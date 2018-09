Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77c93257-6b3a-4644-9259-2773398874f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig legalább 100 ezer feliratkozó kellett egy videósnak, hogy előfizetői programot indítson a csatornáján. Mostantól már kevesebb is elég lesz.","shortLead":"Eddig legalább 100 ezer feliratkozó kellett egy videósnak, hogy előfizetői programot indítson a csatornáján. Mostantól...","id":"20180922_youtube_elofizetes_bevetelszerzes_hogyan_kereshetek_penzt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77c93257-6b3a-4644-9259-2773398874f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d571abe0-08df-4edc-aeaf-6c344405ff32","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_youtube_elofizetes_bevetelszerzes_hogyan_kereshetek_penzt","timestamp":"2018. szeptember. 22. 11:03","title":"Most már könnyebb pénzt keresni a YouTube-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"elet","description":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint mindenképp a kultúra látja kárát, ha pártalapon próbálunk vizsgálni egy színházat, egy színészt vagy egy szerzőt. A magyar dráma napja apropóján a színház helyzetéről beszélgettünk az időnként pályaelhagyáson gondolkodó íróval.","shortLead":"Teljesítmény nem vásárolható pénzen, lojalitás azonban igen – mondja a kultúrharcról Térey János, aki szerint...","id":"20180921_terey_janos_interju_kulturharc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00fd9308-04c3-4dde-af0d-6ffa333da1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26faf8af-4aaf-435e-98b6-fb3b29950105","keywords":null,"link":"/elet/20180921_terey_janos_interju_kulturharc","timestamp":"2018. szeptember. 21. 20:00","title":"\"Nem csak a retorika háborús\" – interjú Térey Jánossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e6a063-7c08-4d9c-90c9-93280273432c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az úgynevezett GodMode mappa listába szedi a különböző Windows-eszközöket, cserébe pedig időt spórolhatunk meg, hiszen minden egy helyen lesz elérhető. ","shortLead":"Az úgynevezett GodMode mappa listába szedi a különböző Windows-eszközöket, cserébe pedig időt spórolhatunk meg, hiszen...","id":"20180922_windows_10_godmode_mappa_funkcio_rejtett_windows_funkcio_vezerlopult_windows_tipp_trukk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23e6a063-7c08-4d9c-90c9-93280273432c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651d078e-855b-4075-9e1d-9d49e7e64fbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20180922_windows_10_godmode_mappa_funkcio_rejtett_windows_funkcio_vezerlopult_windows_tipp_trukk","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:03","title":"Erről tudott? Van a Windowsban egy trükk, amellyel egy kattintásra előhozhatja az összes beállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyi és a biztosítási szektorban nőttek a legkevésbé a keresetek - magyarázta a Századvég. Azért nagyon nem kell sajnálni őket.","shortLead":"A pénzügyi és a biztosítási szektorban nőttek a legkevésbé a keresetek - magyarázta a Századvég. Azért nagyon nem kell...","id":"20180922_Szazadveg_alig_nott_a_penzugyi_dolgozok_fizetese_csak_613_ezer_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9a124fa-97df-40f0-a170-342f6f2174d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e29f911c-8092-463e-8e5e-8021b77b3826","keywords":null,"link":"/kkv/20180922_Szazadveg_alig_nott_a_penzugyi_dolgozok_fizetese_csak_613_ezer_forint","timestamp":"2018. szeptember. 22. 09:33","title":"Századvég: alig nőtt a pénzügyi dolgozók fizetése, csak 613 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba6fea9-7076-4469-8057-c00e66bcaed2","c_author":"Fokasz Oresztész","category":"kkv","description":"Százmilliókat termel évente egy néhány éve indult aprócska magyar cég, amely egy nem mindennapi szegmensben, a helikopter-karbantartásban jeleskedik. ","shortLead":"Százmilliókat termel évente egy néhány éve indult aprócska magyar cég, amely egy nem mindennapi szegmensben...","id":"201838__helikopterek__magyar_siker__vallalkozo_szellem__forgoszarnyalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ba6fea9-7076-4469-8057-c00e66bcaed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c04d6f-2b44-4438-ab8a-4df097f5e415","keywords":null,"link":"/kkv/201838__helikopterek__magyar_siker__vallalkozo_szellem__forgoszarnyalas","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:00","title":"Ez kell ahhoz, hogy európai tényezővé nője ki magát egy magyar helikopterszerviz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c338698b-5d1f-490b-87fd-f022c64d964c","c_author":"Hamvay Péter","category":"kkv","description":"Már tízéves korától üzletel, első millióját egyetemistaként kereste, most ő a 28. leggazdagabb magyar. És ezt nem a politikának köszönheti, azt vallja, a politikai hátszél olyan drog, amire könnyű rászokni, de elgyengít, kiszolgáltatottá tesz. HVG-portré a Central Csoport tulajdonosáról.","shortLead":"Már tízéves korától üzletel, első millióját egyetemistaként kereste, most ő a 28. leggazdagabb magyar. És ezt nem...","id":"201832_varga_zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c338698b-5d1f-490b-87fd-f022c64d964c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7c5a1-3e33-4bc4-9ae8-4edc3b16a394","keywords":null,"link":"/kkv/201832_varga_zoltan","timestamp":"2018. szeptember. 22. 10:00","title":"Varga Zoltán: Büszke vagyok arra, hogy piaci alapon keresem meg a pénzemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f8a530-b952-44e0-8824-addee7b9e59b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A húsz nagy amerikai zenekar közül utolsóként a New York-i Filharmonikusoknál is engedélyezték a női zenészeknek nadrág viselését az esti koncertek alkalmával.","shortLead":"A húsz nagy amerikai zenekar közül utolsóként a New York-i Filharmonikusoknál is engedélyezték a női zenészeknek nadrág...","id":"20180921_attores_mar_a_nok_is_huzhatnak_nadragot_a_neves_zenekarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f8a530-b952-44e0-8824-addee7b9e59b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e2a104-8c08-4e43-93b2-82ee4c327b23","keywords":null,"link":"/elet/20180921_attores_mar_a_nok_is_huzhatnak_nadragot_a_neves_zenekarban","timestamp":"2018. szeptember. 21. 19:21","title":"Áttörés: már a nők is húzhatnak nadrágot a neves zenekarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat origójaként szolgáló jeleknek.","shortLead":"A budapesti zéró szobor viszonylag új, de voltak elődjei is. Más fővárosokban is kalandos története van a az úthálózat...","id":"201831_nulladik_kilometerpontok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=029dbdfa-7a90-498b-89b9-7ccc477a6447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44000eb-d058-4e6e-bcf5-da24df733bfe","keywords":null,"link":"/elet/201831_nulladik_kilometerpontok","timestamp":"2018. szeptember. 22. 13:00","title":"Szobor, réztábla, gyémánt - megoldások nulladik kilométerpontokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]