[{"available":true,"c_guid":"071c0d1b-1401-4afc-9810-5ce8dcb3f12d","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Megjelent a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása 4 milliárd forintos keretösszeggel, ebből elsősorban az időskori munkaerőpiaci aktivitást fejlesztenék.","shortLead":"Megjelent a munkaerőpiaci alkalmazkodóképesség fejlesztését célzó tematikus projektek pályázati felhívása 4 milliárd...","id":"20180919_Nyugdijasokat_fejlesztenenek_4_milliardbol_hogy_hasznos_munkaero_valjon_beloluk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=071c0d1b-1401-4afc-9810-5ce8dcb3f12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b56edf-b132-48e3-af71-24af72492ab3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180919_Nyugdijasokat_fejlesztenenek_4_milliardbol_hogy_hasznos_munkaero_valjon_beloluk","timestamp":"2018. szeptember. 19. 09:33","title":"Nyugdíjasokat képeznének tovább 4 milliárdból, hogy hasznos munkaerő váljon belőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc03b102-858e-49f5-882e-c15b154ca92a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mint elmondta, \"örül annak, hogy a találkozón végre nem a migránsok szétosztásáról, hanem a határok védelméről beszélnek majd\".","shortLead":"Mint elmondta, \"örül annak, hogy a találkozón végre nem a migránsok szétosztásáról, hanem a határok védelméről...","id":"20180919_Orban_Viktor_Salzburgbol_Facebook_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc03b102-858e-49f5-882e-c15b154ca92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d3381c-ac5b-4749-b202-8ab07a3fe659","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orban_Viktor_Salzburgbol_Facebook_video","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:37","title":"Orbán Viktor Salzburgból jelentkezett be a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán a labdarúgó Bajnokok Ligája idei kiírásában. ","shortLead":"Többek között a Juventus, a Real Madrid, a Bayern München és a két manchesteri csapat is bemutatkozott szerdán...","id":"20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4b12a30-8d05-4453-806b-993e8ee0b190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf19a99-9e09-4910-8036-f3fcd5c0e48a","keywords":null,"link":"/sport/20180920_bajnokok_ligaja_juventus_real_manu","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:58","title":"Ronaldo nélkül is nyert a Juventus, bekezdett a Real és a ManU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta az amerikai elnököt. ","shortLead":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta...","id":"20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62faf26-0a12-4c93-8c2e-08cce7150073","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:47","title":"Trump valami egészen furcsa hangott adott ki a kamerák előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71b05f76-cdd6-453a-9f86-b41f5717ea14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terence Hill-lázban ég Budapest. ","shortLead":"Terence Hill-lázban ég Budapest. ","id":"20180920_Elneveztek_a_dombot_a_Bud_Spencer_parkban_konnyu_kitalalni_hogy_kirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71b05f76-cdd6-453a-9f86-b41f5717ea14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6b3fde-09f4-4af2-a916-741ca63ff867","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Elneveztek_a_dombot_a_Bud_Spencer_parkban_konnyu_kitalalni_hogy_kirol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:37","title":"Elnevezték a dombot a Bud Spencer parkban, könnyű kitalálni, hogy kiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30422222-65d7-440c-b296-8f95024e951b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26 éves Shin Lim kártyái csak úgy füstöltek a verseny során, a közönségkedvenc 14 éves Courtney Hadwin a hatodik helyen végzett. ","shortLead":"A 26 éves Shin Lim kártyái csak úgy füstöltek a verseny során, a közönségkedvenc 14 éves Courtney Hadwin a hatodik...","id":"20180920_Americas_Got_Talent_verseny_gyoztes_donto_Shin_Lim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30422222-65d7-440c-b296-8f95024e951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffe0d84-515a-4181-8622-b4247e19a62c","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Americas_Got_Talent_verseny_gyoztes_donto_Shin_Lim","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:30","title":"Nem hittek a szemüknek – bűvész nyerte az America's Got Talent versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az észak-magyarországi megyében jelentősen az országos átlag felett van a halálozás, a férfiaknál 12, a nőknél 9 százalékos az eltérés, emellett a várható élettartam mindkét nem esetében alacsonyabb a magyarországi átlagnál – derül ki a megye egészségi helyzetéről készült beszámolóból, amelyről csütörtökön tárgyalt a nógrádi közgyűlés.","shortLead":"Az észak-magyarországi megyében jelentősen az országos átlag felett van a halálozás, a férfiaknál 12, a nőknél 9...","id":"20180920_nograd_megye_kozgyules_egeszsegugyi_halalozasi_adatok_tisztifoorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6888713c-9723-4393-8d3c-e666830c923f","keywords":null,"link":"/elet/20180920_nograd_megye_kozgyules_egeszsegugyi_halalozasi_adatok_tisztifoorvos","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:44","title":"Döbbenetes demográfiai adatok érkeztek Nógrádból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b732971d-b8aa-46df-96f1-5b755d3a7a8b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az informális csúcson szóba került a migráció, a határőrizet és a Brexit is, a Sargentini-jelentés egyelőre nem. ","shortLead":"Az informális csúcson szóba került a migráció, a határőrizet és a Brexit is, a Sargentini-jelentés egyelőre nem. ","id":"20180920_eu_csucs_salzburg_brexit_frontex_migracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b732971d-b8aa-46df-96f1-5b755d3a7a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96eef9b2-5617-4477-9deb-2ec0a4a8c4ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180920_eu_csucs_salzburg_brexit_frontex_migracio","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:51","title":"Egy kedélyes nap Salzburgban: ma sem oldottak meg semmit az EU vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]