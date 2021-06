Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek naprakészen tartása.","shortLead":"A felhasználók eszközfrissítési attitűdjét vizsgáló felmérés szerint sokaknak okoz bosszúságot készülékeinek...","id":"20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8421b4-6b0c-4990-aecf-32eefd7e45c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a70ca7-f2fc-481f-abbb-cf107edfc69d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210613_kaspersky_felmeres_szoftverfrissites","timestamp":"2021. június. 13. 09:03","title":"Minden harmadik felnőtt veszekszik a családjával a gépe, telefonja frissítése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaee24fe-277d-425f-8235-e2a0180b18bf","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 36 éves szombathelyi pilóta a nyolcadik helyről startolt, mivel a kora délutáni versenyt megnyerte. A fordított rajtrács szabályának értelmében annak a futamnak az első nyolc helyezettje fordított sorrendben áll fel a starthoz a következő viadalon.","shortLead":"A 36 éves szombathelyi pilóta a nyolcadik helyről startolt, mivel a kora délutáni versenyt megnyerte. A fordított...","id":"20210613_Kamion_Eb_Kiss_Norbert_Hungaroring","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaee24fe-277d-425f-8235-e2a0180b18bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b103e27-147d-4433-ad26-3daaee45f45b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_Kamion_Eb_Kiss_Norbert_Hungaroring","timestamp":"2021. június. 13. 16:31","title":"Kamion-Eb: Kiss Norbert győzött a hétvége utolsó futamán is a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f2330c-e17f-432c-8a89-a8c313f57f5e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ausztria első Eb-győzelmét szerezheti meg vasárnap.","shortLead":"Ausztria első Eb-győzelmét szerezheti meg vasárnap.","id":"20210613_Hollandia_Ukrajna_Ausztria_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87f2330c-e17f-432c-8a89-a8c313f57f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffc51cb-deb1-449f-9197-f940e5406ca2","keywords":null,"link":"/sport/20210613_Hollandia_Ukrajna_Ausztria_","timestamp":"2021. június. 13. 11:49","title":"Hollandia az ukránok ellen állíthatja helyre megtépázott tekintélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A válogatott hátvédje szerint az egész magyar csapat várakozási lázban ég.","shortLead":"A válogatott hátvédje szerint az egész magyar csapat várakozási lázban ég.","id":"20210612_szalai_attila_valogatott_portugali_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e402e3d-e9b4-4254-99df-a27d1fdb2576","keywords":null,"link":"/sport/20210612_szalai_attila_valogatott_portugali_eb","timestamp":"2021. június. 12. 17:53","title":"Szalai Attila: Már az első összecsapáson meg szeretnénk mutatni, mire vagyunk képesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2583ba1-0cba-4bfc-96ae-31f6f9f59fc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég egy kis optikai tuninggal próbálja megfogni az amerikai vevőket. ","shortLead":"A német cég egy kis optikai tuninggal próbálja megfogni az amerikai vevőket. ","id":"20210613_A_Volkswagen_legmenobb_szedanja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2583ba1-0cba-4bfc-96ae-31f6f9f59fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f3afb7-6505-482d-98f6-356e59cb60c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210613_A_Volkswagen_legmenobb_szedanja","timestamp":"2021. június. 13. 09:19","title":"Alapból is látványos a Volkswagen Arteon és itt sikerült egyedivé is tenni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc","c_author":"Szabó Dorottya – Trautmann László","category":"360","description":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul a pártpolitikai vitákon felülemelkedő politikai-gazdaságpolitikai konszenzushoz, írják a többi közt szerzőink Kornai János új munkájáról, melyet a HVG könyvek jelentetett meg.","shortLead":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul...","id":"20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ef404d-1a24-4099-be9f-1980abbb9700","keywords":null,"link":"/360/20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","timestamp":"2021. június. 12. 11:00","title":"Mi a közgazdászok felelőssége? Ez Kornai János új könyvének fő kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely kereken 100 colos képátlóval rendelkezik és visszavert fénnyel pihenteti a szemünket.","shortLead":"Ha még a 75-85 colos televíziók sem elég nagyok, akkor ajánlott egy pillantást vetni a Hisense újdonságára, mely...","id":"20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f1cc0b-968d-4060-a1ff-37dddc38f0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c864501e-33d2-4e64-a92b-727b3ceeffef","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_hisense_100l5f_lezerteve_teszt_velemeny","timestamp":"2021. június. 12. 17:00","title":"Ha igazán nagy képernyő kell: kipróbáltuk a Hisense lézertévéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","shortLead":"A férfi biztos volt benne, hogy meg fog halni, de az állat meggondolta magát, és inkább kiköpte. ","id":"20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e62b5af7-6fa2-425c-894b-5c788229164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa0d3fb-b2a7-416c-9b1d-66604d8503b8","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Egeszben_kapott_be_egy_balna_egy_amerikai_halaszt","timestamp":"2021. június. 12. 13:55","title":"Egészben kapott be egy bálna egy amerikai halászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]