Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","shortLead":"A demonstráció szervezői azt kérik a döntéshozóktól, vonják vissza a tervezetet. ","id":"20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d220f21-c943-4064-9dcd-e2529a797e1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5091fc-0415-49be-8bf8-aa18a10eba9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210613_Tuntetes_meddosegi_klinikak_kezelesek_Kossuth_ter","timestamp":"2021. június. 13. 17:02","title":"\"Ennél nem is lehetne semmi családellenesebb\" - tüntettek a meddőségi klinikák államosítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak azért is Kis Grofó!","shortLead":"Csak azért is Kis Grofó!","id":"20210612_Szijjarto_mintha_csak_a_NERkulturharcos_Szakacs_Arpadot_akarna_heccelni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f4095b-c918-4cd5-a4bd-6c72b9402837","keywords":null,"link":"/elet/20210612_Szijjarto_mintha_csak_a_NERkulturharcos_Szakacs_Arpadot_akarna_heccelni","timestamp":"2021. június. 12. 09:50","title":"Szijjártó mintha csak a NER-kultúrharcos Szakács Árpádot akarná heccelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71d8523-4c72-460d-a3d7-b7277fe69c73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időt akarnak nyerni az oltási programnak, a kormány hétfőn dönt a kérdésben. ","shortLead":"Időt akarnak nyerni az oltási programnak, a kormány hétfőn dönt a kérdésben. ","id":"20210612_halasztas_nyitas_NagyBritannia_koronavirus_delta_varians","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e71d8523-4c72-460d-a3d7-b7277fe69c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eebf316-cb7f-4d8b-9287-297653d8700f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210612_halasztas_nyitas_NagyBritannia_koronavirus_delta_varians","timestamp":"2021. június. 12. 08:59","title":"Halaszthatják a teljes nyitást Nagy-Britanniában, aggasztó hírek érkeztek a delta variánsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ad0393-61cf-4ac5-8fbc-774e42c2e025","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A februárban odaítélt Karinthy-gyűrűtől utólag megfosztott előadó a hvg.hu-nak cáfolta a meztelenkedéséről szóló hírt.","shortLead":"A februárban odaítélt Karinthy-gyűrűtől utólag megfosztott előadó a hvg.hu-nak cáfolta a meztelenkedéséről szóló hírt.","id":"20210612_Galla_Miklos_nemreg_teljesen_levetkozott_a_szinpadon_de_szerinte_ez_nem_ok_a_Karinthygyuru_elvetelere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48ad0393-61cf-4ac5-8fbc-774e42c2e025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f08409-e21d-4fd7-bce0-255508ec2df5","keywords":null,"link":"/kultura/20210612_Galla_Miklos_nemreg_teljesen_levetkozott_a_szinpadon_de_szerinte_ez_nem_ok_a_Karinthygyuru_elvetelere","timestamp":"2021. június. 12. 08:46","title":"Galla Miklós azt mondja, nem valós a meztelen fellépéséről szóló történet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról, hogy az azerik által visszafoglalt Agdam környékén hol találhatók elaknásított területek - jelentette be az azeri külügyminisztérium szombaton.","shortLead":"Azerbajdzsán 15 örmény foglyot adott át Jerevánnak, cserébe Örményország információkat szolgáltatott arról...","id":"20210612_hadifoglyok_aknaterkepekert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f40e481-3d0d-4903-a3ab-04d34d25809e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea64740a-0367-4a0a-9ea5-5a22cc23ffda","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_hadifoglyok_aknaterkepekert","timestamp":"2021. június. 12. 18:37","title":"Hadifoglyok aknatérképekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49475e5e-45ef-41a5-910a-2459eea16021","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A jó újságírás is csak ott él meg, ahol vevőkre talál. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A jó újságírás is csak ott él meg, ahol vevőkre talál. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210612_Der_Morgen_pacifizmus_szovjetbaratsag_Gorbacsov_1991_junius_11","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49475e5e-45ef-41a5-910a-2459eea16021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47833ecd-3ce7-4e97-ac28-1a3e57b3d09d","keywords":null,"link":"/360/20210612_Der_Morgen_pacifizmus_szovjetbaratsag_Gorbacsov_1991_junius_11","timestamp":"2021. június. 12. 16:30","title":"A német, aki nem megy a frontra – 1991. június11.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc","c_author":"Szabó Dorottya – Trautmann László","category":"360","description":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul a pártpolitikai vitákon felülemelkedő politikai-gazdaságpolitikai konszenzushoz, írják a többi közt szerzőink Kornai János új munkájáról, melyet a HVG könyvek jelentetett meg.","shortLead":"Az értékrend alkalmazásáról folytatott közgazdasági szakmai vitának az lehet az egyik hozadéka, hogy hozzájárul...","id":"20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e1f4f9-c9bf-49d6-96f2-18915609b3cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ef404d-1a24-4099-be9f-1980abbb9700","keywords":null,"link":"/360/20210612_Szabo_Dorottya_Trautmann_Laszlo_Kornai_Janos_Toprengesek_HVG_Konyvek_kozgazdasag","timestamp":"2021. június. 12. 11:00","title":"Mi a közgazdászok felelőssége? Ez Kornai János új könyvének fő kérdése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sávoly térségében személyi sérüléses közúti közlekedési baleset miatt a főváros irányába sávkorlátozás van érvényben - írja a police.hu.\r

\r

","shortLead":"Sávoly térségében személyi sérüléses közúti közlekedési baleset miatt a főváros irányába sávkorlátozás van érvényben...","id":"20210612_Motorost_ert_baleset_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f5eb806-130f-4f70-bcd4-4b8c1921c3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7c5b99-7ac4-4edd-919f-ff99b917cbf2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210612_Motorost_ert_baleset_az_M7esen","timestamp":"2021. június. 12. 15:28","title":"Motorost ért baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]