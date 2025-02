Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Arra kíváncsi, hogy az USAID kiket támogatott Szlovákiában, és szívesen találkozna is a milliárdossal.","shortLead":"Arra kíváncsi, hogy az USAID kiket támogatott Szlovákiában, és szívesen találkozna is a milliárdossal.","id":"20250210_robert-fico-elon-musk-szlovakia-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"4662f70b-9572-4187-a87c-8d30886e3d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_robert-fico-elon-musk-szlovakia-usaid","timestamp":"2025. február. 10. 17:17","title":"Fico levélben tudakolja Elon Musktól, hogy milyen amerikai pénzek mentek szlovákiai civileknek és újságíróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848970df-2d78-4d7a-9bc0-1db6533f6c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG lakossági felhasználásra szánt új klímája a Dualcool AI Air nevet kapta. Ebből már kitalálható, hogy mesterséges intelligencia dolgozik benne. A vállalat ígérete szerint a továbbfejlesztett modell több téren is érdekes újdonságokat kínál.","shortLead":"Az LG lakossági felhasználásra szánt új klímája a Dualcool AI Air nevet kapta. Ebből már kitalálható, hogy mesterséges...","id":"20250210_lg-klima-legkondi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848970df-2d78-4d7a-9bc0-1db6533f6c9c.jpg","index":0,"item":"ed6b0610-f077-4cc0-abe6-b20000bfe0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_lg-klima-legkondi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 10. 20:03","title":"Új rendszer kerül a légkondikba, itt az első ilyen klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","shortLead":"A rendőrség egyelőre nem minősítette terrorcselekménynek az esetet.","id":"20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"3a74c22f-60e2-45d4-9162-9023499cb0a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_irorszag-dublin-keses-tamadas","timestamp":"2025. február. 10. 05:19","title":"Három embert megsebesített egy késes támadó Dublinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9655f4ef-dab5-475c-b9f3-4ffb255841c5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Bár a meccs sima volt, emlékezetes pillanatokból ezúttal sem volt hiány.","shortLead":"Bár a meccs sima volt, emlékezetes pillanatokból ezúttal sem volt hiány.","id":"20250210_amerikai-foci-nfl-super-bowl-kepgaleria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9655f4ef-dab5-475c-b9f3-4ffb255841c5.jpg","index":0,"item":"3fd45687-a8b8-45bf-ac7d-914d5e41fa64","keywords":null,"link":"/elet/20250210_amerikai-foci-nfl-super-bowl-kepgaleria","timestamp":"2025. február. 10. 10:47","title":"Hét touchdown a pályán, Donald Trump a lelátón – ilyen volt a Super Bowl a fotósok szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368ea67d-1ed7-4a3e-a9cb-22dd9e9bfaab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szemle hagyományosan filmes verseny is, az ünnepélyes díjátadót, február 9-én, a Corvin mozi Korda termében tartották meg. A díjakat a versenykategóriák zsűrijei ítélték oda, és adták át.","shortLead":"A szemle hagyományosan filmes verseny is, az ünnepélyes díjátadót, február 9-én, a Corvin mozi Korda termében tartották...","id":"20250210_A-Magyarazat-mindenre-kapta-a-13-ev-utan-ujra-kiosztott-filmszemle-fodijat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/368ea67d-1ed7-4a3e-a9cb-22dd9e9bfaab.jpg","index":0,"item":"d5df490b-fd7d-43f5-90aa-eea272a30f2a","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_A-Magyarazat-mindenre-kapta-a-13-ev-utan-ujra-kiosztott-filmszemle-fodijat","timestamp":"2025. február. 10. 08:44","title":"A Magyarázat mindenre kapta a 13 év után újra kiosztott filmszemlefődíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b5eda1-c51c-4b2f-a3e2-89ee1768ad06","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vadászfegyver is előkerült a botrányos és véres utcai verekedésben.","shortLead":"Vadászfegyver is előkerült a botrányos és véres utcai verekedésben.","id":"20250209_Ketten-meghaltak-amikor-botokkal-es-puskaval-esett-egymasnak-ket-romaniai-klan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85b5eda1-c51c-4b2f-a3e2-89ee1768ad06.jpg","index":0,"item":"68da07ad-9f3d-49b7-851d-85748870b916","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_Ketten-meghaltak-amikor-botokkal-es-puskaval-esett-egymasnak-ket-romaniai-klan","timestamp":"2025. február. 09. 13:52","title":"Ketten meghaltak, amikor botokkal és puskával az utcán esett egymásnak két romániai klán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc469251-13cb-4dbb-b836-2fb3eb880124","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy pontot rontott Magyarország a Transparency International korrupcióérzékelési listáján, így maradt az Európai Unió legkorruptabb tagállama.","shortLead":"Egy pontot rontott Magyarország a Transparency International korrupcióérzékelési listáján, így maradt az Európai Unió...","id":"20250211_Transparency-International-korrupcio-erzekeles-korrupt-magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc469251-13cb-4dbb-b836-2fb3eb880124.jpg","index":0,"item":"6f2ffe16-31d3-4e41-bbbb-356c10ccf40c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Transparency-International-korrupcio-erzekeles-korrupt-magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 06:01","title":"Sorozatban a harmadik évben az EU legkorruptabb helye Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","shortLead":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","id":"20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e.jpg","index":0,"item":"838eac3c-4127-4a99-adf3-2cedc0d21609","keywords":null,"link":"/elet/20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","timestamp":"2025. február. 10. 08:28","title":"Ilyen lenne, ha Kanye West állna meztelenül a vörös szőnyegen a feketébe öltözött felesége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]