruptabb, mint Románia bármikor is...","id":"20210516_MarkiZay_Ha_egy_aberralt_fideszes_politikus_megeroszakolja_a_hozzatartozojukat_semmi_eselyuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2be07d6a-4da6-4e07-bc70-6c88b9bd4526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a868b31-c3b5-4a56-8d0f-48edd420089a","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_MarkiZay_Ha_egy_aberralt_fideszes_politikus_megeroszakolja_a_hozzatartozojukat_semmi_eselyuk","timestamp":"2021. május. 16. 09:06","title":"Márki-Zay: Ha egy aberrált fideszes politikus megerőszakolja a hozzátartozójukat, semmi esélyük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a14b569-f6d7-4949-aad2-3477a7c1716f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időnként fura dolgok kerülnek egy iPhone látszólag érintetlen csomagolásába, hogy igencsak kellemetlen pillanatokat szerezzenek a pénzét nem sajnáló felhasználónak.","shortLead":"Időnként fura dolgok kerülnek egy iPhone látszólag érintetlen csomagolásába, hogy igencsak kellemetlen pillanatokat...","id":"20210517_iphone12_pro_max_helyett_torott_csempe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a14b569-f6d7-4949-aad2-3477a7c1716f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30d8fa-b6cd-420b-990f-1273b99cdecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_iphone12_pro_max_helyett_torott_csempe","timestamp":"2021. május. 17. 09:03","title":"A legdrágább iPhone-t rendelte meg, törött csempét kapott helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez ellen azonban az Európai Unió sokat tudna tenni. Kérdés, hogy akar-e cselekedni, teszi fel a kérdést a távozó lengyel emberi jogi biztos, Adam Bodnar a Spiegelben.","shortLead":"Ez ellen azonban az Európai Unió sokat tudna tenni. Kérdés, hogy akar-e cselekedni, teszi fel a kérdést a távozó...","id":"20210516_Lengyel_ombudsman_Lengyelorszag_a_magyar_uton_halad_a_tekintelyuralom_fele","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"690639d5-6ff7-4f29-83b5-cfdca275723b","keywords":null,"link":"/360/20210516_Lengyel_ombudsman_Lengyelorszag_a_magyar_uton_halad_a_tekintelyuralom_fele","timestamp":"2021. május. 16. 09:03","title":"Lengyel ombudsman: Lengyelország a magyar úton halad a tekintélyuralom felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A leggyakoribb pszichés tünet, ami a pandémia alatt jelentkezett a középiskolásoknál az a szokatlan fáradtság, a tartós szomorúság és ürességérzet, de sok szülő alvászavart és evési zavart is lát a gyerekeknél.



","shortLead":"A leggyakoribb pszichés tünet, ami a pandémia alatt jelentkezett a középiskolásoknál az a szokatlan fáradtság, a tartós...","id":"20210517_Alvas_es_eveszavarokat_okozott_a_karanten_a_fiataloknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c969fa3-4b14-43c6-a2c2-c7b8f244c8ec","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Alvas_es_eveszavarokat_okozott_a_karanten_a_fiataloknal","timestamp":"2021. május. 17. 09:31","title":"Alvás- és evészavarokat okozott a karantén a fiataloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]