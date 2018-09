Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szervezet szerint a parkolót nem arra használják, amire való, így az ingázók, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a helyekre, kiszorulnak onnan.","shortLead":"A szervezet szerint a parkolót nem arra használják, amire való, így az ingázók, akiknek a legnagyobb szükségük lenne...","id":"20180920_Fizetosse_tenne_a_kelenfoldi_PR_parkolokat_a_Kozlekedo_Tomeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f77cb8b4-5dfe-44d2-b2cc-addcd298b827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c04969c5-76f9-4483-8df6-5649770a843e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_Fizetosse_tenne_a_kelenfoldi_PR_parkolokat_a_Kozlekedo_Tomeg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:59","title":"Fizetőssé tenné a kelenföldi P+R parkolókat a Közlekedő Tömeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb124a94-9dfd-4d91-bcd1-e7d70e74ac99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kő egy olyan teremben landolt, ahol éppen többen is voltak, de senki nem sérült meg. Az elkövetőt azóta elfogták. ","shortLead":"A kő egy olyan teremben landolt, ahol éppen többen is voltak, de senki nem sérült meg. Az elkövetőt azóta elfogták. ","id":"20180921_Kovet_dobtak_be_a_gdanski_zsinagoga_ablakan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb124a94-9dfd-4d91-bcd1-e7d70e74ac99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2ad173-bcc6-4453-b43b-49cb65335aeb","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kovet_dobtak_be_a_gdanski_zsinagoga_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:05","title":"Követ dobtak be a gdanski zsinagóga ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolgár kormány bejelentette szerdán, hogy Lengyelországhoz csatlakozva megvétózza a Magyarország ellen a jogállamisági eljárás keretében esetleg hozandó uniós szankciókat.","shortLead":"A bolgár kormány bejelentette szerdán, hogy Lengyelországhoz csatlakozva megvétózza a Magyarország ellen...","id":"20180919_bulgaria_lengyelorszag_veto_magyarorszag_unios_szankciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06703d00-575b-4de1-b98b-9e8bf65c4685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47258a3a-c6ca-4401-a4d9-c266fd22c803","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_bulgaria_lengyelorszag_veto_magyarorszag_unios_szankciok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:28","title":"Bulgária is beáll Orbánék mögé: megvétózza Magyarország megbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiderült, hogy a polipokra is úgy hat az ecstasy, mint az emberekre. ","shortLead":"Kiderült, hogy a polipokra is úgy hat az ecstasy, mint az emberekre. ","id":"20180921_Bedorogztak_az_antiszocialis_polipokat_megdobbentek_a_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a188025-35e7-4183-b283-a2a270aba9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dfa262-805d-4af3-b65b-1b423cd0b0df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180921_Bedorogztak_az_antiszocialis_polipokat_megdobbentek_a_kutatok","timestamp":"2018. szeptember. 21. 10:25","title":"Bedrogozták az antiszociális polipokat, megdöbbentek a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi testület egy magyar ügyben.","shortLead":"Az árfolyamkockázat esetében nem elég, hogy általánosságban írt erről a bank a szerződésben - mondta ki a luxemburgi...","id":"20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=427ca074-3db6-4cbd-82e5-4406a8fa0098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7307b-6087-4d73-8346-694d0ab02863","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Fontos_itelet_az_Europai_Birosagon_perelhetnek_a_devizahitelesek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:30","title":"Fontos ítélet az Európai Bíróságon: perelhetnek a devizahitelesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéket beolvasztják a Művelődéstörténetibe. ","shortLead":"A Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszéket beolvasztják a Művelődéstörténetibe. ","id":"20180920_Megszunik_egy_torteneti_tanszek_az_ELTEn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94c66696-440c-4aaf-8510-60cc089aaf74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a48c2b67-7afb-4f32-ac81-e85be856550b","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Megszunik_egy_torteneti_tanszek_az_ELTEn","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:27","title":"Megszűnik egy történeti tanszék az ELTE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea84402f-c19f-4b44-b213-e2b59cf147c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kerék Csaba és a bennfentes kereskedelem miatt az MNB által elmarasztalt Fintha-Nagy Ádám ügyvéd mellett az állam is küzd a nyereséges debreceni tőzsdei cég, a Kartonpack Nyrt. kontrolljáért.","shortLead":"Kerék Csaba és a bennfentes kereskedelem miatt az MNB által elmarasztalt Fintha-Nagy Ádám ügyvéd mellett az állam is...","id":"20180920_Oriasi_kuzdelem_folyik_a_Kulcsarugy_masodrendu_vadlottjanak_botranyos_de_sikeres_cegeert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea84402f-c19f-4b44-b213-e2b59cf147c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc30fde-72c4-42de-a42b-f38d318adbbb","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Oriasi_kuzdelem_folyik_a_Kulcsarugy_masodrendu_vadlottjanak_botranyos_de_sikeres_cegeert","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:52","title":"Óriási küzdelem folyik a Kulcsár-ügy másodrendű vádlottjának botrányos, de sikeres cégéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","shortLead":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","id":"20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec776c0-a579-42c6-accc-a2f4189d7791","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:55","title":"Macron és Orbán kézfogása alighanem a hónap legérdekesebb politikai pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]