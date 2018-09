Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c132d2f2-73f5-4ab1-9236-ca12f91e934e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kekszek, pudingok és brownie is szerepelt a kínálatban, némi extrával.","shortLead":"Kekszek, pudingok és brownie is szerepelt a kínálatban, némi extrával.","id":"20180919_Marihuanas_sutiket_arult_a_templomban_ket_amerikai_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c132d2f2-73f5-4ab1-9236-ca12f91e934e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d63c3dd-93ab-49ad-b0ad-081d0a4cc4a7","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Marihuanas_sutiket_arult_a_templomban_ket_amerikai_no","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:40","title":"Marihuánás sütiket árult a templomban két amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar demokrácia állapotáról szóló, az Európai Parlament által elfogadott országjelentés szerzője a Facebookon üzent a támogatóinak.","shortLead":"A magyar demokrácia állapotáról szóló, az Európai Parlament által elfogadott országjelentés szerzője a Facebookon üzent...","id":"20180919_koszonetet_mondott_judith_sargentini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a3c094-41cb-441d-9750-373431da8a7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_koszonetet_mondott_judith_sargentini","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:18","title":"Köszönetet mondott Judith Sargentini, rárontottak a kommentelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A javaslatról hamarosan szavazhatnak.","shortLead":"A javaslatról hamarosan szavazhatnak.","id":"20180920_Orokbefogadoi_dijjal_porgetne_fel_az_orokbefogadast_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d16bc9d-d070-41ee-9fca-557b88381a50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e0bcf9-993e-430e-a1bd-ea65340b2fa8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Orokbefogadoi_dijjal_porgetne_fel_az_orokbefogadast_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:58","title":"Örökbefogadói díjjal pörgetné fel az örökbefogadást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1f8276-5f9d-45c3-bdb4-7345ebbbf9d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat kitörte az ablakot, szemlélődött, majd távozott.","shortLead":"Az állat kitörte az ablakot, szemlélődött, majd távozott.","id":"20180919_Kozeledett_az_autojahoz_a_sofor_amikor_radudalt_belole_a_medve__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1f8276-5f9d-45c3-bdb4-7345ebbbf9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd02c8ff-d9b2-4a88-bde4-c2ff108c1347","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Kozeledett_az_autojahoz_a_sofor_amikor_radudalt_belole_a_medve__video","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:20","title":"Közeledett az autójához a sofőr, amikor rádudált a medve – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc3552c6-a344-494b-9971-e4c6fb4d4e90","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180920_Boriszov_beszolt_Orban_ujabb_baratot_veszit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc3552c6-a344-494b-9971-e4c6fb4d4e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c61233d-ffc4-4730-a3cd-569a30cd5a80","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Boriszov_beszolt_Orban_ujabb_baratot_veszit","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:33","title":"Boriszov beszólt: Orbán újabb barátot veszít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni vele. ","shortLead":"A fentanil elnevezésű szer légipostával érkezett Kínából. Még becsomagolt állapotban is nagyon veszélyes érintkezni...","id":"20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f70b93-eda5-4a58-af1c-62680d2f6a1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Halalos_merget_rejtett_egy_Ferihegyen_atvizsgalt_csomag","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:49","title":"Halálos mérget rejtett egy Ferihegyen átvizsgált csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Virginia Tech műszaki egyetem kutatóinak elsőként sikerült kifejleszteniük egy olyan, vegyszerek és energiafelhasználás nélkül működő fagymentesítő technológiát, amely állításuk szerint korlátlan ideig képes egy felület 90 százalékát szárazon és jégmentesen tartani.","shortLead":"Az amerikai Virginia Tech műszaki egyetem kutatóinak elsőként sikerült kifejleszteniük egy olyan, vegyszerek és...","id":"20180919_vegyszerek_energia_nelkul_mukodo_fagymentesito_technologia_fagymentesites_jegtelenites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63244a7c-b962-4e44-94e9-edb7596f7631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8436aa1-744b-4f2f-8f1a-7822c8658a29","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_vegyszerek_energia_nelkul_mukodo_fagymentesito_technologia_fagymentesites_jegtelenites","timestamp":"2018. szeptember. 19. 13:03","title":"Minden autós álma: kitalálták a vegyszerek és energia nélkül működő fagymentesítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae32b833-8d72-4f52-89e8-b3a769172561","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia fellebbviteli bíróság helybenhagyta a kártérítést.","shortLead":"A francia fellebbviteli bíróság helybenhagyta a kártérítést.","id":"20180919_Karterites_Katalin_hercegno_felmeztelen_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae32b833-8d72-4f52-89e8-b3a769172561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df77b54-bd33-4a50-abc5-56b8bf44c30f","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Karterites_Katalin_hercegno_felmeztelen_fotok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:34","title":"100 ezer euró kártérítést kap a hercegi pár Katalin félmeztelen fotóiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]