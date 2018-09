Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az észak-magyarországi megyében jelentősen az országos átlag felett van a halálozás, a férfiaknál 12, a nőknél 9 százalékos az eltérés, emellett a várható élettartam mindkét nem esetében alacsonyabb a magyarországi átlagnál – derül ki a megye egészségi helyzetéről készült beszámolóból, amelyről csütörtökön tárgyalt a nógrádi közgyűlés.","shortLead":"Az észak-magyarországi megyében jelentősen az országos átlag felett van a halálozás, a férfiaknál 12, a nőknél 9...","id":"20180920_nograd_megye_kozgyules_egeszsegugyi_halalozasi_adatok_tisztifoorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888713c-9723-4393-8d3c-e666830c923f","keywords":null,"link":"/elet/20180920_nograd_megye_kozgyules_egeszsegugyi_halalozasi_adatok_tisztifoorvos","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:44","title":"Döbbenetes demográfiai adatok érkeztek Nógrádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült: csak a lényeg nem igaz belőle. A leleplezést egyúttal figyelmeztetésnek szánták: baj lehet a tudományos közlemények minőség-ellenőrzésével.","shortLead":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült...","id":"20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe992bea-425f-4acd-9167-46b53996fc27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:03","title":"Egy vibrátoros könyv bizonyítja: a tudományba is beférkőzhet a kamuzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea12294-e579-4765-80d7-6fc3b206b8e8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színes,izgalmas gasztro-programmal várja a városlakókat a Ráday Korzó. Távoli országok kulináris kínálatába is belekóstolhatunk szeptember 28-29-én, pénteken és szombaton, ha bevetődünk a ferencvárosi közösségi fesztivál forgatagába.\r

\r

","shortLead":"Színes,izgalmas gasztro-programmal várja a városlakókat a Ráday Korzó. Távoli országok kulináris kínálatába is...","id":"20180918_Foldkoruli_utazas_a_Ferencvarosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ea12294-e579-4765-80d7-6fc3b206b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ee13cb1-0c7e-492a-af41-1b1756570682","keywords":null,"link":"/elet/20180918_Foldkoruli_utazas_a_Ferencvarosban","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:53","title":"Földkörüli utazás a Ferencvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026d1963-6794-4762-b0ad-df1159e8fb29","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nagy volt az öröm. ","shortLead":"Nagy volt az öröm. ","id":"20180919_Csillag_hiressegek_setanya_Jack_Black","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=026d1963-6794-4762-b0ad-df1159e8fb29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247c0f79-4cb1-4ecb-9ae5-be81b27a604b","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Csillag_hiressegek_setanya_Jack_Black","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:56","title":"Csillagot kapott a Hírességek sétányán, pózolt, ugrált, lefeküdt a szakállas Jack Black","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 200 millió térfigyelő kamera előtt zajlik a kínai állampolgárok élete. A cyberpunk művekből ismerhető jövő a szemü(n)k előtt épül ki: a technológiai fejlesztéseket hosszú ideje prioritásként kezelő kínai állam megértette, hogy elérkeztünk ahhoz a rendszerfejlettséghez, amelynél már mindenhol mindenkit meg lehet figyelni, nyilván lehet tartani és automatikusan ki is lehet értékelni.","shortLead":"Több mint 200 millió térfigyelő kamera előtt zajlik a kínai állampolgárok élete. A cyberpunk művekből ismerhető jövő...","id":"20180919_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7713d-cc30-4ea5-a047-5ef7687a12ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acdadb6-10b9-43d1-898a-7ef3575a1590","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_kina_tarsadalmi_kreditrendszer_hogyan_mukodik_pontszam_megfigyeles_digitalis_diktatura","timestamp":"2018. szeptember. 19. 08:03","title":"Egy durva bemutató: így működik Kínában a mindenkit figyelő, mindenről tudó rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b05f76-cdd6-453a-9f86-b41f5717ea14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terence Hill-lázban ég Budapest. ","shortLead":"Terence Hill-lázban ég Budapest. ","id":"20180920_Elneveztek_a_dombot_a_Bud_Spencer_parkban_konnyu_kitalalni_hogy_kirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b05f76-cdd6-453a-9f86-b41f5717ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6b3fde-09f4-4af2-a916-741ca63ff867","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Elneveztek_a_dombot_a_Bud_Spencer_parkban_konnyu_kitalalni_hogy_kirol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:37","title":"Elnevezték a dombot a Bud Spencer parkban, könnyű kitalálni, hogy kiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Márpedig ennyibe kerülhet a létrehozásuk.","shortLead":"Márpedig ennyibe kerülhet a létrehozásuk.","id":"20180920_138_millio_forintba_kerul_majd_egy_uj_munkahely_a_BMWnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=955626d6-1987-4f8a-b754-a9a4e9a149f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0208f417-c0ec-43b2-b154-969861ff137e","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_138_millio_forintba_kerul_majd_egy_uj_munkahely_a_BMWnel","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:44","title":"Hogyan kerülhet egyetlen munkahely 138 millió forintba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az MSZP EP-képviselője szerint az utóbbi időben rengeteg gyűlölködő és fenyegető üzenetet kapott, de a mostani mellett már nem tud elmenni szó nélkül.","shortLead":"Az MSZP EP-képviselője szerint az utóbbi időben rengeteg gyűlölködő és fenyegető üzenetet kapott, de a mostani mellett...","id":"20180920_Akasztott_emberkent_latna_szivesen_Ujhelyit_egy_szelsojobboldali_portal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509e48e6-854d-4940-84f2-c206100b0361","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Akasztott_emberkent_latna_szivesen_Ujhelyit_egy_szelsojobboldali_portal","timestamp":"2018. szeptember. 20. 19:13","title":"Akasztott emberként látná szívesen Ujhelyit egy szélsőjobboldali portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]