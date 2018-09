Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az E.ON öt üzemében kezdték meg a dróntechnológia alkalmazását a szakemberek. Az energiaszolgáltató célja, hogy szakértői tudását és tapasztalatát a dinamikusan fejlődő technológiai innovációk alkalmazásával ötvözze. A dupla kamerával felszerelt ipari drónok emberi szemmel nem érzékelhető eltéréseket is kiszűrnek, így a villamos hálózaton keletkező hibák korai beazonosítására az eddigieknél jelentősen hatékonyabb lehetőséget adnak.","shortLead":"Az E.ON öt üzemében kezdték meg a dróntechnológia alkalmazását a szakemberek. Az energiaszolgáltató célja...","id":"20180920_eon_dronok_halozati_hibak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b05e2813-38da-4980-a6b7-9df751341c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0d4327-0b46-4ca3-b808-db50c152dc0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_eon_dronok_halozati_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:02","title":"Drónokat vet be az E.ON Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62de07a-8ad6-4b87-9cea-ae6c382de81e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kicsit megint gyengült a magyar deviza. ","shortLead":"Egy kicsit megint gyengült a magyar deviza. ","id":"20180920_323_forint_egy_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62de07a-8ad6-4b87-9cea-ae6c382de81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86c2b47-83bf-4322-97d9-067e92e92822","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_323_forint_egy_euro","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:26","title":"323 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795628f8-848c-4167-8f0e-30b9ce2531d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem vicc, körbefurkálták a negyvenéves platánt, majd mérget fecskendeztek a lyukakba. Nyomravezetői díjat tűzött ki a városi környezetgazdálkodási cég.","shortLead":"Nem vicc, körbefurkálták a negyvenéves platánt, majd mérget fecskendeztek a lyukakba. Nyomravezetői díjat tűzött ki...","id":"20180921_Szandekosan_megmergeztek_egy_fat_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=795628f8-848c-4167-8f0e-30b9ce2531d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a82e1cb-2b37-419d-8622-056985b9d3dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180921_Szandekosan_megmergeztek_egy_fat_Szegeden","timestamp":"2018. szeptember. 21. 06:15","title":"Szándékosan megmérgeztek egy fát Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy koncertet ad Korda György és Balázs Klári november közepén az Erkel Színházban, és a nagy érdeklődésre való tekintettel a jubileumi show-t még aznap megismétlik.","shortLead":"Nagy koncertet ad Korda György és Balázs Klári november közepén az Erkel Színházban, és a nagy érdeklődésre való...","id":"20180919_Korda_Gyorgyek_formaban_vannak_egy_nap_ket_jubileumi_showt_is_lenyomnak_az_Erkelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3f9e59b-0571-43a0-9c0a-d760604967ab","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Korda_Gyorgyek_formaban_vannak_egy_nap_ket_jubileumi_showt_is_lenyomnak_az_Erkelben","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:58","title":"Korda Györgyék formában vannak, egy nap két jubileumi show-t is lenyomnak az Erkelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hadházy csütörtökön kezdte meg aláírásgyűjtését az Európai Ügyészséghez csatlakozásért, valószínűleg ennek alkalmából zaklatták a tévések. ","shortLead":"Hadházy csütörtökön kezdte meg aláírásgyűjtését az Európai Ügyészséghez csatlakozásért, valószínűleg ennek alkalmából...","id":"20180920_Kormanyparti_tevesek_mentek_be_Hadhazy_Akos_kertjebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6eb79b6-ada5-4656-85eb-e0b9a1d26c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894ef110-9877-4bde-9775-19d2d078cc96","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Kormanyparti_tevesek_mentek_be_Hadhazy_Akos_kertjebe","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:15","title":"Kormánypárti tévések mentek be Hadházy Ákos kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa05811c-13b7-441f-9780-8754df43d63a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ülés, elektromosan működtethető vászontető, háromféle motor. Befutott hivatalosan is a BMW új roadstere.","shortLead":"Két ülés, elektromosan működtethető vászontető, háromféle motor. Befutott hivatalosan is a BMW új roadstere.","id":"20180919_bmw_z4_roadster","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa05811c-13b7-441f-9780-8754df43d63a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0334fac-f883-4f95-958a-86d4285c2ccd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180919_bmw_z4_roadster","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:27","title":"Megjött a BMW Z4 harmadik nemzedéke, klasszikus vászontetővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","shortLead":"Salzburgban történt a különös jelenet.\r

","id":"20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29be111d-5efd-4ce7-ac4a-d112a178ba79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec776c0-a579-42c6-accc-a2f4189d7791","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Macron_es_Orban_kezfogasa_alighanem_a_honap_legfurcsabb_politikai_pillanata","timestamp":"2018. szeptember. 21. 07:55","title":"Macron és Orbán “kézfogása” alighanem a hónap legfurcsább politikai pillanata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d66ec8-32df-4928-a532-def54ffb480d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Felszámolják a Győri Keksz Kft. által üzemeltetett győri gyárat, ezentúl a törökországi Gebzéből érkezik hozzánk a jól ismert fekete cukorka.","shortLead":"Felszámolják a Győri Keksz Kft. által üzemeltetett győri gyárat, ezentúl a törökországi Gebzéből érkezik hozzánk a jól...","id":"20180920_Torokorszagba_koltozik_a_Negro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d66ec8-32df-4928-a532-def54ffb480d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c12eed-0a83-4bd1-966b-1a4b8f7887fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_Torokorszagba_koltozik_a_Negro","timestamp":"2018. szeptember. 20. 18:19","title":"Törökországba költözik a Negro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]