[{"available":true,"c_guid":"a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírportál közleményt adott ki az Index körüli érdekeltség tulajdonosváltása után, a lap azt írja, hogy biztosított a portál független működése.","shortLead":"A hírportál közleményt adott ki az Index körüli érdekeltség tulajdonosváltása után, a lap azt írja, hogy biztosított...","id":"20180918_Index_Maradunk_amik_voltunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a75bab95-e85f-4792-83d6-1b8b49aa59a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"420f85a8-5d99-4040-9b3d-74a4f0c66bdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Index_Maradunk_amik_voltunk","timestamp":"2018. szeptember. 18. 14:57","title":"Index: Maradunk, amik voltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccf41d22-8ab4-4602-88d0-54312486ff40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapestiek fele elégedetlen azzal, amilyen az oktatás a városban.","shortLead":"A budapestiek fele elégedetlen azzal, amilyen az oktatás a városban.","id":"20180918_Alig_van_fovaros_ahol_jobban_utaljak_az_iskolakat_mint_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccf41d22-8ab4-4602-88d0-54312486ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699f77da-3ccb-433b-80ca-c0d94552c8c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180918_Alig_van_fovaros_ahol_jobban_utaljak_az_iskolakat_mint_Budapesten","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:59","title":"Alig van főváros, ahol jobban utálják az iskolákat, mint Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak „műbalhé” folyik, amit az ellenzék gerjeszt.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium államtitkára szerint a migrációs fenyegetés továbbra is valós, az egészségügyben viszont csak...","id":"20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfac8b12-d8c2-441f-88ea-328180b912fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2aa55b-6b1c-45d5-ab10-cc8bf518ef23","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Nemeth_Szilard_Tobb_ezer_illegalis_bevandorlo_csak_arra_var_hogy_lebontsak_a_hatarzarat","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:50","title":"Németh Szilárd: Több ezer illegális bevándorló csak arra vár, hogy lebontsák a határzárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jobb későn, mint soha: a legutóbbi hírek szerint egy közkedvelt funkció bevezetésén dolgozik a legnépszerűbb üzenetküldő szolgáltatás, a WhatsApp.","shortLead":"Jobb későn, mint soha: a legutóbbi hírek szerint egy közkedvelt funkció bevezetésén dolgozik a legnépszerűbb...","id":"20180918_whatsapp_sotet_mod_dark_mode_pletyka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=020663f1-6937-4e4f-a045-253430ba5776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b858f62-d62b-4bc6-8f3b-5e9f97d7c327","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_whatsapp_sotet_mod_dark_mode_pletyka","timestamp":"2018. szeptember. 18. 17:03","title":"Nem (csak) vakítás: hasznos, sötét újítás érkezhet a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A \"főpap\" arra kérte a csatlakozókat, hogy fizessenek be pénzt, amit ha másokat is beszerveznek, segélyként visszakaphatnak. ","shortLead":"A \"főpap\" arra kérte a csatlakozókat, hogy fizessenek be pénzt, amit ha másokat is beszerveznek, segélyként...","id":"20180920_Allitolagos_egyhaz_neveben_szervezett_piramisjatekot_egy_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7825c14a-3868-4e77-af9e-a57bb3b6076d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Allitolagos_egyhaz_neveben_szervezett_piramisjatekot_egy_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:54","title":"Állítólagos egyház nevében szervezett piramisjátékot egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla szerint szándékosan állítottak valótlant a Jobbikról.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla szerint szándékosan állítottak valótlant a Jobbikról.","id":"20180919_jogeros_itelet_jobbik_lokal_magyar_idok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1205c99a-1fe0-420d-b2ad-d598df2b767c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_jogeros_itelet_jobbik_lokal_magyar_idok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:45","title":"Fizethet a Jobbiknak a Lokál és a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt nem tudni, mikor jön a következő lépés. ","shortLead":"Azt nem tudni, mikor jön a következő lépés. ","id":"20180919_Sargentinijelentes_elindult_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa5e8e13-dac6-4d2f-b799-b372468773d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Sargentinijelentes_elindult_a_Magyarorszaggal_szembeni_eljaras","timestamp":"2018. szeptember. 19. 11:30","title":"Sargentini-jelentés: elindult a Magyarországgal szembeni eljárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az e technikával élők máshogy reagálnak a negatív érzelmekre.","shortLead":"Az e technikával élők máshogy reagálnak a negatív érzelmekre.","id":"20180920_Ha_fel_az_elutasitastol_meditaljon_tobbet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5970ce1-60f9-4718-8e5c-0055f5814b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b1a6f8-dbf6-497a-9fe5-f4dfd68115b5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180920_Ha_fel_az_elutasitastol_meditaljon_tobbet","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:15","title":"Ha fél az elutasítástól, meditáljon többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]