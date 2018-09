Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek, hogy félreálljon, és átadja a helyet olyanoknak, akik többet tudnak hozzátenni a magyar teniszhez.","shortLead":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek...","id":"20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7365762-33f5-407d-ba0e-bc205c566f35","keywords":null,"link":"/sport/20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:59","title":"Újabb elnökségi tag távozott a teniszszövetségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt legalább tíz emut, s közben hisztérikusan nevet és szidalmazza a szerencsétlen madarakat. A közösségi oldalakon már több állítólagos elkövetőt is beazonosítottak, a rendőrség azt kéri, senki se cselekedjen dühből, inkább tegyen hivatalos feljelentést. Egy ausztrál férfi azt állítja, miután ismeretlenek őt nevezték meg emu-gyilkosként, több halálos fenyegetést kapott. \r

","shortLead":"Az egész világot bejárták azok a képsorok, amelyeken egy ausztrál fiatalember fehér terepjárójával szándékosan elüt...","id":"20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf1a4836-4ed4-4b43-973b-d0759df620c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75814981-8de1-44c4-ba96-1178a7629b72","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Az_emukra_vadaszott_most_ra_vadasznak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:46","title":"Videó: Szándékosan gázolt emukat az úton, most rá vadásznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea84402f-c19f-4b44-b213-e2b59cf147c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kerék Csaba és a bennfentes kereskedelem miatt az MNB által elmarasztalt Fintha-Nagy Ádám ügyvéd mellett az állam is küzd a nyereséges debreceni tőzsdei cég, a Kartonpack Nyrt. kontrolljáért.","shortLead":"Kerék Csaba és a bennfentes kereskedelem miatt az MNB által elmarasztalt Fintha-Nagy Ádám ügyvéd mellett az állam is...","id":"20180920_Oriasi_kuzdelem_folyik_a_Kulcsarugy_masodrendu_vadlottjanak_botranyos_de_sikeres_cegeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea84402f-c19f-4b44-b213-e2b59cf147c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc30fde-72c4-42de-a42b-f38d318adbbb","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Oriasi_kuzdelem_folyik_a_Kulcsarugy_masodrendu_vadlottjanak_botranyos_de_sikeres_cegeert","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Óriási küzdelem folyik a Kulcsár-ügy másodrendű vádlottjának botrányos, de sikeres cégéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"8,5 millió felett van a bankszámlák száma Magyarországon, tulajdonosaik pedig nagyon hűségesek, mindössze maximum 5 százalékuk vált évente kedvezőbb termékre. Pedig minél régebbi egy számla, annál nagyobb az esély rá, hogy találni a piacon olcsóbbat, mert a bankok a vevőcsalogató akcióikat idővel kifuttatják, díjaikat pedig apránként növelik. A tét egy átlagos ügyfél esetében évente akár 30-40 ezer forint is lehet.","shortLead":"8,5 millió felett van a bankszámlák száma Magyarországon, tulajdonosaik pedig nagyon hűségesek, mindössze maximum 5...","id":"20180921_Ket_ora_alatt_huszezer_forintot_kereshetnenk_a_bankokon_megis_bennuk_hagyjuk_a_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3823d7-06a3-4f2c-a448-d95c9481fd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9f88dc-b32c-4a08-a51c-0fd6de37f42b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Ket_ora_alatt_huszezer_forintot_kereshetnenk_a_bankokon_megis_bennuk_hagyjuk_a_penzt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:02","title":"Akar két óra alatt húszezer forintot keresni? Akkor miért nem teszi meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf8f480-125f-4bfa-9fb4-3efba53d3af0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pénzt nem kell visszafizetni.","shortLead":"A pénzt nem kell visszafizetni.","id":"20180920_A_kormany_12_milliard_forintot_adott_fejlesztesre_egy_tatabanyai_gyarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bf8f480-125f-4bfa-9fb4-3efba53d3af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabc9960-6d15-4685-9151-bf8ff3a12e00","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_A_kormany_12_milliard_forintot_adott_fejlesztesre_egy_tatabanyai_gyarnak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:54","title":"A kormány 1,2 milliárd forintot adott fejlesztésre egy tatabányai gyárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963f68dc-33a9-436b-a0e3-5af3e6c37407","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint ezúttal orvosok is beadták a felmondásukat az ajkai kórházban. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint ezúttal orvosok is beadták a felmondásukat az ajkai kórházban. ","id":"20180921_Ujabb_gondok_az_ajkai_korhazban_most_orvosok_tavoznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=963f68dc-33a9-436b-a0e3-5af3e6c37407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f337a6b4-629f-42e9-a9e5-6e9b70acec94","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ujabb_gondok_az_ajkai_korhazban_most_orvosok_tavoznak","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:28","title":"Újabb gondok az ajkai kórházban: most orvosok távoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A balti államok hivatalos tiltakozásának engedve a cég már nem árusítja a Szovjetunió szimbólumait ábrázoló pólókat. ","shortLead":"A balti államok hivatalos tiltakozásának engedve a cég már nem árusítja a Szovjetunió szimbólumait ábrázoló pólókat. ","id":"20180920_Engedett_a_Walmart_leveszik_a_CCCPs_polokat_a_polcokrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fde51f8-430a-445f-972a-5a8e73eaadeb","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Engedett_a_Walmart_leveszik_a_CCCPs_polokat_a_polcokrol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:18","title":"Engedett a Walmart: leveszik a CCCP-s pólókat a polcokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátlan italfogyasztással hirdet bulit bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak a Fővárosi Törvényszék elnöke. Az október közepén a Pesti Központi Kerületi Bíróság udvarára tervezett buli alighanem összefügg azzal, hogy a tavasszal Handó Tünde által megbízott Polgárné Vida Juditnak a kinevezéséhez meg kellene nyerni a bírák többségének támogatását. ","shortLead":"Korlátlan italfogyasztással hirdet bulit bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak a Fővárosi Törvényszék elnöke...","id":"20180921_Ingyen_sor_es_retro_buli__igy_mulat_ma_egy_fovarosi_biro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92e6461d-e1ce-4c5b-8fcc-2b09da1b1209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64610075-56b6-40a9-87c4-4e257792090e","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Ingyen_sor_es_retro_buli__igy_mulat_ma_egy_fovarosi_biro","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:02","title":"Ingyensör és retró buli – így mulat ma egy fővárosi bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]