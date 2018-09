Úgy látszik, elirigyelte a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egyik legrégibb kampányszlogenjét a Fővárosi Törvényszék egyelőre kevéssé népszerű megbízott elnöke, aki most bulit szervez kollégáinak, ingyenitallal és zsíros kenyérrel. A Markó utcai Pesti Központi Kerületi Bíróság udvarára szervezett partin az ígértek szerint lesz és karaoke is, a hangulatról pedig az 1998-ban eredetileg csupa APEH-alkalmazottakból alakult Tax&Roll zenekar – amely nevét az adó és rock and roll kifejezések összevonásból kapta – gondoskodik majd. Adóellenőrzés azonban biztosan nem várható az estén, a tagok többsége ugyanis ma már jogász, és az interneten fellelhető információk alapján ma már csak egy zenész képviseli az adóhatóságot.

A hvg.hu úgy tudja, a közelmúltban kiplakátolt rendezvény nem kis derültséget keltett az érintettek körében. A célja viszont minden bizonnyal nagyon is komoly: az ország legnagyobb bíróságának élén ugyanis május óta csak megbízott elnök áll, Polgárné Vida Judit, akinek megbízása valósággal sokkolóan hatott a törvényszéken és a hírek szerint még nem sikerült elnyernie a kollégák bizalmát. Pedig ismerős a terepen: ő volt az, aki öt éve, a hvg.hu által feltárt plágium ügy miatt volt kénytelen lemondani a Fővárosi Törvényszék elnökhelyettesi posztjáról.

A bíróság Kisbíró című házi magazinjában Polgárné sajátjaként jegyezte mások írásait, ám ennek semmilyen következménye nem lett. Újabban egyébként már nem Paulo Coelhótól, hanem Yoda mestertől idéz a kollégáinak címzett üzeneteiben. A szerzői jogsértés miatt viszont nem indult eljárás és Polgárné karrierjében is csak egy kis, ám ma már látszik, hogy mindenképpen gyümölcsöző kitérőt jelentett az OBH-ban eltöltött néhány.

Kattintásra a kép nagyobb lesz © hvg.hu

A megbízatása azonban csak májusig szól. A kinevezését pedig csak akkor remélheti, ha sikerül megszereznie a fővárosi bírók többségének támogatását. Enélkül viszont az Országos Bírói Tanács egyetértését kellene megszerezni a kinevezéshez, amire pillanatnyilag kevés esély látszik. Polgárné megbízása ugyanis nagy vihart kavart a bíróságokon belül. A posztra ugyanis egyetlen pályázó volt: Fazekas Sándor, korábbi elnök, az ő pályázatait (kétszer is nekifutott) érdemi indoklás nélkül ejtette Handó. A Fővárosi Törvényszék elnöki pályázata is az a fajta eljárás volt, amelyek miatt OBT-vizsgálat indult. Itt megállapították, hogy Handó törvénytelen kinevezési gyakorlatot folytat.

Az októberi buliról megkérdeztük a Fővárosi Törvényszéket is. A sajtóosztály válasza szerint ez lesz a törvénykezési szünet utáni évadnyitó rendezvény.

A kötetlenebb hangvételű rendezvény megtartására azért merült fel igény, mert a törvényszék méretéből és elhelyezkedéséből kifolyólag az egyes szervezeti egységek (a kerületi bíróságok, illetve akár csak a Pesti Központi Kerületi Bíróság egyes csoportjai is) egymástól földrajzilag elkülönülten működnek, és bár a vezetők közötti együttműködés folyamatos, fontos, hogy a kollégák is jobban megismerjék egymást – magyarázták.

Hozzátéve: „erre kiválóan alkalmas egy kötetlen hangulatban eltöltött, élménygazdag rendezvény”. Az állítólag önkéntes szervezők szerint a „személyes jó kapcsolat a munkakapcsolatra és a dolgozók közötti szakmai együttműködésre is pozitív hatással van, így az esemény kiemelt célja a kollegialitás és az összetartozás érzés megerősítése”.

Érvelnek azzal is a buli mellett, hogy a bíróságok előtt az új eljárásjogi kódexek hatályba lépésével számtalan új kihívás áll, amelynek hatékony kezeléséhez elengedhetetlen a törvényszék valamennyi bíróságának, bírájának és dolgozójának az együttműködése. Éppen azért minden egyes dolgozót szívesen látnak – írják, „aki szívesen kikapcsolódna egy munkával eltöltött hét után, szívesen beszélgetne informálisabb körülmények között azokkal a munkatársaival is, akikkel a napi munkavégzés során személyesen nem találkozik, és nem utolsósorban kíváncsi a szintén kollégákból szerveződött hobbizenekarra”.

A bíróság közlése szerint a fellépő zenekar a bíróság fogalmazóinak hobbizenekara, „akik nagyon örültek a lehetőségnek, hogy ezen oldalukról is megmutathatják tehetségüket a kollégáiknak, így költségként ezzel kapcsolatban is csak az Artisjus részére fizetendő jogdíj merült fel”. A kötetlen hangulat megteremtéséhez szükséges „retro” stílusú környezet dekorációja, az ingyenes zsíros kenyér, valamint a csapolt sör, fröccs, és üdítők összköltségére vonatkozóan még nem áll rendelkezésre pontos adat – írják. A költség függ a résztvevők számától, melynek felmérése jelenleg is zajlik, a számlákat mindenesetre a Fővárosi Törvényszék állja.