Ők azok, akik a saját bőrükön érzik a változásokat, legyen szó a jogi nemváltoztatást megtiltó 33-as paragrafusról, vagy a tegnap elfogadott melegellenes törvényről. Úgy érzik, ha utóbbit átültetik a gyakorlatba, a kiskamaszok még inkább tabunak fogják érezni saját szexualitásukat, aminek következményeit megjósolni sem lehet. ","shortLead":"Bár mindennapjaik eddig is kiközösítéssel, szóbeli és néha fizikai bántalmazással teltek, az utóbbi 1-2 évben...","id":"20210616_LMBTQ_torvenyjavaslat_fiatalok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f882554-05bf-4379-a255-9505735cd241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00ea5a1c-12b2-4259-ad90-743bb68a762a","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_LMBTQ_torvenyjavaslat_fiatalok","timestamp":"2021. június. 16. 06:30","title":"„Kétségbeejtő, hogy még mindig ott tart a magyar társadalom, hogy embereket különböztet meg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","shortLead":"A legújabb szupergyors 911-es abszolút nem a magamutogatásról szól.","id":"20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24df9acb-9d97-4800-b3e4-a3daf82f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60054744-fc26-4945-80b2-934c894a48e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_itt_a_legujabb_porsche_ami_egy_igazi_baranyborbe_bujt_farkas","timestamp":"2021. június. 16. 07:06","title":"Itt a legújabb Porsche, ami egy igazi báránybőrbe bújt farkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e02210-0c2e-4b2c-a919-0f161cc97105","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Magabiztos fellépés – ez volt a titka Hamrák Jánosnak, aki 1902-ben egy hatalmas átveréssel írta be magát a magyar szélhámosok történelemkönyvébe. Dezső András cikksorozatának 11. része.","shortLead":"Magabiztos fellépés – ez volt a titka Hamrák Jánosnak, aki 1902-ben egy hatalmas átveréssel írta be magát a magyar...","id":"20210617_A_szelhamos_aki_eladta_a_Rottenbiller_utcat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6e02210-0c2e-4b2c-a919-0f161cc97105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17159d4-57b0-43e8-9ae9-397d1f247f3b","keywords":null,"link":"/360/20210617_A_szelhamos_aki_eladta_a_Rottenbiller_utcat","timestamp":"2021. június. 17. 19:00","title":"Eladta a Rottenbiller utcát, Váci utcai vizeldékkel riogatott – Magyar svindlerek, 11. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8663446f-6d47-49af-9a47-e3f8ada593c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portugál csatár ötödik Európa-bajnokságán vesz részt, azonban a koronavírus miatt most a legszigorúbbak a szabályok.","shortLead":"A portugál csatár ötödik Európa-bajnokságán vesz részt, azonban a koronavírus miatt most a legszigorúbbak a szabályok.","id":"20210616_Ronaldo_Puskas_rohanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8663446f-6d47-49af-9a47-e3f8ada593c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e8310f-50ef-40da-9e1f-67339a298dba","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_Ronaldo_Puskas_rohanas","timestamp":"2021. június. 16. 10:40","title":"Ronaldo is megtapasztalhatta, hogy milyen keményen ellenőrzik a Puskásba belépőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","shortLead":"Egy hónap sem telt el a tűzszünet megkötése után az újabb konfliktusig.","id":"20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e40661-f2b5-4433-9c90-f2b25a7489bb","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_Izrael_Hamasz_gyujtoleggomb","timestamp":"2021. június. 16. 06:19","title":"Légi csapásokkal válaszolt Izrael a Hamász gyújtóléggömbjeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e27935-012b-419a-9f0d-a88f8c76cf42","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ian McEwan műve egyebek közt arra keresi a választ, mi történjen, mielőtt az emberek túl messzire mennének.","shortLead":"Ian McEwan műve egyebek közt arra keresi a választ, mi történjen, mielőtt az emberek túl messzire mennének.","id":"202124_konyv__uj_haziur_ian_mcewan_mi_gepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15e27935-012b-419a-9f0d-a88f8c76cf42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50625d9-30eb-4f56-ad13-8ccbf304f359","keywords":null,"link":"/360/202124_konyv__uj_haziur_ian_mcewan_mi_gepek","timestamp":"2021. június. 17. 16:00","title":"Nőt elcsábító robot és nem feloszlott Beatles is van ebben a különleges regényben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Patthelyzet alakult ki a berlini futballklub és egykori kapusedzőjük között.","shortLead":"Patthelyzet alakult ki a berlini futballklub és egykori kapusedzőjük között.","id":"20210617_petry_hertha_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bca051a-6ba2-4daa-b2a8-3cd05a44141c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210617_petry_hertha_per","timestamp":"2021. június. 17. 18:21","title":"Petry az ügyvédjével közölte, maradni akar a Herthánál, a klub hallani sem akar róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]