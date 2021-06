Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapest főpolgármesterének vélt nyelvproblémái után valószínűleg szándékos válasz ez a vádakra.","shortLead":"Budapest főpolgármesterének vélt nyelvproblémái után valószínűleg szándékos válasz ez a vádakra.","id":"20210603_Karacsony_Gergely_angol_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4146b6e8-426e-4e4d-85ee-20313dc3c106","keywords":null,"link":"/elet/20210603_Karacsony_Gergely_angol_lengyelorszag","timestamp":"2021. június. 03. 15:50","title":"Most meghallgathatja, hogy beszél Karácsony Gergely angolul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az érsekvadkerti fociklub elnöki posztját éveken át betöltő vállalkozó ugyan mezőgazdasággal foglalkozik, de volt olyan a nógrádi földek nyertesei között, aki hirtelen a projektmenedzsmentről átnyergelt a gabonafélék termesztésére. ","shortLead":"Az érsekvadkerti fociklub elnöki posztját éveken át betöltő vállalkozó ugyan mezőgazdasággal foglalkozik, de volt olyan...","id":"20210603_Angyanjelentes_Nogradrol_Futballklub_elnok_is_vett_a_foldekbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f44ad2e-dc44-48c5-9ba9-59321b64348c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a66200-7432-4dde-bb73-5aab15888a21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210603_Angyanjelentes_Nogradrol_Futballklub_elnok_is_vett_a_foldekbol","timestamp":"2021. június. 03. 10:11","title":"Ángyán-jelentés Nógrádról: a futballklub elnöke is vett a földekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bányai Gábor korábban a Facebookon jelezte, hogy visszatért.","shortLead":"Bányai Gábor korábban a Facebookon jelezte, hogy visszatért.","id":"20210603_orban_viktor_banyai_gabor_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d7326a1-a0f1-4428-8a55-6d0f2c2121b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_orban_viktor_banyai_gabor_koronavirus","timestamp":"2021. június. 03. 05:40","title":"Orbán Viktor a koronavírusból felépült Bányai Gábornak: „Visszavárunk, Barátom!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A második legnagyobb forgalmat a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Budai Egészségközpont könyvelhette el.","shortLead":"A második legnagyobb forgalmat a Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó Budai Egészségközpont könyvelhette el.","id":"20210603_jarvany_maganegeszsegugy_bevetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5963c263-27c8-4f81-88a4-5aa42fcabb89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1247ac02-24c9-41ae-9e0c-f5d638179fea","keywords":null,"link":"/kkv/20210603_jarvany_maganegeszsegugy_bevetel","timestamp":"2021. június. 03. 07:48","title":"A járvány miatt megugrott a magánegészségügyi cégek bevétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6607cafc-b6bc-48ed-b30d-47d0ee842a4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember ugyan még távolinak tűnik, de az Apple már felkészült az idei iPhone-ok tömeggyártására. Ezek kijelzőpaneljeit több gyártó is szállítja majd, de leginkább a Samsung érintett.","shortLead":"Szeptember ugyan még távolinak tűnik, de az Apple már felkészült az idei iPhone-ok tömeggyártására. Ezek...","id":"20210604_apple_iphone_13_kijelzo_ltpo_oled_tomeggyartasa_samsung","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6607cafc-b6bc-48ed-b30d-47d0ee842a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"072c450a-bfa9-47c5-861b-5a49075513f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210604_apple_iphone_13_kijelzo_ltpo_oled_tomeggyartasa_samsung","timestamp":"2021. június. 04. 11:03","title":"Gyors és energiatakarékos: a Samsung szállítja a legjobb iPhone 13-ak képernyőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ddeeaa1-7dc2-478c-8f10-6ff8fd0f4d23","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány, aki tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek. A személyére épített kormányzati kampány viszont csak a saját tábor tüzelésére jó.","shortLead":"Jót tenne a baloldalnak, ha visszavonulna Gyurcsány, aki tökéletes céltáblaként kínálja magát a Fidesznek. A személyére...","id":"202122__gyurcsany_az_orok_mumus__a_fidesz_fonyeremenye__az_ellenzek_terhe__mindenre_van_egy_oszode","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ddeeaa1-7dc2-478c-8f10-6ff8fd0f4d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78bc8-3884-4abc-b88f-d4fb55438a0f","keywords":null,"link":"/360/202122__gyurcsany_az_orok_mumus__a_fidesz_fonyeremenye__az_ellenzek_terhe__mindenre_van_egy_oszode","timestamp":"2021. június. 03. 06:30","title":"Gyurcsány – az ember, aki senkinek nem kell, de azért jól jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump figyelmeztette a republikánusokat, hogy \"következményei\" lesznek annak, ha valaki közülük támogatja a jogszabályt.","shortLead":"Trump figyelmeztette a republikánusokat, hogy \"következményei\" lesznek annak, ha valaki közülük támogatja a jogszabályt.","id":"20210604_republikanus_capitolium_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c1bb9a-b195-4db8-ad80-c70d77f23368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8017ef-b7d1-4789-86ab-a61d987fd4a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210604_republikanus_capitolium_bizottsag","timestamp":"2021. június. 04. 07:31","title":"Leszavazták a republikánusok a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság felállítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01867efc-c11e-42cc-9583-c61640d99b36","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Futballtörténelmet írt az Európa-liga megnyerésével a valenciai Vila-real kisváros csapata, amelyet a csempekirálynak is nevezett egyik leggazdagabb spanyol üzletember pénzel. ","shortLead":"Futballtörténelmet írt az Európa-liga megnyerésével a valenciai Vila-real kisváros csapata, amelyet a csempekirálynak...","id":"202122__villarrealsiker__csempe_es_foci__europa_csucsara__kiralyi_keramia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01867efc-c11e-42cc-9583-c61640d99b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e1cf3e-ffd6-4de3-a179-d7b4dde14f7f","keywords":null,"link":"/360/202122__villarrealsiker__csempe_es_foci__europa_csucsara__kiralyi_keramia","timestamp":"2021. június. 04. 17:00","title":"Kis, vidéki focicsapatból Európa élvonalába: a Villarreal felemelkedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]