Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"45350e0e-f690-4031-bacd-19c5c5458b45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte soha nem volt még olyan fontos a kapcsolattartás, mint a világjárvány idején. Remek eszközök segítenek abban, hogy legalább így találkozhassunk szeretteinkkel, és ezekhez csatlakozhat majd egy egészen különleges Google-megoldás.","shortLead":"Szinte soha nem volt még olyan fontos a kapcsolattartás, mint a világjárvány idején. Remek eszközök segítenek abban...","id":"20210521_google_starline_projekt_videochat_eletnagysagu_3d_partnerekkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45350e0e-f690-4031-bacd-19c5c5458b45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089c63d7-a44f-44f0-b911-0ed95a516dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_google_starline_projekt_videochat_eletnagysagu_3d_partnerekkel","timestamp":"2021. május. 21. 10:03","title":"3D-ben, életnagyságban: szintet lép az online találkozás a Google Starline projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Állítólag csak a tűzszüneti megállapodás részleteit kell kidolgoznia még a feleknek, de lényegében már megállapodtak.","shortLead":"Állítólag csak a tűzszüneti megállapodás részleteit kell kidolgoznia még a feleknek, de lényegében már megállapodtak.","id":"20210520_hamasz_lehetseges_tuzszunet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0202be29-3d11-40df-b217-57eed15067a6","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_hamasz_lehetseges_tuzszunet","timestamp":"2021. május. 20. 05:19","title":"Hamász: Egy-két napon belül lehetséges a tűzszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6db2193-3aa7-43d1-a2cb-e1f9b67a5cc3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha kevésnek érezzük a lágyhibrid kivitelt, a plugin hibrid pedig egyszerűen túl drága, akkor a Ford Kuga arany középutas új öntöltő hibridjét lényegében nekünk találták ki.","shortLead":"Ha kevésnek érezzük a lágyhibrid kivitelt, a plugin hibrid pedig egyszerűen túl drága, akkor a Ford Kuga arany...","id":"20210520_nem_kell_a_konnektor_teszten_a_normal_hibrid_uj_ford_kuga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6db2193-3aa7-43d1-a2cb-e1f9b67a5cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a472960-e797-4805-b434-7f84e242ee67","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_nem_kell_a_konnektor_teszten_a_normal_hibrid_uj_ford_kuga","timestamp":"2021. május. 20. 06:41","title":"Nem kell a konnektor: teszten a normál hibrid új Ford Kuga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","shortLead":"Csupán elemzés készült az aluljáró megépítésére, tervek még nem. A TEK továbbra sem javasolja a létrehozását.","id":"20210520_tek_puskas_arena_alagut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a19fc6dc-f74e-44a4-bb4c-7963d5ec223c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae7f1d6-b01e-4fa3-b472-dd9f35474df7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210520_tek_puskas_arena_alagut","timestamp":"2021. május. 20. 16:09","title":"A TEK sem támogatta a Puskás Arénába tervezett VIP-alagút ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514cb9bc-fa85-4ad6-b3e5-a5634b5810fe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nálunk az Audi, Mercedes adja az elit vonalat a rendőrautókban, az olaszoknál természetesen az Alfa. ","shortLead":"Nálunk az Audi, Mercedes adja az elit vonalat a rendőrautókban, az olaszoknál természetesen az Alfa. ","id":"20210521_alfa_romeo_giulia_csendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514cb9bc-fa85-4ad6-b3e5-a5634b5810fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc26f8d5-ae27-42cb-94dc-0d70777359b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_alfa_romeo_giulia_csendor","timestamp":"2021. május. 21. 07:49","title":"1770 darab csendőr Alfa Romeo Giulia húzza ki a bajból az olasz sportlimuzint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22","c_author":"EFAFLEX Hungária Kft.","category":"brandcontent","description":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás során is megfeleljen a 21. század elvárásainak? Mennyire fontos az IoT, a mesterséges intelligencia, az eszközök élettartamának és szerviz idejének pontos előrejelzése? Annak jártunk utána, milyen változásokat hozott és hoz majd az Ipar 4.0 a vállalati világban. A világ leggyorsabb ipari kapuját gyártó német EFAFLEX cég gyorskapuit forgalmazó EFAFLEX Hungária Kft., valamint a raktározási technológiai berendezések széles spektrumát kínáló EFA GLOBAL DOCKING Kft. ügyvezető igazgatója, Köbli Attila válaszolt a fejlődéssel és az ágazati újdonságokkal kapcsolatos kérdéseinkre.","shortLead":"Milyen előírásokhoz, keretrendszerekhez kell alkalmazkodni ahhoz ma egy ipari szereplőnek, hogy a működés és a gyártás...","id":"20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=199c0f22-bf95-4903-be54-f0a3837b2e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e96e94-c698-4cd3-832d-492e6fa8c3f7","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210419_Energiahatekonysag_digitalizacio_automatizalas_aki_kimarad_az_nagyon_lemarad_EFAFLEX","timestamp":"2021. május. 21. 09:30","title":"Így lehet sikeres a cége 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737843e6-224b-4482-868d-06898082efc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kínaiak teljesítették a vakcinaszerződésben vállaltakat.","shortLead":"A kínaiak teljesítették a vakcinaszerződésben vállaltakat.","id":"20210521_Kina_Sinopharm_vakcina_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=737843e6-224b-4482-868d-06898082efc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c5a116-4c0a-498f-8f78-f0aa153c7006","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Kina_Sinopharm_vakcina_szerzodes","timestamp":"2021. május. 21. 08:07","title":"Kína 200 ezer adag Sinopharmot adományozott Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14483e40-d211-45ee-ad0c-82dd8917e0c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolcas Golf GTI is megkapta a maga izgalmas tuningját a wuppertali műhelytől. ","shortLead":"A nyolcas Golf GTI is megkapta a maga izgalmas tuningját a wuppertali műhelytől. ","id":"20210518_Manhart_Volkswagen_GTI","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14483e40-d211-45ee-ad0c-82dd8917e0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13587dc-ed5a-4faa-b15d-ceaeb1ac850c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210518_Manhart_Volkswagen_GTI","timestamp":"2021. május. 20. 04:26","title":"Közel 300 lóerős és igen látványos a Manhart Volkswagen Golf GTI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]