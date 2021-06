Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"sport","description":"Ronaldo régi ismerősökkel találkozott, Fiola kis híján felborított egy asztalt, Pogba hisztizett a magyarok elleni meccsen, Harry Kane gólképtelen a 2021-es Európa-bajnokságon – ezek voltak a második csoportkör legemlékezetesebb pillanatai. ","shortLead":"Ronaldo régi ismerősökkel találkozott, Fiola kis híján felborított egy asztalt, Pogba hisztizett a magyarok elleni...","id":"20210621_eb_masodik_csoportkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc7298a-4212-437e-bcd2-dc15ddcac53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ccb53be-a1a6-4133-9536-68fcc42f0ada","keywords":null,"link":"/sport/20210621_eb_masodik_csoportkor","timestamp":"2021. június. 21. 17:47","title":"Ezek a pillanatok vésődtek be az Eb második csoportköréből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7028f-26cf-4ca1-938d-e7c6cc65bd3e","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A miniszterelnök másik államot, terrorszervezetet, migránsinváziót emlegetett a honvédség új parancsnokának beiktatásán, ennek ellenére nem világos, miért is lenne égető szüksége az akár belföldön is bevethető egységekre.","shortLead":"A miniszterelnök másik államot, terrorszervezetet, migránsinváziót emlegetett a honvédség új parancsnokának...","id":"202124__orban_haditerve__militarizalas__regiment__ha_meg_egyszer_azt_uzeni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7028f-26cf-4ca1-938d-e7c6cc65bd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc3a8f5d-3542-4e4a-881c-be820ed3ddea","keywords":null,"link":"/360/202124__orban_haditerve__militarizalas__regiment__ha_meg_egyszer_azt_uzeni","timestamp":"2021. június. 22. 07:00","title":"Ütőképes hadsereget rendelt Orbán Viktor, de hol az ellenség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","shortLead":"Mostantól a máriapócsi kegyhely és búcsú, az 1568-as vallásszabadsági törvény, a karikás ostor is hungarikumnak számít. ","id":"20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86337936-7943-4fd4-86ad-29d05e2654f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c1b606-d29c-44de-9e09-ce71d82b496f","keywords":null,"link":"/kultura/20210622_Uj_hungarikumokrol_dontottek_kiemelkedo_nemzeti_ertek_lett_a_teqball_es_a_Rakoczituros","timestamp":"2021. június. 22. 14:15","title":"Új hungarikumokról döntöttek, kiemelkedő nemzeti érték lett a teqball és a Rákóczi-túrós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dd0b7f8-c455-46a2-b67e-077160f6aa45","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M4 Competitionból épített versenyautót minden korábbinál könnyebb egy kis táncba vinni.","shortLead":"Az M4 Competitionból épített versenyautót minden korábbinál könnyebb egy kis táncba vinni.","id":"20210621_felso_kipufogos_1000_loeros_driftszornyeteg_bmw_m4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dd0b7f8-c455-46a2-b67e-077160f6aa45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1632f68a-97c0-4a7f-8e82-6a00acac8e76","keywords":null,"link":"/cegauto/20210621_felso_kipufogos_1000_loeros_driftszornyeteg_bmw_m4","timestamp":"2021. június. 21. 11:21","title":"Felső kipufogós drift-szörnyeteg lett az új BMW M4-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Origo Párt képviselőjelöltje állhat a bíróság elé választás rendje elleni bűntett miatt.","shortLead":"Az Origo Párt képviselőjelöltje állhat a bíróság elé választás rendje elleni bűntett miatt.","id":"20210622_kamupart_vademeles_polt_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c8859b-2f4b-460e-a7ed-b7f9fe501b89","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_kamupart_vademeles_polt_peter","timestamp":"2021. június. 22. 17:01","title":"Polt Péter elárulta, melyik kamupárt jelöltje ellen emeltek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b419f-42a2-4c6c-b3c3-e3b5831630d0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az EU eddig csak személyeket és szervezeteket szankcionált, mostantól azonban egész ágazatokat fog büntetni. A telekommunikációtól az energetikán át a pénzügyi szolgálatások piacáig terjedhet a skála.","shortLead":"Az EU eddig csak személyeket és szervezeteket szankcionált, mostantól azonban egész ágazatokat fog büntetni...","id":"20210621_Belorusz_strategiai_agazatok_ellen_keszit_elo_szankciokat_az_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=340b419f-42a2-4c6c-b3c3-e3b5831630d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f0375e-bf78-46eb-9d74-a010de64eb96","keywords":null,"link":"/eurologus/20210621_Belorusz_strategiai_agazatok_ellen_keszit_elo_szankciokat_az_EU","timestamp":"2021. június. 21. 18:40","title":"Belarusz stratégiai ágazatok ellen készít elő szankciókat az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két szervezet szerint a törvény visszafordíthatatlan társadalmi feszültségeket és veszélyeket fog okozni.","shortLead":"A két szervezet szerint a törvény visszafordíthatatlan társadalmi feszültségeket és veszélyeket fog okozni.","id":"20210621_kozalkalmazott_szakszervezetek_homofobtorveny_homoszexuliasok_lmbt_ader_janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08513109-6a19-4c65-9380-6e9832edf61c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11388f61-2827-46e5-9543-eb4499656dcd","keywords":null,"link":"/kkv/20210621_kozalkalmazott_szakszervezetek_homofobtorveny_homoszexuliasok_lmbt_ader_janos","timestamp":"2021. június. 21. 18:14","title":"A közalkalmazottak szakszervezete arra kéri Ádert, hogy ne írja alá a melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a29743b-0c53-4baf-b3bc-c7f01916e6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c84ecd-41fc-4634-81ff-42744482173a","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_szilagyi_istvan_gyilkossag_per","timestamp":"2021. június. 22. 09:02","title":"Szilágyi István fia szerint egy rejtőzködő idegen végzett az édesapjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]