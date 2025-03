Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A humorista semmilyen beszólást nem kap, amikor tangában megy boltba – saját bevallása szerint.","shortLead":"A humorista semmilyen beszólást nem kap, amikor tangában megy boltba – saját bevallása szerint.","id":"20250309_Galla-Miklos-meztelenkedes-Elvezem-es-kivanom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90818c8b-1293-438a-bbcf-4b6a0bbb6378.jpg","index":0,"item":"0ef37402-f5ae-485e-9928-138ebb41fd4a","keywords":null,"link":"/kultura/20250309_Galla-Miklos-meztelenkedes-Elvezem-es-kivanom","timestamp":"2025. március. 09. 18:24","title":"Galla Miklós megszólalt a meztelenkedésről: „Élvezem és kívánom”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ede4213-cd13-4ab9-b7af-05d35a7deabf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország a középmezőnyben van.","shortLead":"Magyarország a középmezőnyben van.","id":"20250310_eu-matematika-oktatas-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ede4213-cd13-4ab9-b7af-05d35a7deabf.jpg","index":0,"item":"a2348f5d-6bc8-419c-9264-9aadc77be0b4","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_eu-matematika-oktatas-teljesitmeny","timestamp":"2025. március. 10. 08:55","title":"Zuhan a diákok teljesítménye matekból az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","shortLead":"A szakszervezet 8 százalékos béremelést és három pluszszabadnapot követel. ","id":"20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e03fa1a9-46e0-4c39-adc8-e6de69ff96e8.jpg","index":0,"item":"ef940f0a-dcbf-49b4-831b-0cb3918582fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_nemet-repuloterek-figyelmezteto-sztrajk-szakszervezet-kollektiv-szerzodes","timestamp":"2025. március. 10. 06:18","title":"Egynapos sztrájk kezdődött 13 német repülőtéren, 3400 járatot töröltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0731a09-b6f6-439e-a74a-4cbdc4b9aff4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A közelmúltban a piacról távozott Audi R8 utódja várhatóan a Lamborghini Temerario hajtásláncát vonultatja majd fel.","shortLead":"A közelmúltban a piacról távozott Audi R8 utódja várhatóan a Lamborghini Temerario hajtásláncát vonultatja majd fel.","id":"20250311_meglepetesre-feltamadhat-az-audi-r8-raadasul-akar-1000-benzines-loerovel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0731a09-b6f6-439e-a74a-4cbdc4b9aff4.jpg","index":0,"item":"024a7492-4c2c-4736-8215-a0e026f146be","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_meglepetesre-feltamadhat-az-audi-r8-raadasul-akar-1000-benzines-loerovel","timestamp":"2025. március. 11. 08:41","title":"Meglepetésre feltámadhat az Audi R8, ráadásul akár 1000 benzines lóerővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Carney szerint az amerikai elnök „sötét napokat” hozott Kanadára, és az országa már nem bízhat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Mark Carney szerint az amerikai elnök „sötét napokat” hozott Kanadára, és az országa már nem bízhat az Egyesült...","id":"20250310_mark-carney-kanada-miniszterelnok-justin-trudeau-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307.jpg","index":0,"item":"3567f17e-fbac-4108-acfd-84007bb14c2d","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_mark-carney-kanada-miniszterelnok-justin-trudeau-donald-trump","timestamp":"2025. március. 10. 09:47","title":"Megválasztották Justin Trudeau utódát, aki rögtön keményen oda is szólt Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15c1e98-64f8-4987-8657-8eadf6a61afd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Főként gépkezelőket és hegesztőket keresnek, de szállodai munkára is várnak munkásokat.","shortLead":"Főként gépkezelőket és hegesztőket keresnek, de szállodai munkára is várnak munkásokat.","id":"20250310_munkalehetoseg-fulop-szigetek-allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a15c1e98-64f8-4987-8657-8eadf6a61afd.jpg","index":0,"item":"33f42588-7ba8-4025-84cb-e6e16aaf2187","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_munkalehetoseg-fulop-szigetek-allasborze","timestamp":"2025. március. 10. 14:15","title":"Több ezer magyar munkalehetőséget kínálnak egy Fülöp-szigeteki állásbörzén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat a ragadós száj- és körömfájás miatt kellett leölni. A rendkívül fertőző betegség 50 év után jelent meg újra Magyarországon.","shortLead":"Az állatokat a ragadós száj- és körömfájás miatt kellett leölni. A rendkívül fertőző betegség 50 év után jelent meg...","id":"20250309_szaj-es-koromfajas-ezer-tonna-tetem-szarvasmarha-telep-babolna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/456c6ca3-21af-407b-884f-295cb82581c4.jpg","index":0,"item":"e627ae78-ba08-4c8c-88b1-2fa2d392fffa","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_szaj-es-koromfajas-ezer-tonna-tetem-szarvasmarha-telep-babolna","timestamp":"2025. március. 09. 21:29","title":"Hatalmas gödröt ástak Bábolna mellett, 1400 szarvasmarhát öltek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2480d9-d904-4737-8e26-03697c4e7181","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lego a nem hivatalos nemzetközi Super Mario-napra időzítette egy új gyűjtői készlet, a Super Mario: Mario Kart megjelenését.","shortLead":"A Lego a nem hivatalos nemzetközi Super Mario-napra időzítette egy új gyűjtői készlet, a Super Mario: Mario Kart...","id":"20250310_lego-mario-kart-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2480d9-d904-4737-8e26-03697c4e7181.jpg","index":0,"item":"3efbf25d-7a96-4a5b-be7f-62ca6f87239f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_lego-mario-kart-jatek","timestamp":"2025. március. 10. 11:07","title":"Itt a Lego nagy meglepetése: összerakható Mario Kart készült, épp a rajongók legfontosabb napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]