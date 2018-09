Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Távoznia kellett a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Osztályának éléről dr. Székely Lászlónak – értesült a 24.hu.","shortLead":"Távoznia kellett a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet Szívsebészeti Osztályának éléről dr. Székely...","id":"20180919_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_foorvos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8d31a1-cccc-42c1-9363-f655da4b23e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_osztalyvezeto_foorvos","timestamp":"2018. szeptember. 19. 16:19","title":"Elküldték az Országos Kardiológiai Intézet osztályvezető főorvosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfae8bf1-169a-41d0-a204-808122d345f6","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Mióta a karakán gyerekkórusról szóló Mindenki című rövidfilmje másfél éve Oscart nyert, elvesztettük szem elől Deák Kristófot. Egy Andrássy úti bérházban bukkanunk rá, ahol ávósok több mint egy tucat embert ejtettek túszul egy lakásban. Az Oscar-díjas rendező épp Foglyok című tévéfilmjét forgatja Szamosi Zsófiával, Fekete Ernővel, Sodró Elizával. A levéltárból előásott, valóban megtörtént esetből olyan abszurd humorú fekete komédiát szeretne gyúrni, mint amilyen az Isten hozta, őrnagy úr! Ez lesz az első egész estés filmje, amúgy Hollywoodban készül egy gyerekasztronautákról szóló családi mozira.","shortLead":"Mióta a karakán gyerekkórusról szóló Mindenki című rövidfilmje másfél éve Oscart nyert, elvesztettük szem elől Deák...","id":"20180918__deak_kristof_filmje_filmforgatas_foglyok_szamosi_zsofia_fekete_erno_sodro_eliza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfae8bf1-169a-41d0-a204-808122d345f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b25799d-3499-4dec-b1de-1249c3a59a6f","keywords":null,"link":"/kultura/20180918__deak_kristof_filmje_filmforgatas_foglyok_szamosi_zsofia_fekete_erno_sodro_eliza","timestamp":"2018. szeptember. 18. 20:00","title":"Mire készül egy Oscar-díjas a dohos pesti gangon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is tőlük függnek az újságírók.","shortLead":"A 444 szerint az új tulajdonosok akár közvetlenül is beavatkozhatnak a szerkesztőség életébe, ráadásul pénzügyileg is...","id":"20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f3a0df-e869-4463-ac40-775ee8de3cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0370a83a-a249-4269-b7bd-85d0d2b4caa9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_Meg_szabad_de_nagyon_kiszolgaltatott_helyzetben_van_az_Index","timestamp":"2018. szeptember. 18. 19:40","title":"Kiszolgáltatott helyzetbe hozta a szerkesztőséget az Index körüli cégek tulajdonosváltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is bemutatkozott a készülék. A Lumix LX100 második generációs változata a kompakt fényképezőgépek piacát igyekszik felrázni.","shortLead":"Augusztus végén rántotta le a leplet a Panasonic a legújabb fényképezőgépéről, szeptember közepén Magyarországon is...","id":"20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81cfbe70-d475-4db8-9b4c-d3cef8294505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b489f7-f8ee-498a-891d-daaa02491a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20180918_panasonic_lumix_lx100ii_kompakt_fenykepezogep_specifikacio_arak","timestamp":"2018. szeptember. 18. 13:03","title":"A Panasonic új fotógépe felrázná a kompakt fényképezők piacát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatóság (NAMMD) ismét engedélyezte a Richter nagykereskedelmi leányvállalata, a Pharmafarm SA működését – közölte a Richter a BÉT honlapján szerdán. A Richter óriásit bukhatott egy korábbi szankció miatt.","shortLead":"A romániai Gyógyszer és Orvosi Eszközök Nemzeti Hatóság (NAMMD) ismét engedélyezte a Richter nagykereskedelmi...","id":"20180919_Eurotizmilliokat_bukhatott_a_Richter_azon_hogy_egyik_teherautobol_a_masikba_pakoltak_a_gyogyszereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c18797b-62d1-4c5a-9158-3022d90c8867","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Eurotizmilliokat_bukhatott_a_Richter_azon_hogy_egyik_teherautobol_a_masikba_pakoltak_a_gyogyszereket","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:03","title":"Eurótízmilliókat bukhatott a Richter azon, hogy egyik teherautóból a másikba pakolták a gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528","c_author":"Almási Miklós","category":"tudomany","description":"Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Válaszcikk Bojár Gábor vitaindító írására.","shortLead":"Az információs hatalomnak nemcsak haszna, hanem veszélyei is vannak. Válaszcikk Bojár Gábor vitaindító írására.","id":"20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2235b4-cb9f-4921-afbf-839c648c7528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4908c6a0-215b-47e9-b00f-5d161041a3ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_A_forradalom_csodai__es_felelmeim","timestamp":"2018. szeptember. 19. 10:27","title":"A forradalom csodái – és félelmeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc03b102-858e-49f5-882e-c15b154ca92a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mint elmondta, \"örül annak, hogy a találkozón végre nem a migránsok szétosztásáról, hanem a határok védelméről beszélnek majd\".","shortLead":"Mint elmondta, \"örül annak, hogy a találkozón végre nem a migránsok szétosztásáról, hanem a határok védelméről...","id":"20180919_Orban_Viktor_Salzburgbol_Facebook_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc03b102-858e-49f5-882e-c15b154ca92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d3381c-ac5b-4749-b202-8ab07a3fe659","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orban_Viktor_Salzburgbol_Facebook_video","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:37","title":"Orbán Viktor Salzburgból jelentkezett be a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindegyik megyei lap oldalán ott virít a miniszterelnök keddi bejelentése. 