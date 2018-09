Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6c57276-39fd-4765-894b-cf8c09483dfa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NBIII-as csapatnál már a fizetésekre sincs pénz.","shortLead":"Az NBIII-as csapatnál már a fizetésekre sincs pénz.","id":"20180918_Nem_tudott_dohanyt_szerezni_a_hodmezovasarhelyi_focinak_Lazar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c57276-39fd-4765-894b-cf8c09483dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dbdcab-aee5-4005-8029-16580aacb5b4","keywords":null,"link":"/kkv/20180918_Nem_tudott_dohanyt_szerezni_a_hodmezovasarhelyi_focinak_Lazar","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:27","title":"Nem tudott dohányt szerezni a hódmezővásárhelyi focinak Lázár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta Sanghajban a Mesterséges Intelligencia Világkonferenciájának megnyitóján Liu Ho miniszterelnök-helyettes. ","shortLead":"Világfalu lakói vagyunk, egyesítenünk kell az erőfeszítéseinket a mesterséges intelligencia terén- ezt hangsúlyozta...","id":"20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cf96a88-d8a0-418c-bad3-eb6586ba1b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a5a3a9a-bfdd-4481-989c-cd59c5eba8a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Mi_lesz_a_szerenyebb_kepessegu_politikusokkal_ha_oda_is_betor_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. szeptember. 18. 12:36","title":"Mi lesz a szerényebb képességű politikusokkal, ha oda is betör a mesterséges intelligencia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d8089f-9696-42b0-b1d3-45f26bef1910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl okos módját választotta a rejtőzködésnek.","shortLead":"Nem túl okos módját választotta a rejtőzködésnek.","id":"20180919_Lepedo_ala_bujt_a_lopas_miatt_korozott_fiatal_de_a_rendorok_eleg_gyorsan_megtalaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79d8089f-9696-42b0-b1d3-45f26bef1910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0c0bb0-ace5-415b-8ec1-20a2683d66b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Lepedo_ala_bujt_a_lopas_miatt_korozott_fiatal_de_a_rendorok_eleg_gyorsan_megtalaltak","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:36","title":"Lepedő alá bújt a lopás miatt körözött fiatal, de a rendőrök elég gyorsan megtalálták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528","c_author":"Almási Miklós","category":"tudomany","description":"Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Válaszcikk Bojár Gábor vitaindító írására.","shortLead":"Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Válaszcikk Bojár Gábor vitaindító írására.","id":"20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4908c6a0-215b-47e9-b00f-5d161041a3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:27","title":"A forradalom csodái – és félelmeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6ee2fb8-9c06-4d52-9d11-e5d9ef716962","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt perelik be, aki először nyilvánosságra hozta a történetet úgy, hogy a két sportoló beazonosítható volt. ","shortLead":"Azt perelik be, aki először nyilvánosságra hozta a történetet úgy, hogy a két sportoló beazonosítható volt. ","id":"20180918_Szemelyisegi_jogi_pert_inditanak_a_szexualis_eroszakkal_megvadolt_vizilabdazok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6ee2fb8-9c06-4d52-9d11-e5d9ef716962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13511a11-f2fd-4649-bf1e-84a3ddbe1217","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Szemelyisegi_jogi_pert_inditanak_a_szexualis_eroszakkal_megvadolt_vizilabdazok","timestamp":"2018. szeptember. 18. 22:47","title":"Személyiségi jogi pert indítanak a szexuális erőszakkal megvádolt vízilabdázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A balti államok hivatalos tiltakozásának engedve a cég már nem árusítja a Szovjetunió szimbólumait ábrázoló pólókat. ","shortLead":"A balti államok hivatalos tiltakozásának engedve a cég már nem árusítja a Szovjetunió szimbólumait ábrázoló pólókat. ","id":"20180920_Engedett_a_Walmart_leveszik_a_CCCPs_polokat_a_polcokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fde51f8-430a-445f-972a-5a8e73eaadeb","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Engedett_a_Walmart_leveszik_a_CCCPs_polokat_a_polcokrol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:18","title":"Engedett a Walmart: leveszik a CCCP-s pólókat a polcokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c65f37-9b6e-4e85-9129-af20e1c5a021","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akkora üzlet lett napenergiába fektetni, hogy ezt még a kormány oligarchái sem hagyhatták ki. Azóta a szabályozás is a kezük alá játszik.","shortLead":"Akkora üzlet lett napenergiába fektetni, hogy ezt még a kormány oligarchái sem hagyhatták ki. Azóta a szabályozás is...","id":"20180919_Az_atomparti_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyernek_nagyot_a_napenergian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c65f37-9b6e-4e85-9129-af20e1c5a021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af67c769-62e2-4869-86e0-d3bc69d0dcd2","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Az_atomparti_kormany_kedvenc_uzletemberei_nyernek_nagyot_a_napenergian","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:41","title":"Az atompárti kormány kedvenc üzletemberei nyernek nagyot a napenergián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5826b6-16d3-4805-9481-948a9aed6082","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Storm Alinak hívott vihar fákat csavar ki, komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben, több százezer háztartás maradt áram nélkül.","shortLead":"A Storm Alinak hívott vihar fákat csavar ki, komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben, több százezer háztartás maradt...","id":"20180919_Eros_vihar_tombol_a_brit_szigeteken_mar_halalos_aldozat_is_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4c5826b6-16d3-4805-9481-948a9aed6082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73af5563-9de2-47a4-8a89-1dc68ae597c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Eros_vihar_tombol_a_brit_szigeteken_mar_halalos_aldozat_is_van","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:58","title":"Meghalt, amikor az Ali vihar lefújta az ír sziklafalról a lakókocsiját – fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]